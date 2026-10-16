Λάρισα: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει ο ιερέας που κατηγορείται για revenge porn

Snapshot Η δίκη του 68χρονου ιερέα που κατηγορείται για revenge porn αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου λόγω της νοσηλείας του κατηγορούμενου.

Ο ιερέας αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά το περιστατικό, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του.

Κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία και απειλή σε βάρος της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Ο ιερέας παραδέχεται τη σχέση με την καταγγέλλουσα, αλλά αρνείται τη χρήση της με εκδικητικό τρόπο. Snapshot powered by AI

Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη του 68χρονου ιερέα που συνελήφθη στα Γρεβενά, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του για revenge porn πρώην σύντροφός του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το αίτημα για την αναβολή είχε καταθέσει η συνήγορος του ιερέα καθώς ο ίδιος νοσηλεύεται, ενώ ο γιος του σε δηλώσεις ανέφερε, ότι ο πατέρας του έκανε απόπειρα να βάλει τέλος στη ζωή του μετά το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος είναι το θύμα σε όλη αυτή την υπόθεση και όχι ο θύτης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος ιερέας κατηγορείται για το αδίκημα της εκδικητικής πορνογραφίας και της απειλής κατά της 43χρονης γυναίκας, η οποία είχε απευθυνθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του.

Ο ιερέας, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, δεν αρνείται ότι υπήρχε σχέση κάτι που παραδέχτηκε στις δηλώσεις του και ο γιος του σήμερα, αλλά υποστηρίζει, πως δεν θα χρησιμοποιούσε σε καμία περίπτωση τη σχέση του με εκδικητικό τρόπο και ισχυρίζεται, ότι ο ίδιος έχει οικονομική αξίωση από την καταγγέλλουσα για χρήματα που εκείνη έλαβε ως προκαταβολή για να φιλοτεχνήσει αγιογραφίες, τις οποίες όμως δεν παρέδωσε.

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