Πολεοδομία Κατερίνης: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες του κυκλώματος

Snapshot Ενδέκα άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι Πολεοδομίας και ιδιώτες μηχανικοί, συνελήφθησαν για παράνομες οικονομικές συναλλαγές με σκοπό την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για καταβολή χρημάτων, το λεγόμενο «γρηγορόσημο», για την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων.

Στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία, συμμορία και άλλες παραβάσεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 64 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, με στοιχεία εμπλοκής σε συναφείς υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης μεταφέρονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι 11 συλληφθέντες από την Πολεοδομία Κατερίνης, με κατηγορίες για εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομης οικονομικής συναλλαγής για την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας στο χώρο εργασίας τους και στο σπίτι του διευθυντή της υπηρεσίας.

Στους 11 συλληφθέντες περιλαμβάνονται 4 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και 7 ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Σημειώνεται ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για καταβολή χρημάτων, το λεγόμενο «γρηγορόσημο», προκειμένου συγκεκριμένες υποθέσεις να προωθούνται ταχύτερα από άλλες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, διερευνώνται καταγγελίες ότι εργαζόμενοι της υπηρεσίας αναλάμβαναν ιδιωτικά έργα, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση–δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια/παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση – νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -64- άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας, αντίστοιχα.

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