Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

Η γυναίκα θέλησε με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο να διαμαρτυρηθεί για τα πρόστιμα που συνεχίζει να δέχεται

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μητέρα στο Ηράκλειο κάλυψε το αυτοκίνητό της με περίπου 50 κλήσεις στάθμευσης που έχει λάβει σε ένα χρόνο.
  • Η γυναίκα διαμαρτύρεται για τα συνεχή πρόστιμα παρά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την ανάγκη στάθμευσης λόγω παιδιού με αναπηρία.
  • Η διαμαρτυρία της στοχεύει να αναδείξει το πρόβλημα της αδυναμίας να παρκάρει κοντά στο σπίτι για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες.
  • Η κίνηση αποτελεί δημόσια έκφραση αγανάκτησης για τη συνεχιζόμενη βεβαίωση προστίμων παρά τις ειδοποιήσεις.
Snapshot powered by AI

Ένα διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας επέλεξε μια μητέρα στην οδό Ιδομενέως στο Ηράκλειο. Η γυναίκα τοποθέτησε στο αυτοκίνητό της τις κλήσεις στάθμευσης που έχει λάβει μέσα σε διάστημα περίπου ενός χρόνου.

Η εικόνα του οχήματος, καλυμμένου με τα σχετικά πρόστιμα, αποτελεί την αντίδρασή της στην κατάσταση που αντιμετωπίζει, καθώς οι κλήσεις που έχει συγκεντρώσει υπολογίζονται σε περίπου 50.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα έχει παιδί με αναπηρία και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι χρειάζεται να έχει το αυτοκίνητό της σταθμευμένο κοντά στο σπίτι, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, τα πρόστιμα συνεχίζουν να βεβαιώνονται, παρά την ενημέρωση που φέρεται να έχει προηγηθεί. Μάλιστα, οι περίπου 50 κλήσεις ενδέχεται να μην είναι όλες, καθώς κάποιες μπορεί να έχουν χαθεί ή να μην βρίσκονται πλέον στην κατοχή της.

kliseis-iraklio.png

Με αυτή την κίνηση, η μητέρα θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγανάκτησή της και να γνωστοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να έχει το όχημά της διαθέσιμο κοντά στο σπίτι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:28ΚΥΠΡΟΣ

Η ΕΕ θα συνδέσει την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία με την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μπορείς να εξιχνιάσεις μια υπόθεση διαφθοράς πριν τελειώσει ο χρόνος; Ένα ψηφιακό escape room από την ΕΑΔ δοκιμάζει τις αντοχές σου

17:21ΥΓΕΙΑ

Επιστημονική ανακάλυψη προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς με το σπάνιο σύνδρομο της Σελίν Ντιόν

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για οικογένεια στις ΗΠΑ: Γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου - Βίντεο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δε δουλεύει τίποτα»: Σοκαριστικό βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού καταγράφει τη στιγμή που τρένο εκτροχιάζεται στην Ινδία

17:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» - Ήλεγχε επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

17:06ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης από την Αττάλεια: Η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βάζει στο στόχαστρο τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη - Στον «χάρτη» των απειλών και η Σούδα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 79χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου για Navtex: «Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά και τα εθνικά συμφέροντα»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις - Δύο αδέλφια ανάμεσα στους νεκρούς

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση 3,8 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση υποδομών στον δήμο Μυτιλήνης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Απέδρασε ο 74χρονος Μπερτουλάτσι - Το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών θα εκδιδόταν στην Ιταλία

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας από Λακωνία: «Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους της βιοπάλης και της καθημερινότητας – Η τιμή και η αξιοπρέπεια είναι βαθιά ριζωμένες στη Μάνη»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Mad Max στα σύνορα Ιράν - Πακιστάν: «Καβαλάρηδες» της ερήμου διακινούν με μηχανές το ιρανικό πετρέλαιο

16:13ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Συγκέντρωση φοιτητών για τις μετεγγραφές - «Κανείς να μη χάσει το εξάμηνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν η καλύτερή μας μέρα»: Η αντίδραση των μαθητών μετά την εκκένωση σχολείου λόγω αναθυμιάσεων - «Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου» είπε η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων στο Newsbomb

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Απέδρασε ο 74χρονος Μπερτουλάτσι - Το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών θα εκδιδόταν στην Ιταλία

16:35ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Μουρνιές Χανίων: Άνδρας κατέρρευσε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία - ντοκουμέντο του Newsbomb: Το δοχείο με το υγρό από την πισίνα των εκπαιδευτηρίων που προκάλεσε τις αναθυμιάσεις και έφερε την εκκένωση

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις κρίσιμων υποδομών

08:39WHAT THE FACT

«Ισχυρές αποδείξεις» επιβεβαιώνουν ότι η μαρτυρία για την Ανάσταση του Ιησού είναι «αληθινή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ