Βίντεο: «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Χατζής - Σκουρλέτης - «Δεν θα ξανάρθεις εδώ»

Snapshot Ο Πάνος Σκουρλέτης αποχώρησε on air από το πάνελ του One Channel μετά από έντονη αντιπαράθεση με τον παρουσιαστή Τάκη Χατζή.

Η διαφωνία επικεντρώθηκε στον χαρακτηρισμό του δημοσιογράφου ως «θρασύ» ή «πολιτικό θράσος» από τον Σκουρλέτη, με αμοιβαίες απαιτήσεις για συγγνώμη.

Ο Τάκης Χατζής κατηγόρησε τον Σκουρλέτη για αγένεια και υποστήριξε ότι η εκπομπή τον φιλοξενούσε παρά τη χαμηλή τηλεθέαση του συνομιλητή του.

Η ένταση εκτοξεύτηκε όταν ο παρουσιαστής είπε στον Σκουρλέτη ότι δεν θα ξανάρθει στην εκπομπή, οδηγώντας στην αποχώρηση του πρώην υπουργού. Snapshot powered by AI

Με την on air αποχώρηση του Πάνου Σκουρλέτη από το πάνελ του One Channel ολοκληρώθηκε ο τηλεπτικός καβγάς του με τον παρουσιαστή της εκπομπής, δημοσιογράφο Τάκη Χατζή.

Οι τόνοι ανέβηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον Πάνο Σκουρλέτη να χαρακτηρίζει προσβλητικό τον παρουσιαστή.

«Εγώ είμαι προσβλητικός; Σε ξέρει ο κόσμος» αντέτεινε ο Τάκης Χατζής με τον Πάνο Σκουρλέτη να απαντά: «Βεβαίως με ξέρει και με τιμάει».

Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση εστιάστηκε στο κατά πόσον ο πρώην υπουργός είχε χαρακτηρίσει τον δημοσιογράφο «θρασύ» ή είχε αναφερθεί σε «πολιτικό θράσος».

Ο Πάνος Σκουρλέτης ζήτησε από τον παρουσιαστή να αναγνωρίσει ότι είχε υπερβεί τα όρια και να ζητήσει συγγνώμη.

Ο Τάκης Χατζής απέρριψε το αίτημα, αντιτείνοντας ότι ο συνομιλητής του ήταν εκείνος που του όφειλε συγγνώμη και κάνοντας αναφορά σε παλαιότερη δικαστική υπόθεση.

Η αντιπαράθεση οξύνθηκε περαιτέρω όταν ο παρουσιαστής είπε:

«Ούτε ο κόσμος δεν σας ακούει. Στο 0,2% είστε. Μόνο εγώ σας φέρνω για να πείτε τις απόψεις σας και μου λέτε ότι είμαι θρασύς; Δεν θα ξαναέρθεις εδώ!»

«Μόνο εγώ σας φέρνω εδώ για να πείτε τις απόψεις σας και έρχεστε να μου πείτε ότι είμαι θρασύς. Ντροπή σας».

Ο Πάνος Σκουρλέτης επέμεινε ότι είχε μιλήσει για «πολιτικό θράσος» και ζήτησε να προβληθεί ξανά το επίμαχο σημείο, κατηγορώντας τον παρουσιαστή ότι είχε χάσει τον έλεγχο και συμπεριφερόταν με αγένεια.

«Βεβαίως είμαι αγενής, έτσι είμαι εγώ, δεν μεγάλωσα στα σαλόνια, ούτε μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνο», απάντησε ο Τάκης Χατζής, με τον πρώην υπουργό να αντιτείνει: «Η ευγένεια δεν έχει να κάνει με γαλλικά και πιάνο».

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν ο παρουσιαστής δήλωσε:

«Δεν θα ξανάρθεις εδώ».

Ο Πάνος Σκουρλέτης σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε on air από το πάνελ.

Ο καβγάς Χατζή - Σκουρλέτη

Σκουρλέτης: Είσαι προσβλητικός και λυπάμαι πάρα πολύ. Τάκης Χατζής: Εγώ είμαι προσβλητικός, σε ξέρει ο κόσμος; Πάνος Σκουρλέτης: Με ξέρει και με εκτιμάει, να δούμε ποιον εκτιμάει ο κόσμος. Χατζής: Εγώ κύριε, το καπελάκι μου το κρεμάω, κύριε. Σκουρλέτης: Σας δίνω το δικαίωμα να πείτε ότι χάσετε τον έλεγχο και ότι είπατε μια κουβέντα παραπάνω. Σας δίνω το δικαίωμα να ζητήσετε συγγνώμη. Χατζής: Εγώ να ζητήσω συγγνώμη; Εσύ να ζητήσεις από μένα που με πήγες για κακούργημα… Άσε με σε παρακαλώ, κύριε. Σκουρλέτης: Τι να σου πω κύριε… Ό,τι και να πω θα πάει στράφι. Χατζής: 0,2% έχετε, ούτε ο κόσμος δεν σας ακούει. Μόνο εγώ σας φέρνω εδώ για να πείτε τις απόψεις σας και έρχεστε να μου πείτε ότι είμαι θρασύς. Ντροπή σας. Σκουρλέτης: Είπα ότι είναι πολιτικό θράσος. Χατζής: Δεν είπατε αυτό, είστε θρασύς μου είπατε. Σκουρλέτης: Να το ξαναδούμε, μην λέτε ψέματα για να δικαιολογηθείτε επειδή βγήκατε εκτός εαυτού και είστε αγενής. Χατζής: Βεβαίως είμαι αγενής, έτσι είμαι εγώ, δεν μεγάλωσα στα σαλόνια, ούτε μεγάλωσα με γαλλικά και πιάνο. Σκουρλέτης: Η ευγένεια δεν έχει να κάνει με γαλλικά και πιάνο. Χατζής: Δεν θα ξανάρθεις εδώ λοιπόν… Όχι τώρα, κάτσε. Ούτως η άλλως τελείωσε η εκπομπή. Σκουρλέτης (ενώ σηκώνεται να φύγει): Χάρηκα πάρα πολύ. Χατζής: Χάρηκα κι εγώ, σε έχω φέρει 500 φορές και λες τις απόψεις σου.

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