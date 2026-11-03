Πολεοδομία Κατερίνης: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες του κυκλώματος

Στις συλλήψεις περιλαμβάνονται 4 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Βόρειας Ελλάδας και 7 ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα

Ελένη Ευστρατίου

Πολεοδομία Κατερίνης: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες του κυκλώματος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ενδέκα άτομα, μεταξύ των οποίων υπάλληλοι Πολεοδομίας και ιδιώτες μηχανικοί, συνελήφθησαν για παράνομες οικονομικές συναλλαγές με σκοπό την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες για καταβολή χρημάτων, το λεγόμενο «γρηγορόσημο», για την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων.
  • Στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δωροδοκία, δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία, συμμορία και άλλες παραβάσεις.
  • Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 64 ακόμα άτομα, μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών, με στοιχεία εμπλοκής σε συναφείς υποθέσεις.
  • Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων για να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
Snapshot powered by AI

Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης μεταφέρονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι 11 συλληφθέντες από την Πολεοδομία Κατερίνης, με κατηγορίες για εμπλοκή σε υποθέσεις παράνομης οικονομικής συναλλαγής για την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών.

Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την επιχείρηση της αστυνομίας το πρωί της Δευτέρας στο χώρο εργασίας τους και στο σπίτι του διευθυντή της υπηρεσίας.

Στους 11 συλληφθέντες περιλαμβάνονται 4 υπάλληλοι της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου της Βόρειας Ελλάδας και 7 ιδιώτες, οι οποίοι ασκούν επαγγέλματα συναφή με την οικοδομική δραστηριότητα (τοπογράφοι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες).

Σημειώνεται ότι η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για καταβολή χρημάτων, το λεγόμενο «γρηγορόσημο», προκειμένου συγκεκριμένες υποθέσεις να προωθούνται ταχύτερα από άλλες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ειδικότερα, διερευνώνται καταγγελίες ότι εργαζόμενοι της υπηρεσίας αναλάμβαναν ιδιωτικά έργα, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Οι κατηγορίες

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση–δωροληψία υπαλλήλου για ενέργεια/παράλειψη που αντίκειται στα καθήκοντά του, κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, συμμορία, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή βεβαίωση – νόθευση, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, απείθεια, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και περί ναρκωτικών.

Επιπλέον, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα -64- άτομα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται και υπάλληλος άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και ελεγκτής δόμησης, για τους οποίους προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής σε επιμέρους υποθέσεις παράβασης καθήκοντος και δωροληψίας, αντίστοιχα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Subaru: Μόνο ηλεκτρικά στην Ευρώπη από το 2028

09:40WHAT THE FACT

Καστελλόριζο: Εξερεύνησαν μια σήραγγα και ανακάλυψαν ένα είδος άγνωστο στην επιστήμη

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα συγκέντρωση έξω από το σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού που απειλείται με έξωση

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 11 συλληφθέντες του κυκλώματος

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πολεοδομία Κατερίνης: Μίζες σε φακέλους, κωδικοί και σφραγίδες μηχανικών – Πώς είχε στηθεί το κύκλωμα με τις 151 παράνομες συναλλαγές

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με απειλή μαχαιριού σε βενζινάδικο - Δύο συλληφθέντες για 100 ευρώ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Έξι σπάνια δελφίνια γεννήθηκαν στον Μεκόνγκ - Αυξάνεται ο πληθυσμός ενός απειλούμενου είδους

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγμα σε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά του Ομάν από «αδιευκρίνιστο βλήμα» - Νεκρός ένας Ινδός ναύτης

09:00LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Έχω γεννηθεί για να φλερτάρω»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Πολεοδομία Κατερίνης: Το «γρηγορόσημο» για τις άδειες και οι ταρίφες έως 7.000 ευρώ

08:52ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αττικής - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και το κέντρο

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις σε νοσοκομείο στο Χάρκοβο με 64 τραυματίες - Απομακρύνονται 200 ασθενείς

08:39LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Η συναυλία αυτή ήταν ένα προσωπικό "στοίχημα"» - Η πρώτη δημόσια δήλωση για το ΟΑΚΑ

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες από 1.100 παραβάσεις για μη χρήση κράνους μέσα σε μία εβδομάδα - 498 στην Αττική

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΕΥ ΖΗΝ

Υπέρταση: Το στοιχείο στη διατροφή που μειώνει την πίεση και οι τροφές που το περιέχουν

07:30ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κόκκινη προειδοποίηση

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστα Πάικ: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή της στη φυλακή

00:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Αντίδραση Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Σιάο - Οι... απορίες για τον Ολυμπιακό

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Γιάννης Καλλιάνος: Ζητά συγγνώμη για την πρόγνωσή του – «Δεν θα κρύβομαι όταν αστοχώ»

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Έβερεστ - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες - Δείτε βίντεο

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφόρος της NASA θα πέσει στη Γη - Οι επικίνδυνες περιοχές πρόσκρουσης

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί: Ένας νέος πόλεμος θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη - Ποιες χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα ΚΤΕΛ σήμερα: Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά και πού αναμένονται προβλήματα

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις 20 ετών η συγκυβερνήτης του Learjet που συνετρίβη στο Παλμ Μπιτς - Είχε πάρει το δίπλωμα πιλότου στα 17 της

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έκρηξη Πλάκα: Επί 5 ώρες το φυσικό αέριο πλημμύριζε τα διαμερίσματα μετατρέποντας το κτήριο σε παγίδα θανάτου

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα μπει στη ζωή μας το ψηφιακό ευρώ, πώς θα λειτουργεί και τι σημαίνει για το πορτοφόλι μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ