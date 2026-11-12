Πανελλήνιες: Από το cheerleading μέχρι την αγωνιστική αλιεία - Τα άγνωστα αθλήματα που δίνουν μόρια

Snapshot Το σύστημα επιβράβευσης αθλητών στις Πανελλαδικές επιτρέπει εισαγωγή χωρίς εξετάσεις ή προσαύξηση μορίων σε υποψηφίους με διακρίσεις σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις, καλύπτοντας τόσο δημοφιλή όσο και λιγότερο γνωστά αθλήματα.

Το 2025 εισήχθησαν 952 υποψήφιοι με αθλητικές διακρίσεις, εκ των οποίων οι 309 χωρίς εξετάσεις και οι 643 με προσαύξηση μορίων μέσω Πανελλαδικών.

Διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα εξασφαλίζουν εισαγωγή χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς, ενώ άλλες θέσεις σε διεθνείς και πανελλήνιους αγώνες δίνουν προσαυξήσεις μορίων διαφορετικών ποσοστών.

Το σύστημα μοριοδότησης περιλαμβάνει και λιγότερο γνωστά αθλήματα όπως αϊκίντο, αγωνιστική αλιεία, μπιλιάρδο και σου μπακ ντο, εφόσον οι διακρίσεις είναι σε επίσημες διοργανώσεις αναγνωρισμένων ομοσπονδιών.

Για την αξιοποίηση της διάκρισης απαιτείται εγγραφή στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με πιστοποίηση από την αρμόδια ομοσπονδία και κάλυψη της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, χωρίς να αποτελεί η διάκριση αυτόματη εγγύηση εισαγωγής. Snapshot powered by AI

Η υπόθεση με τις καταγγελίες που αφορούν την κόρη του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, και την προσπάθεια ένταξής της σε ομάδα χάντμπολ, προκειμένου να εξασφαλίσει αθλητική διάκριση και προσαύξηση μορίων για την εισαγωγή της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επαναφέρει στο προσκήνιο το σύστημα επιβράβευσης των διακριθέντων αθλητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πρόκειται για ένα ειδικό καθεστώς εισαγωγής στα πανεπιστήμια, το οποίο προβλέπει είτε την εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για αθλητές με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις είτε την προσαύξηση των μορίων τους, εφόσον έχουν κατακτήσει συγκεκριμένες θέσεις σε αναγνωρισμένες διοργανώσεις.

Το σύστημα αφορά τόσο δημοφιλή αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ και ο στίβος, όσο και λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα, στα οποία ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι σαφώς μικρότερος.

Τα μεγέθη δείχνουν ότι δεν πρόκειται για μια περιθωριακή διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2025 εισήχθησαν στα ελληνικά ΑΕΙ συνολικά 952 υποψήφιοι με αθλητικές διακρίσεις. Από αυτούς, οι 309 πέρασαν χωρίς εξετάσεις, αξιοποιώντας υψηλές διεθνείς επιδόσεις, ενώ οι υπόλοιποι 643 συμμετείχαν στις Πανελλαδικές κι επωφελήθηκαν από την προσαύξηση των μορίων τους.

Οι αθλητές διεκδικούν επιπλέον θέσεις που αντιστοιχούν στο 3% του αριθμού των εισακτέων στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα και στο 20% για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων της γενικής σειράς.

Ποιες διακρίσεις δίνουν εισιτήριο για τα ΑΕΙ

Το θεσμικό πλαίσιο βασίζεται στο άρθρο 34 του νόμου 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί, ενώ οι λεπτομέρειες για την εισαγωγή του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027 περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας της 17ης Σεπτεμβρίου 2026.

Οι διακρίσεις χωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο της διοργάνωσης, την ηλικιακή κατηγορία και τη θέση που κατέκτησε ο αθλητής.

Στην υψηλότερη κατηγορία βρίσκονται οι διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Ενδεικτικά, η 1η έως και την 6η θέση σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, καθώς και η 1η έως και την 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών, νέων ή εφήβων, μπορούν να εξασφαλίσουν εισαγωγή σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα της επιλογής του αθλητή, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.

Υπάρχουν επίσης ειδικές προβλέψεις για αθλητές που κατακτούν υψηλές θέσεις σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Παίδων και Κορασίδων, σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας και σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό.

Για τις υπόλοιπες διακρίσεις προβλέπεται προσαύξηση μορίων, με διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με τη θέση και τη διοργάνωση.

Πόσα μόρια κερδίζουν οι αθλητές

Η προσαύξηση υπολογίζεται στο σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος και διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα ΤΕΦΑΑ και στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα.

Για τις διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, τα ποσοστά που προβλέπει η εγκύκλιος για το 2026-2027 είναι τα εξής:

1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων: προσαύξηση 40% για τα ΤΕΦΑΑ και 20% για τα υπόλοιπα τμήματα.

4η έως 8η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων: 35% για τα ΤΕΦΑΑ και 15% για τα υπόλοιπα τμήματα.

4η έως 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων, Εφήβων και Νεανίδων: 30% για τα ΤΕΦΑΑ και 20% για τα υπόλοιπα τμήματα.

4η έως 8η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων: 30% για τα ΤΕΦΑΑ και 15% για τα υπόλοιπα τμήματα.

1η έως 3η θέση σε Μεσογειακούς Αγώνες: 30% για τα ΤΕΦΑΑ και 15% για τα υπόλοιπα τμήματα.

Σε ορισμένες άλλες διεθνείς διακρίσεις, ο αθλητής μπορεί να εισαχθεί στα ΤΕΦΑΑ χωρίς ποσοτικό περιορισμό, ενώ για τα υπόλοιπα τμήματα προβλέπεται προσαύξηση 22% έως 30%, ανάλογα με τη διοργάνωση και τη θέση.

Τα μπόνους για τις πανελλήνιες διακρίσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσαυξήσεις για τις θέσεις στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, καθώς αφορούν και αθλητές που δεν έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο.

Για τις πρώτες τρεις θέσεις σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών προβλέπονται:

1η θέση: 10% προσαύξηση για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

2η θέση: 8% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

3η θέση: 7% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

Αντίστοιχα, στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

1η θέση: 8% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

2η θέση: 6% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

3η θέση: 4% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους μαθητές που κατακτούν την πρώτη θέση τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Σε αυτή την περίπτωση, τα ποσοστά προσαύξησης αυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, φτάνοντας στο 11% για τα υπόλοιπα ΑΕΙ και στο 21% για τα ΤΕΦΑΑ.

Η επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης δίνει επίσης προσαύξηση 10% για τα υπόλοιπα τμήματα και 20% για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι ομοσπονδίες και τα δημοφιλή αθλήματα

Το σύστημα δεν αφορά αποκλειστικά τα αθλήματα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Βασική προϋπόθεση είναι το άθλημα ή το αγώνισμα να καλλιεργείται από αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία και η διάκριση να έχει επιτευχθεί σε διοργάνωση που πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας.

Στα δημοφιλή αθλήματα που διαθέτουν οργανωμένες ομοσπονδίες και επίσημες αγωνιστικές διοργανώσεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το χάντμπολ, ο στίβος, η κολύμβηση, η ενόργανη και η ρυθμική γυμναστική, η πάλη, η άρση βαρών και η ποδηλασία.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε συμμετοχή ή κάθε διάκριση σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα των συγκεκριμένων αθλημάτων εξασφαλίζει αυτομάτως μόρια.

Η διοργάνωση πρέπει να πληροί τα προβλεπόμενα κριτήρια συμμετοχής, ενώ η διάκριση πρέπει να πιστοποιηθεί από την αρμόδια ομοσπονδία και να καταχωριστεί στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Για παράδειγμα, στους Πανελλήνιους Αγώνες απαιτείται στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή τουλάχιστον έξι αναγνωρισμένων σωματείων. Στα ατομικά αγωνίσματα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ αθλητές από τουλάχιστον έξι σωματεία.

Στα ομαδικά, μάλιστα, ο αθλητής πρέπει να έχει αγωνιστεί σε τουλάχιστον το 50% των αγώνων της διοργάνωσης.

Από την αγωνιστική αλιεία μέχρι το μπιλιάρδο: Τα λιγότερο γνωστά αθλήματα

Εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι το σύστημα μοριοδότησης δεν περιορίζεται στα αθλήματα που γνωρίζει το ευρύ κοινό. Μια σειρά από λιγότερο διαδεδομένα αθλήματα, στα οποία διοργανώνονται αγώνες και οι διακρίσεις μπορούν, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, να αξιοποιηθούν για την προσαύξηση μορίων παρατίθεται στην παρακάτω λίστα.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται:

Αγωνιστική αλιεία

Αλεξιπτωτισμός

Αϊκίντο

Μπιλιάρδο

Σου Μπακ Ντο – Μου Ντου Κουάν

Τσιδαόμπα

Τσιρλίντινγκ (cheerleading)

Μπιτς βόλεϊ

Γκολφ

Μουάι Τάι

Πρόκειται για αθλήματα που δεν έχουν την ίδια δημοφιλία με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ ή τον στίβο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο αριθμός των αθλητών που συμμετέχουν στις διοργανώσεις είναι μικρότερος. Αυτό έχει ανοίξει τη συζήτηση για το κατά πόσο ορισμένα από αυτά προσφέρουν ευκολότερη διαδρομή προς μια αθλητική διάκριση και, κατ’ επέκταση, προς την εξασφάλιση επιπλέον μορίων στις Πανελλαδικές.

Στην ίδια κατηγορία ενδιαφέροντος βρίσκεται και η εδαφοσφαίριση, γνωστή ως πετάνκ. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει εκδώσει απόφαση για την ίδρυση σχολής προπονητών Γ' επιπέδου στην Αθήνα, ενώ στο σχετικό έγγραφο γίνεται αναφορά στην Ελληνική Ομοσπονδία Εδαφοσφαίρισης, σε επίσημους αγώνες και σε αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η θεσμική αυτή παρουσία, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι κάθε διάκριση στο πετάνκ οδηγεί σε μοριοδότηση.

Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα είναι απαραίτητη

Για να αξιοποιήσει ένας αθλητής τη διάκρισή του στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δεν αρκεί να έχει κατακτήσει μια θέση σε ένα πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει εγγραφεί με τη συγκεκριμένη διάκριση στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με υπουργική απόφαση.

Η οικεία αθλητική ομοσπονδία καλείται να πιστοποιήσει τα στοιχεία της διοργάνωσης, τη θέση του αθλητή, τον αριθμό των συμμετεχόντων και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για την εγγραφή απαιτούνται συγκεκριμένα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων η προκήρυξη της διοργάνωσης, τα φύλλα αγώνα και η τελική κατάταξη.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για το 2026-2027 προβλέπει ακόμη ότι οι υποψήφιοι που αξιοποιούν τις διακρίσεις τους με προσαύξηση μορίων πρέπει να καλύπτουν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος και, μετά την προσαύξηση, να συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα μόρια του τελευταίου εισαχθέντος με τη γενική σειρά στο συγκεκριμένο τμήμα.

Με άλλα λόγια, η αθλητική διάκριση μπορεί να δώσει σημαντικό πλεονέκτημα, δεν αποτελεί όμως αυτόματη εγγύηση εισαγωγής σε οποιαδήποτε σχολή.

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