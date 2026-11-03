Πολεοδομία Κατερίνης: Το «γρηγορόσημο» για τις άδειες και οι ταρίφες έως 7.000 ευρώ

Snapshot Στην Πολεοδομία Κατερίνης αποκαλύφθηκε κύκλωμα διαφθοράς με 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής και επτά ιδιώτες μηχανικοί.

Το κύκλωμα είχε καθορίσει χρηματικές αμοιβές για παράνομες εξυπηρετήσεις, με τιμές από 150 έως 7.000 ευρώ.

Εφαρμοζόταν το «γρηγορόσημο» για επίσπευση εκδόσεων αδειών με κόστος 150-400 ευρώ και παράνομες τακτοποιήσεις αυθαιρέτων με κόστος 6.000-7.000 ευρώ.

Χρησιμοποιούσαν ψευδείς βεβαιώσεις για προχρονολόγηση κτισμάτων μετά την 28η Ιουλίου 2011, ώστε να τακτοποιούνται παράνομα.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία και οδήγησε σε συλλήψεις και κακουργηματικές διώξεις. Snapshot powered by AI

Ένα οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς, που φέρεται να είχε στήσει ένα παράλληλο σύστημα εξυπηρετήσεων μέσα στην Πολεοδομία Κατερίνης, αποκάλυψε η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της υπηρεσίας, τρεις ακόμη υπάλληλοι και επτά ιδιώτες, κυρίως μηχανικοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν καθορίσει συγκεκριμένες χρηματικές αμοιβές για κάθε παράνομη ή προνομιακή εξυπηρέτηση, δημιουργώντας έναν άτυπο τιμοκατάλογο που ξεκινούσε από μερικές εκατοντάδες ευρώ και έφτανε μέχρι τις 7.000 ευρώ.

Το «γρηγορόσημο» και οι ταρίφες των 7.000 ευρώ

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορούσε την επίσπευση γραφειοκρατικών διαδικασιών, με τους ενδιαφερόμενους να καταβάλλουν το λεγόμενο «γρηγορόσημο» για την κατά προτεραιότητα διεκπεραίωση υποθέσεων και την ταχύτερη έκδοση οικοδομικών αδειών.

Για τις συγκεκριμένες εξυπηρετήσεις, τα ποσά κυμαίνονταν από 150 έως 400 ευρώ.

Η δεύτερη και πιο σοβαρή πτυχή αφορούσε τις παράνομες τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η «ταρίφα» φέρεται να έφτανε από 6.000 έως 7.000 ευρώ, ανάλογα με την υπόθεση.

Κεντρικό ρόλο στο σύστημα φέρεται να είχε ένα τέχνασμα που επέτρεπε την ένταξη νεότερων αυθαίρετων κατασκευών σε ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, αξιοποιώντας το χρονικό όριο της 28ης Ιουλίου 2011, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εξέδιδαν ψευδείς βεβαιώσεις, εμφανίζοντας κτίσματα που είχαν κατασκευαστεί μεταγενέστερα ως παλαιότερα, ώστε να μπορούν να τακτοποιηθούν παράνομα.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τη δικογραφία, ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούσαν να εμφανίζουν τις κατασκευές τους ως νόμιμα υπαγόμενες στις σχετικές διατάξεις, καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε περίπου έξι μήνες πριν από τις συλλήψεις, έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις τοπικές αστυνομικές αρχές και αφορούσε ιδιώτη μηχανικό.

Από την αρχική διερεύνηση προέκυψαν ύποπτες και συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες του συγκεκριμένου προσώπου με υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κατερίνης. Τα ευρήματα οδήγησαν τη δικογραφία στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ανέλαβε να ξετυλίξει το δίκτυο των επαφών και τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού.

Ακολούθησε συστηματική έρευνα για τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων, η οποία οδήγησε τελικά στην αστυνομική επιχείρηση και στις 11 συλλήψεις.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να τους απαγγελθούν οι κακουργηματικές διώξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.