Πολεοδομία Κατερίνης: Μίζες σε φακέλους, κωδικοί και σφραγίδες μηχανικών – Πώς δρούσε το κύκλωμα

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιτάχυναν την έκδοση οικοδομικών και άλλων διοικητικών πράξεων ή προχωρούσαν σε παράτυπες ενέργειες, εισπράττοντας χρήματα και υλικά ανταλλάγματα

Μίλτος Τσεκούρας

Πολεοδομία Κατερίνης: Μίζες σε φακέλους, κωδικοί και σφραγίδες μηχανικών – Πώς δρούσε το κύκλωμα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Υπάλληλοι της Πολεοδομίας Κατερίνης και ιδιώτες μηχανικοί είχαν δημιουργήσει κύκλωμα που επιτάχυνε παράτυπα οικοδομικές άδειες έναντι χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων.
  • Οι υπάλληλοι συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά, ενώ οι μηχανικοί χρησιμοποιούσαν τις επαγγελματικές τους σφραγίδες για να νομιμοποιούν τις παράνομες αμοιβές.
  • Η έρευνα κατέγραψε 151 περιπτώσεις αξιόποινων πράξεων με συνολικά παράνομα ωφελήματα ύψους περίπου 138.000 ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 11 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 64.
  • Κατασχέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, αξιόγραφα, χρυσά νομίσματα, ναρκωτικά δισκία, σφραγίδες και πολυάριθμα ηλεκτρονικά αρχεία που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.
  • Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροληψία, δωροδοκία, πλαστογραφία, παράβαση καθήκοντος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
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Ένα οργανωμένο σύστημα παράνομων συναλλαγών, με συγκεκριμένους ρόλους για υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης και ιδιώτες μηχανικούς, περιγράφει η Ελληνική Αστυνομία στην υπόθεση διαφθοράς που αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των «Αδιάφθορων».

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιτάχυναν την έκδοση οικοδομικών και άλλων διοικητικών πράξεων ή προχωρούσαν σε παράτυπες ενέργειες, εισπράττοντας χρήματα και υλικά ανταλλάγματα.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη δράση τους είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούσαν να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις παράνομες αμοιβές. Σύμφωνα με την έρευνα, υπάλληλοι της υπηρεσίας φέρονται να συνέτασσαν τεχνικές μελέτες και τοπογραφικά διαγράμματα, ενώ ιδιώτες μηχανικοί χρησιμοποιούσαν τις επαγγελματικές τους σφραγίδες και υπογραφές, ώστε τα σχετικά έγγραφα να εμφανίζονται ως κανονικές υπηρεσίες μηχανικού. Την ίδια ώρα, οι χρηματικές παροχές διακινούνταν κυρίως σε μετρητά, μέσα σε φακέλους και καθημερινά αντικείμενα, ενώ για τις συνεννοήσεις χρησιμοποιούνταν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις.

Η έρευνα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 151 περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, με τα χρηματικά και υλικά ανταλλάγματα να ανέρχονται σε 137.932,58 ευρώ. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 64 πρόσωπα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από τις αστυνομικές αρχές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το κύκλωμα στην πολεοδομία της Κατερίνης

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος αποδομήθηκε συμμορία, αποτελούμενη από υπαλλήλους Υπηρεσίας Δόμησης και ιδιώτες, οι οποίοι φέρεται να προέβαιναν σε παράνομες ενέργειες και διευκόλυναν τη διεκπεραίωση υποθέσεων οικοδομικής δραστηριότητας, έναντι χρηματικών και υλικών ανταλλαγμάτων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου 2026, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και στην Αθήνα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -11- άτομα, -4- υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και -7- ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση–δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια/παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση – νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -64- άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας, αντίστοιχα.

Προηγήθηκε σχετική καταγγελία,η οποία, αφού τέθηκε υπόψη του εποπτεύοντος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, κ. Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, απεστάλη σε Εισαγγελία Πρωτοδικών για ποινική αξιολόγηση και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως διαπιστώθηκε, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης προανακριτικής έρευνας και με τη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, οι υπάλληλοι Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα, φέρεται να συγκρότησαν συμμορία με σκοπό την τέλεση αξιόποινων πράξεων σχετικών με την υπηρεσία και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, οι υπάλληλοι εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσιακή τους θέση και τις αρμοδιότητές τους, προέβαιναν σε παράνομη ή παράτυπη έκδοση διοικητικών πράξεων ή επιτάχυναν τη διεκπεραίωσή τους, έναντι χρηματικών ή άλλων ανταλλαγμάτων. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν τόσο στους χώρους εργασίας τους όσο και σε εξωτερικούς ή ιδιωτικούς χώρους, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα παραδίδονταν απευθείας στα γραφεία τους.

Ιδιαίτερος ήταν και ο ρόλος των ιδιωτών μηχανικών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνέβαλλαν στη λειτουργία του κυκλώματος, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα για τη διεκπεραίωση των επίμαχων υποθέσεων.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι αναλάμβαναν ακόμη και τη σύνταξη τεχνικών μελετών και τοπογραφικών διαγραμμάτων, καθώς και τη διενέργεια ενεργειών για την έκδοση διοικητικών πράξεων, ενώ οι ιδιώτες μηχανικοί, μέσω των υπογραφών και των επαγγελματικών τους σφραγίδων, προσέδιδαν την απαιτούμενη τυπική ισχύ και νομιμοφάνεια στα σχετικά έγγραφα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα εμφανίζονταν ως αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών μηχανικού. Οι ιδιώτες μηχανικοί φέρονται να γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος και να συμμετείχαν ενεργά, είτε λαμβάνοντας μέρος των χρηματικών ανταλλαγμάτων είτε εξασφαλίζοντας προνομιακή μεταχείριση και ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών τους, χωρίς να καταβάλλουν τα ποσά που απαιτούνταν από άλλους ενδιαφερόμενους.

Για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της δράσης τους, τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν μέτρα απόκρυψης των χρημάτων και των μεταξύ τους συνεννοήσεων. Τα ποσά παραδίδονταν κυρίως σε μετρητά, συχνά μέσα σε φακέλους, ατζέντες και άλλα καθημερινά αντικείμενα, ενώ κατά τις συνεννοήσεις τους χρησιμοποιούσαν χειρονομίες και κωδικοποιημένες εκφράσεις για να προσδιορίζουν το ύψος των χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παράδοση των χρημάτων γινόταν μέσω τρίτων προσώπων ή ακόμη και με αποστολή δεμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, με παραλήπτες συγγενικά τους πρόσωπα, ώστε να αποφεύγεται η άμεση σύνδεσή τους με τις συναλλαγές.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, τα παράνομα έσοδα αποκρύπτονταν μέσω της χρήσης μετρητών σε καθημερινές συναλλαγές και αγορές περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέρος τους φέρεται να διοχετευόταν και μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς και εταιρειών τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού, με σκοπό να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευσή τους και να εμφανίζονται ως νόμιμα εισοδήματα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν προκύψει -151- περιπτώσεις φερόμενων αξιόποινων πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων ζητήθηκαν ή ελήφθησαν αθέμιτα χρηματικά και υλικά ωφελήματα συνολικής αξίας -137.932,58- ευρώ, εκ των οποίων τα -4.760,58- ευρώ αντιστοιχούν σε υλικά αγαθά, όπως ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και έπιπλα.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, επαγγελματικούς χώρους, γραφεία υπαλλήλων, καθώς και από τις σωματικές έρευνες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • το χρηματικό ποσό των -264.440- ευρώ, μέρος των οποίων ήταν επιμελώς διαχωρισμένο εντός -30- φακέλων,
  • αξιόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας -420.000- ευρώ,
  • -38- χρυσές λίρες Αγγλίας και -4- χρυσά νομίσματα,
  • κοσμήματα και τιμαλφή,
  • -7- ναρκωτικά δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή,
  • μηχανική σφραγίδα με εντύπωμα στρογγυλής σφραγίδας και κείμενο για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
  • -8- επαγγελματικές σφραγίδες πολιτικών μηχανικών,
  • πλήθος ημερολογίων – σημειωματάριων (ατζέντες) και φύλλων χαρτιού με ιδιόχειρες σημειώσεις,
  • πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών [κεντρικές μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptop), φορητές ηλεκτρονικές συσκευές οθόνης αφής (tablet), συσκευές κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
  • σκληροί δίσκοι αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB)]καιέγγραφα σχετικά με τη διερευνώμενη υπόθεση.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος ενημερώθηκε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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