Αποκλειστικό Newsbomb: Τα 110 ψεύτικα προφίλ και τα τηλέφωνα για ερωτικές συνευρέσεις από αγνώστους

Επιτήδειος έφτιαξε πάνω από 100 ψεύτικα προφίλ 47χρονης σε σελίδες ερωτικού περιεχομένου και στα social media λέγοντας ότι «προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής»

Φρόσω Κυριαζή

Αποκλειστικό Newsbomb: Τα 110 ψεύτικα προφίλ και τα τηλέφωνα για ερωτικές συνευρέσεις από αγνώστους
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Επιτήδειος δημιούργησε πάνω από 110 ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες και στοιχεία 47χρονης γυναίκας, παρουσιάζοντάς την ότι «προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής».
  • Η γυναίκα δέχτηκε δεκάδες τηλεφωνήματα από άγνωστους άντρες που την παρενοχλούσαν και ισχυρίζονταν ότι συνομιλούσαν μαζί της μέσω των ψεύτικων προφίλ.
  • Η ψυχική υγεία της γυναίκας κλονίστηκε σοβαρά, οδηγώντας την σε νευρικό κλονισμό και ανάγκη ιατρικής βοήθειας.
  • Ο δικηγόρος της κατέθεσε μήνυση και συνεργάζεται με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για να εντοπίσουν τους υπεύθυνους και ερευνάται αν πρόκειται για υπόθεση revenge porn.
  • Ο σύζυγος της γυναίκας και η οικογένειά τους επίσης έπεσαν θύματα παρόμοιων επιθέσεων και απόπειρας παραβίασης προσωπικών λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Πάνω από 110 ψεύτικα προφίλ σε σελίδες ερωτικού περιεχομένου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτιάξει επιτήδειος για να εκδικηθεί μια 47χρονη γυναίκα, μητέρα ενός παιδιού. Η γυναίκα εμφανίζεται με τη φωτογραφία της, άλλοτε με τα πραγματικά της στοιχεία και άλλοτε με ψεύτικα να «προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής».

Όλα ξεκίνησαν πριν από 3 μήνες, όταν ξαφνικά η 47χρονη άρχισε να δέχεται δεκάδες κλήσεις στο κινητό της τηλέφωνο από άγνωστους άντρες που ισχυρίζονταν ότι συνομιλούσαν μαζί της στο ίντερνετ, είτε σε σελίδες ερωτικού περιεχομένου, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ζητούσαν να συνευρεθούν ερωτικά έναντι αμοιβής.

Ορισμένοι από αυτούς είχαν και στην κατοχή τους φωτογραφίες της. Μάλιστα, ένας από αυτούς ισχυρίστηκε ότι, «τα 100 ευρώ που του ζήτησε ήταν πολλά και αν μπορούσε να ρίξει την τιμή». Όταν εκείνη σοκαρισμένη του ζήτησε εξηγήσεις, της έστειλε στο Viber τα ερωτικά μηνύματα που υποτίθεται ότι είχαν ανταλλάξει, καθώς και προσωπικές της φωτογραφίες που φερόταν να της έχει στείλει η ίδια.

Η γυναίκα σοκαρισμένη ανακάλυψε ότι της είχαν κλέψει τις φωτογραφίες της και τα προσωπικά της στοιχεία και τα είχαν αναρτήσει σε σελίδες ερωτικού περιεχομένου μαζί με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ είχαν δημιουργήσει και κάποιους ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όταν ένας από αυτούς μου έστειλε φωτογραφία μου έπαθα νευρικό κλονισμό»

Μιλώντας αποκλειστικά στο Νewsbomb, η 47χρονη ανέφερε: «Το καλοκαίρι άρχισα να δέχομαι καταιγισμό από αιτήματα φιλίας από άνδρες, αλλά τα αγνοούσα. Στην αρχή παραξενεύτηκα γιατί είναι κλειστό το προφίλ μου, έχω μόνο 150 φίλους στο Facebok και γενικά δεν ασχολούμαι με τα σόσιαλ μίντια. Έχω το παιδάκι μου, τον άντρα μου, δουλεύω, είμαι όλη ημέρα στο δρόμο, δεν υπάρχει χρόνος και γενικά δεν ξέρω να τα χειρίζομαι με άνεση. Μετά από ένα μήνα περίπου, άρχισαν να μου τηλεφωνούν άγνωστοι άντρες, όλες τις ώρες της ημέρας, να με αποκαλούν με το όνομά μου και να μου ζητούν να προχωρήσουμε σε ερωτικές πράξεις έναντι αμοιβής...».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Newsbomb η 47χρονη, η ψυχική της υγεία έχει κλονιστεί: «Όταν ένας από αυτούς μου έστειλε τις συνομιλίες και την φωτογραφία μου από website ερωτικού περιεχομένου με το κινητό μου και το όνομά μου, έπαθα νευρικό κλονισμό. Αναγκάστηκα να απευθυνθώ σε γιατρό γιατί δεν μπορούσα να ηρεμήσω, να ανταπεξέλθω στη καθημερινότητά μου, σκεφτόμουν όλη την ημέρα αυτό που μου είχε συμβεί, δεν κοιμόμουν και γενικά ζούσα έναν εφιάλτη. Έκλαιγα συνέχεια», είπε.

Και συνέχισε: «Ακόμα και σήμερα ντρέπομαι και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος τιποτένιος με εκθέτει με τέτοιο αισχρό τρόπο και γιατί; Ξέρεις τι είναι, να σου κλέβουν την ταυτότητα, τις φωτογραφίες, όλα τα στοιχεία και να τα διακινούν με αυτό τον παράνομο, ξεδιάντροπο μέσο; Να σου τηλεφωνούν άγνωστοι άντρες, να λένε ότι σε ξέρουν και ότι "μου ζητάς πολλά για ερωτικές συνευρέσεις και θέλω να μου κάνεις αυτό και χθές άλλα μου έλεγες.." και πολλά ακόμα που ντρέπομαι να πω; Είναι σαν να σε βιάζουν! Τα προφίλ είναι άπειρα, πάνω από 100...»

Ερευνάται αν αποτελεί υπόθεση revenge porn

Ο δικηγόρος της 47χρονης, ο γνωστός ποινικολόγος Παναγιώτης Γαργαρέτας, κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστων, ενώ έχει απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου ερευνάται αν αποτελεί υπόθεση revenge porn.

Μιλώντας στο Newsbomb, ο κ. Γαργαρέτας ανέφερε: «Έχουμε προσκομίσει όσα ψεύτικα προφίλ μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε, γιατί ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, πάνω από 100. Συνεργαζόμαστε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και είναι αισιόδοξοι ότι θα εντοπίσουν ποιος, ποια ή ποιοι, κρύβονται πίσω από αυτήν την ψυχική κακοποίηση που έχει υποστεί η πελάτισσά μου και την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι της έκλεψαν την ταυτότητα, είναι και πως την χρησιμοποίησαν παρουσιάζοντάς την, σαν μια γυναίκα που ζητάει χρήματα για ερωτικές συνευρέσεις. Έχουμε ζητήσει από κάποιους ανθρώπους που της τηλεφώνησαν και υποτίθεται μιλούσαν μαζί της σε τσατ ρουμς, να μας βοηθήσουν να τον ή τους ξεσκεπάσουμε».

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δικηγόρος Παναγιώτης Γαργαρέτας, θύμα έπεσε και ο σύζυγος της 47χρονης: «Η οικογενειακή γαλήνη του ζεύγους έχει απολεσθεί πλήρως. Και ο σύζυγός της, τους τελευταίους μήνες δέχτηκε δεκάδες αιτήματα φιλίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι και αυτός θύμα της υπόθεσης, καθώς πολλά από αυτά τα ψεύτικα προφίλ είχαν δημιουργηθεί με στοιχεία που θυμίζουν τα δικά τους. Ονόματα από τους γονείς τους, από αδέρφια, από φίλους, γνωστές τους τοποθεσίες, προφανώς για να τους τρομοκρατήσουν ή να τους χλευάσουν. Δύο φορές προσπάθησαν να χακάρουν τους λογαριασμούς τους. Να σημειώσω ότι και οι δύο είναι φιλήσυχοι άνθρωποι, οικογενειάρχες και δεν ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχουν πάνω από 200 φίλους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι γνωστά τους πρόσωπα, φίλοι τους, συνάδελφοι και κοινωνικές επαφές».

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