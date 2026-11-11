Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 79χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης
Η υπόθεση εκδικάσθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο, όπου ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος
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- Ένας 79χρονος συνελήφθη στην Ερμούπολη Σύρου για ασελγείς ενέργειες σε βάρος 18χρονης γυναίκας.
- Η σύλληψη έγινε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντός του αυτοφώρου μετά από καταγγελία της νεαρής γυναίκας.
- Ο 79χρονος κατηγορήθηκε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο.
- Λόγω της ηλικίας του, του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους κατ’ οίκον περιορισμού και ηλεκτρονικής επιτήρησης.
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της διακιοσύνης στον 79χρονο που συνελήφθη στην Ερμούπολη Σύρου για ασελγείς ενέργειες σε βάρος 18χρονης γυναίκας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η αστυνομία, ο 79χρονος συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου – Ερμούπολης εντός του χρονικού ορίου του αυτοφώρου, με την κατηγορία προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μετά από καταγγελία που έκανε η νεαρή γυναίκα στις αρχές.
Η υπόθεση εκδικάσθηκε στο αρμόδιο δικαστήριο, όπου ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος και λόγω ηλικίας, του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους σε κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική επιτήρηση.
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