Κατερίνη: Έφοδος των «Αδιάφθορων» στην Πολεοδομία - Στον εισαγγελέα αύριο οι 11 συλληφθέντες

Snapshot Συνελήφθησαν 11 άτομα στην Κατερίνη, μεταξύ των οποίων ο διευθυντής της Πολεοδομίας, υπάλληλοι και ιδιώτες μηχανικοί, για συμμετοχή σε κύκλωμα διαφθοράς.

Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες οικονομικές συναλλαγές για την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών μέσω καταβολής «γρηγορόσημου».

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία και διερευνώνται επίσης παράνομες επαγγελματικές δραστηριότητες υπαλλήλων της Πολεοδομίας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο Δήμος Κατερίνης θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές και έχει δεσμευτεί να παράσχει όλα τα ζητούμενα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Σε 11 συλλήψεις προχώρησε το πρωί της Δευτέρας η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας έπειτα από έρευνα για τη δράση φερόμενου κυκλώματος που ζητούσε χρήματα για την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων, στην Πολεοδομία Κατερίνης.

Οι 11 συλληφθέντες που μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις παράνομης οικονομικής συναλλαγής για την επίσπευση διοικητικών διαδικασιών.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία για καταβολή χρημάτων, το λεγόμενο «γρηγορόσημο», προκειμένου συγκεκριμένες υποθέσεις να προωθούνται ταχύτερα από άλλες, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Στους 11 συλληφθέντες περιλαμβάνονται ο διευθυντής της Πολεοδομίας Κατερίνης, ένας προϊστάμενος, δύο ακόμη υπάλληλοι της υπηρεσίας, καθώς και ιδιώτες μηχανικοί.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί, με τα στελέχη των Εσωτερικών Υποθέσεων να συλλαμβάνουν τον διευθυντή στην κατοικία του. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι που εμπλέκονται στην υπόθεση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στον χώρο εργασίας τους.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν παράλληλα πληροφορίες για ενδεχόμενη παράνομη επαγγελματική δραστηριότητα υπαλλήλων της Πολεοδομίας.

Ειδικότερα, διερευνώνται καταγγελίες ότι εργαζόμενοι της υπηρεσίας αναλάμβαναν ιδιωτικά έργα, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση.

Η προσαγωγή τους ενώπιον του εισαγγελέα έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των στοιχείων που συνδέονται με τη φερόμενη δράση του κυκλώματος.

Στον απόηχο των συλλήψεων, ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ήδη δοθεί εντολή να διατεθεί στις διωκτικές και δικαστικές αρχές οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

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