Βοιωτία: Αποφυλακίστηκε μετά από 3 μήνες ο δήμαρχος Στυλίδας για τη μεγάλη φωτιά

Snapshot Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, αποφυλακίστηκε μετά από τρεις μήνες για τη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία στις 31 Ιουλίου 2026.

Η φωτιά ξεκίνησε από αιολικό πάρκο που κατασκεύασε εταιρεία ιδιοκτησίας του δημάρχου, με τεχνικές αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης να συμβάλλουν στην εκδήλωσή της.

Η φωτιά κατέκαψε πάνω από 110.000 στρέμματα, προκάλεσε καταστροφή περιουσιών και τον θάνατο δύο πιλότων στην Ψάθα.

Ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου και ο εμπειροτέχνης αποφυλακίστηκαν, ενώ ο μηχανικός παραμένει προφυλακισμένος.

Πόρισμα δικαστικού πραγματογνώμονα επισημαίνει κατασκευαστικές αστοχίες και σοβαρά λάθη στην πυρόσβεση που επέτειναν τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Αποφυλακίστηκε ο Δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ύστερα από τρεις μήνες μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου, στη Βοιωτία.

Την αποφυλάκισή του αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας, ύστερα από αίτηση που κατέθεσε μέσω του δικηγόρου του, Γεώργιου Δούμα. Ο δήμαρχος κ. Αποστόλου είχε προφυλακιστεί, καθώς διαπιστώθηκε ότι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Βοιωτίας και έσβησε μετά από πέντε μέρες στην Αττική, ξεκίνησε από αιολικό πάρκο στην περιοχή, το οποίο κατασκεύασε εταιρεία ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εντοπίστηκαν ελλείψεις, αστοχίες και τεχνικές ατέλειες, οι οποίες φέρεται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Το συγκεκριμένο δίκτυο χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας που παραγόταν από ανεμογεννήτριες. Κατά την έρευνα που διενήργησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τεχνικές αστοχίες στην κατασκευή του έργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατασκευαστική εταιρεία που συνδέεται με τον δήμαρχο είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Μαζί του προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, αλλά και ο εμπειροτεχνίτης, που ήταν υπεύθυνος για τις εργασίες. Σημειώνεται ότι λίγες μέρες νωρίτερα αποφυλακίστηκε και ο ιδιοκτήτης του πάρκου, ενώ προφυλακισμένος παραμένει μόνο ο μηχανικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο δικαστικός πραγματογνώμονας, πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής, Αδριανός Γκουρμπάτσης, έστειλε το δικό του πόρισμα στον ανακριτή. Σε αυτό γίνεται μνεία στις κατασκευαστικές αστοχίες του εναέριου δικτύου, που οδήγησαν στην έναρξη της φωτιάς, αλλά και σε σοβαρά λάθη και αστοχίες στην πυρόσβεση, που έφεραν την επέκτασή της.

Η πυρκαγιά έκαψε περισσότερα από 110.000 στρέμματα, καταστρέφοντας σπίτια και περιουσίες, ενώ οδήγησε και στο θάνατο δύο πιλότων στην Ψάθα.

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