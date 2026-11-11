Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

Snapshot Μητέρα στο Ηράκλειο κάλυψε το αυτοκίνητό της με περίπου 50 κλήσεις στάθμευσης που έχει λάβει σε ένα χρόνο.

Η γυναίκα διαμαρτύρεται για τα συνεχή πρόστιμα παρά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την ανάγκη στάθμευσης λόγω παιδιού με αναπηρία.

Η διαμαρτυρία της στοχεύει να αναδείξει το πρόβλημα της αδυναμίας να παρκάρει κοντά στο σπίτι για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες.

Η κίνηση αποτελεί δημόσια έκφραση αγανάκτησης για τη συνεχιζόμενη βεβαίωση προστίμων παρά τις ειδοποιήσεις. Snapshot powered by AI

Ένα διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας επέλεξε μια μητέρα στην οδό Ιδομενέως στο Ηράκλειο. Η γυναίκα τοποθέτησε στο αυτοκίνητό της τις κλήσεις στάθμευσης που έχει λάβει μέσα σε διάστημα περίπου ενός χρόνου.

Η εικόνα του οχήματος, καλυμμένου με τα σχετικά πρόστιμα, αποτελεί την αντίδρασή της στην κατάσταση που αντιμετωπίζει, καθώς οι κλήσεις που έχει συγκεντρώσει υπολογίζονται σε περίπου 50.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα έχει παιδί με αναπηρία και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι χρειάζεται να έχει το αυτοκίνητό της σταθμευμένο κοντά στο σπίτι, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην καταγγελία, τα πρόστιμα συνεχίζουν να βεβαιώνονται, παρά την ενημέρωση που φέρεται να έχει προηγηθεί. Μάλιστα, οι περίπου 50 κλήσεις ενδέχεται να μην είναι όλες, καθώς κάποιες μπορεί να έχουν χαθεί ή να μην βρίσκονται πλέον στην κατοχή της.

Με αυτή την κίνηση, η μητέρα θέλησε να εκφράσει δημόσια την αγανάκτησή της και να γνωστοποιήσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να έχει το όχημά της διαθέσιμο κοντά στο σπίτι.

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