Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 79χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης

Snapshot Ένας 79χρονος συνελήφθη στην Ερμούπολη Σύρου για ασελγείς ενέργειες σε βάρος 18χρονης γυναίκας.

Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντός του αυτοφώρου μετά από καταγγελία της νεαρής γυναίκας.

Ο 79χρονος κατηγορήθηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο.

Λόγω της ηλικίας του, του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού και ηλεκτρονικής επιτήρησης. Snapshot powered by AI

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της διακιοσύνης στον 79χρονο που συνελήφθη στην Ερμούπολη Σύρου για ασελγείς ενέργειες σε βάρος 18χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η αστυνομία, ο 79χρονος συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης εντός του χρονικού ορίου του αυτοφώρου, με την κατηγορία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά από καταγγελία που έκανε η νεαρή γυναίκα στις αρχές.

Η υπόθεση εκδικάσθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο, όπου ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και λόγω ηλικίας, του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους σε κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.

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