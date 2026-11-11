Ποιος κρύβεται πίσω από την απάτη; Ένα ψηφιακό escape room από την ΕΑΔ δοκιμάζει τις αντοχές σου

Snapshot Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δημιούργησε ένα ψηφιακό escape room για να ευαισθητοποιήσει το κοινό στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν γρίφους και να εντοπίσουν ψηφιακά στοιχεία μέσα σε περιορισμένο χρόνο, προσομοιώνοντας την εργασία των ελεγκτών.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην άμεση εμπλοκή του πολίτη και στη βιωματική εκπαίδευση γύρω από τις διαδικασίες έρευνας οικονομικών απάτων.

Η δράση αποτελεί μέρος ευρύτερης στρατηγικής ενημέρωσης και εξωστρέφειας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η Αρχή ενθαρρύνει την εγγραφή στο επίσημο κανάλι YouTube και στο ενημερωτικό newsletter για συνεχή ενημέρωση. Snapshot powered by AI

Η μάχη απέναντι στη διαφθορά δεν δίνεται πλέον μόνο μέσα από αυστηρές δικογραφίες και παραδοσιακούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, παρά την δημοσιότητα που συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν λάβει τον τελευταίο καιρό. Σε μια προσπάθεια να φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με τον τρόπο που ερευνώνται οι οικονομικές απάτες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άνοιξε τις πύλες ενός εντελώς διαφορετικού διαδικτυακού περιβάλλοντος. Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε επίσημα τον Οκτώβριο και προκαλεί το ενδιαφέρον, καθώς βάζει τον απλό πολίτη στη θέση του κεντρικού πρωταγωνιστή. Του ανθρώπου που καλείται να ξετυλίξει το κουβάρι μιας σκοτεινής υπόθεσης διαφθοράς μέσα από την οθόνη του υπολογιστή του.

Η διαδικασία μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό μυθιστόρημα, προσαρμοσμένο όμως πλήρως στο σύγχρονο ιντερνετικό τοπίο. Όσοι τολμήσουν να κάνουν το κλικ και να μπουν στο Digital Escape Room, θα βρεθούν αντιμέτωποι με έναν φαινομενικά αόρατο αντίπαλο. Η πλατφόρμα απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αναζητήσουν προσεκτικά τα κρυμμένα στοιχεία και να ακολουθήσουν συγκεκριμένα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους οι εμπλεκόμενοι της υπόθεσης. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κρύβει το κλειδί για το επόμενο βήμα. Οι παίκτες καλούνται να λύσουν πολύπλοκους γρίφους και να επιστρατεύσουν όλη τους την παρατηρητικότητα. Κι όμως, καμία απάντηση δεν δίνεται έτοιμη, απαιτώντας ορθολογική σκέψη και συνδυασμό πληροφοριών.

Το παιχνίδι μπορείτε να το παίξετε εδώ

Αντίστροφη μέτρηση για την αλήθεια

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην προσπάθεια εξιχνίασης δεν είναι μόνο η αυξημένη δυσκολία των γρίφων. Ο χρόνος αποτελεί τον πιο αμείλικτο εχθρό του παίκτη. Καθώς τα λεπτά περνούν, η πίεση κορυφώνεται και το χρονόμετρο μετρά αντίστροφα, προσομοιώνοντας τις πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται συχνά οι ελεγκτές. Κάθε σωστό στοιχείο φέρνει τον συμμετέχοντα μια ανάσα πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η πρόκληση εστιάζεται ακριβώς στο αν ο «ερευνητής» θα καταφέρει να ενώσει εγκαίρως όλα τα κομμάτια του παζλ, διαλευκαίνοντας την υπόθεση διαφθοράς προτού η αντίστροφη μέτρηση φτάσει στο μηδέν.

Μια νέα στρατηγική ενημέρωσης

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειας, με στόχο να γίνει πιο κατανοητή η αξία της διαφάνειας. Μέσα από τέτοιου είδους εφαρμογές, η εκπαίδευση μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία. Την ίδια ώρα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καλεί το κοινό να εγγραφεί στο επίσημο κανάλι της στο YouTube καθώς και στο ενημερωτικό newsletter της υπηρεσίας. Μέσα από αυτά τα κανάλια επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για όλες τις μελλοντικές εκδηλώσεις και τις νέες δράσεις που σχεδιάζει η Αρχή.

Διαβάστε επίσης