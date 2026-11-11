Κλειστή σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη

Δεν θα λειτουργήσουν την Τετάρτη (11/11) οι αμερικανικές διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες στην Ελλάδα, λόγω ομοσπονδιακής αργίας στις ΗΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κλειστή σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα και το προξενείο στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου λόγω ομοσπονδιακής αργίας.
  • Η αναστολή λειτουργίας αφορά και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα.
  • Οι υπηρεσίες θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
  • Η αργία σχετίζεται με την Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ, που τιμά όσους υπηρέτησαν στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Η Ημέρα των Βετεράνων συμπίπτει με την ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918, που τερμάτισε τις εχθροπραξίες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, η πρεσβεία και το προξενικό τμήμα των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και το γενικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη, λόγω αμερικανικής ομοσπονδιακής αργίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, η αναστολή λειτουργίας αφορά και όλα τα αμερικανικά δημόσια γραφεία στην Ελλάδα, τα οποία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.

Αιτία είναι η Ημέρα των Βετεράνων (Veterans Day), που τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, προς τιμήν όσων έχουν υπηρετήσει στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία συνδέεται ιστορικά με την ανακωχή της 11ης Νοεμβρίου 1918, η οποία σηματοδότησε τον τερματισμό των εχθροπραξιών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχικά καθιερώθηκε ως Ημέρα Ανακωχής, προτού μετονομαστεί σε Ημέρα των Βετεράνων, αποκτώντας ευρύτερο χαρακτήρα τιμής προς τους Αμερικανούς που υπηρέτησαν στον στρατό.

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