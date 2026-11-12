Ηράκλειο: Έρευνα μετά από καταγγελία για σεξουαλικές σχέσεις αστυνομικού με κρατούμενη

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη διερευνά καταγγελία για σεξουαλικές σχέσεις αστυνομικού με κρατούμενη στα κρατητήρια Ηρακλείου.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη μπροστά σε άλλον κρατούμενο.

Ο καταγγελλόμενος αστυνομικός αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Ζητήθηκαν καταθέσεις από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και εξετάστηκαν κινητό τηλέφωνο και υλικό από κάμερες των κρατητηρίων.

Τρεις αστυνομικοί μετακινήθηκαν από τα κρατητήρια Ηρακλείου σε άλλες θέσεις. Snapshot powered by AI

Έρευνα έχει ξεκινήσει η ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, έπειτα από καταγγελία για αστυνομικό, ο οποίος φέρεται να είχε σεξουαλικές συναναστροφές με κρατούμενη στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικός του Τμήματος Μεταγωγών κατήγγειλε συνάδελφό του ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με κρατούμενη.

Μάλιστα, στην ίδια καταγγελία αναφέρεται ότι το περιστατικό αυτό εκτυλίχθηκε μπροστά σε άλλον κρατούμενο.

Ο καταγγελλόμενος αρνείται κάθε εμπλοκή του.

Η καταγγελία προκάλεσε την παρέμβαση της ηγεσίας της αστυνομίας, ενώ διατάχθηκε η διερεύνηση της υπόθεσης προς κάθε κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο της έρευνας δόθηκε εντολή για τη λήψη καταθέσεων από τον καταγγέλλοντα, τον καταγγελλόμενο, την κρατούμενη και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να είχαν γνώση των γεγονότων.

Παράλληλα, εξετάστηκε κινητό τηλέφωνο και ζητήθηκε ο έλεγχος του υλικού από τις κάμερες των κρατητηρίων σε βάθος χρόνου.

Για την υπόθεση είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας, ενώ προβλεπόταν η διαβίβαση των στοιχείων στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Στα πλαίσια της έρευνας, τρεις αστυνομικοί μετακινήθηκαν από τα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου σε άλλες θέσεις.

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