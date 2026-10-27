Πειθαρχικό για τον αντεισαγγελέα Φλωρίδη μετά τον σάλο από το άρθρο «φλέβα διαφθοράς»

Snapshot Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης θα ελεγχθεί πειθαρχικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το άρθρο του με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς στη Δικαιοσύνη».

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΣτΕ από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης είναι αδελφός του αντεισαγγελέα.

Το άρθρο του Φλωρίδη αμφισβήτησε δικαστικούς χειρισμούς σε υπόθεση με υψηλόβαθμους αστυνομικούς, προκαλώντας αντιδράσεις από δικαστικές ενώσεις και τον Άρειο Πάγο.

Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στην επιλογή του αντεισαγγελέα να τοποθετηθεί δημόσια για υπόθεση στην οποία είχε εμπλοκή με την εισαγγελική του ιδιότητα.

Ο Βασίλης Φλωρίδης δήλωσε ότι σκοπός του ήταν να αναδείξει φαινόμενα διαφθοράς και ζήτησε πειθαρχικό έλεγχο για τους λειτουργούς που χειρίστηκαν την ίδια υπόθεση. Snapshot powered by AI

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας μεταφέρεται η υπόθεση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του στην ιστοσελίδα της «Καθημερινής» με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», στο οποίο διατύπωσε αιχμές για τον χειρισμό δικαστικής υπόθεσης στην οποία είχε συμμετάσχει.

Τον φάκελο, που περιλαμβάνει το επίμαχο δημοσίευμα και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν από δικαστικές ενώσεις και τον Άρειο Πάγο, θα εξετάσει ο πρόεδρος του ΣτΕ Μιχάλης Πικραμένος, ο οποίος αναμένεται να ορίσει αντιπρόεδρο του δικαστηρίου για τη διενέργεια της πειθαρχικής έρευνας και την αξιολόγηση των στοιχείων.

Η υπόθεση διαβιβάστηκε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, καθώς ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, που είναι αρμόδιος για την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος ανώτατων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, είναι αδελφός του αντεισαγγελέα. Η επιλογή του ΣτΕ για τη διερεύνηση της υπόθεσης συνδέεται με την ιδιότητα του Βασίλη Φλωρίδη ως ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού του Αρείου Πάγου.

Με το άρθρο του, ο Βασίλης Φλωρίδης είχε αμφισβητήσει τους χειρισμούς συγκεκριμένης υπόθεσης, κάνοντας λόγο για κατασκευή στοιχείων και αστήρικτη παραπομπή κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και υψηλόβαθμοι αστυνομικοί. Η υπόθεση σχετιζόταν, μεταξύ άλλων, με συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία υπουργού.

Οι δημόσιες αναφορές του προκάλεσαν αντιδράσεις από δικαστικές ενώσεις, δικηγορικούς συλλόγους, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επέκριναν την επιλογή του να τοποθετηθεί δημόσια για υπόθεση στον χειρισμό της οποίας είχε εμπλακεί με την εισαγγελική του ιδιότητα.

Στιγμιότυπο από τον Άρειο Πάγο SOOC

Από την πλευρά του, ο αντεισαγγελέας, σε δηλώσεις του στα «ΝΕΑ», υποστήριξε ότι σκοπός του ήταν να αναδείξει φαινόμενα διαφθοράς, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε δικαστές ή εισαγγελείς. Παράλληλα, είχε ζητήσει να κινηθεί πειθαρχικός έλεγχος σε βάρος των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών που χειρίστηκαν την ίδια υπόθεση, την οποία ανέδειξε στο δημοσίευμά του.

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