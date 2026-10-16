Γρεβενά: Στο αυτόφωρο σήμερα ο 68χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn

Snapshot Ο 68χρονος ιερέας στα Γρεβενά κατηγορείται για εκδικητική πορνογραφία και απειλή μετά από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Η δικηγόρος του ιερέα αμφισβητεί την ύπαρξη αποδεικτικών μηνυμάτων που να τεκμηριώνουν την απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού.

Υπάρχει οικονομική διαφορά ύψους 14.000 ευρώ μεταξύ των δύο πλευρών, σχετιζόμενη με ατελείωτες αγιογραφίες και επαγγελματική συνεργασία.

Το κινητό του ιερέα εξετάζεται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η Μητρόπολη έχει προσωρινά παύσει τον ιερέα από τα καθήκοντά του.

Η υπόθεση εξετάζεται δικαστικά, με τις θέσεις και των δύο πλευρών να αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο Δικαστήριο εκδικάζεται σήμερα η υπόθεση του 68χρονου ιερέα, ο οποίος συνελήφθη στα Γρεβενά έπειτα από καταγγελία της 43χρονης πρώην συντρόφου του, με καταγωγή από τη Λάρισα. Ο κληρικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκδικητική πορνογραφία και απειλή, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η 43χρονη, η οποία εργάζεται ως αγιογράφος, είχε προσφύγει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Από την πλευρά του, ο 68χρονος δεν αρνείται ότι διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί της, απορρίπτει, ωστόσο, τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει προσωπικό υλικό ως μέσο εκδίκησης.

«Δεν υπάρχουν μηνύματα και φωτογραφίες», λέει η δικηγόρος του κληρικού

Η δικηγόρος του κληρικού, Χριστίνα Μητρονάτσιου, μιλώντας στο MEGA, αμφισβήτησε την ύπαρξη μηνυμάτων που να τεκμηριώνουν, όπως ανέφερε, απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού σε βάρος της 43χρονης.

«Μέσα σε αυτές τις πολλές σελίδες μηνυμάτων που έχουν κατατεθεί, έχουν προσκομιστεί μαζί με τη μήνυση, εγώ προσωπικά, αλλά και οι αρμόδιοι της Ασφάλειας σε πρώτη φάση δεν έχουν δει μήνυμα στο οποίο να υπάρχει ο ισχυρισμός ότι “κάνε αυτό, ειδάλλως εγώ θα αναρτήσω αυτό το υλικό”. Δεν έχω δει ούτε μισό τέτοιο μήνυμα. Δεν έχω δει να έχει κοινολογηθεί ούτε μισή φωτογραφία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε, επίσης, ότι στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί μετά τη μήνυση δεν περιλαμβάνεται φωτογραφία η οποία, σύμφωνα με την καταγγελία, να έχει χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται. Όπως σημείωσε, κατά την άποψή της, εφόσον υπήρχε συγκεκριμένη απειλή συνδεδεμένη με φωτογραφικό υλικό, θα αναμενόταν να έχει προσκομιστεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Η οικονομική διαφορά των 14.000 ευρώ

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η υπεράσπιση, πέρα από την προσωπική σχέση των δύο πλευρών, υπήρχε και επαγγελματική συνεργασία, η οποία αφορούσε την κατασκευή αγιογραφιών. Ο ιερέας φέρεται να είχε καταβάλει χρήματα στην 43χρονη για συγκεκριμένα έργα, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν ολοκληρώθηκαν.

Όπως ανέφερε η Χριστίνα Μητρονάτσιου, «ο εντολέας της είχε αποστείλει εξώδικο στην καταγγέλλουσα περίπου στις 25 Σεπτεμβρίου, ζητώντας την επιστροφή ποσού ύψους περίπου 14.000 ευρώ».

«Υπάρχει ένα πλούσιο υλικό μηνυμάτων. Είχανε μια διαπροσωπική σχέση, αλλά και επαγγελματική σχέση. Ο ιερέας είχε αποστείλει περί τις 25 Σεπτέμβρη ένα εξώδικο στην μηνύτρια και της ζητούσε να του αποδώσει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, περί τις 14.000 ευρώ. Έχει πληρώσει μέρος συγκεκριμένων έργων που είχαν ανατεθεί στη συγκεκριμένη κυρία. Είχε πληρώσει μάλιστα συγκεκριμένα υλικά. Οι αγιογραφίες δεν έχουν γίνει. Οι 14.000 τις οποίες ζητούσε ο κατηγορούμενος ιερέας ήταν μόνο χρήματα τα οποία ο ίδιος είχε επενδύσει», δήλωσε η δικηγόρος.

Η υπεράσπιση συνδέει, επομένως, την εξέλιξη της υπόθεσης με την οικονομική εκκρεμότητα μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας ότι η καταγγελία της 43χρονης ακολούθησε την αποστολή του εξωδίκου. Πρόκειται, ωστόσο, για τη θέση που προβάλλει η πλευρά του κατηγορουμένου, ενώ οι καταγγελίες σε βάρος του εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

«Τον είδα ψυχικά συντετριμμένο», λέει η δικηγόρος του

Η Χριστίνα Μητρονάτσιου αναφέρθηκε και στην ψυχολογική κατάσταση του εντολέα της, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο βαθιά πληγωμένο από την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Εγώ είδα έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά δεν μπορούσε να κάνει κακό στη συγκεκριμένη γυναίκα. Ήταν μια γυναίκα την οποία είχε αγαπήσει υπερβολικά. Γιατί τον είδα ψυχικά συντετριμμένο. Τον είδα καταρρακωμένο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Θέλω μόνο να πω ότι εγώ δεν είδα απειλή. Είδα όμως έναν άνθρωπο ο οποίος κατ’ εμέ χρησιμοποιήθηκε και αυτή τη στιγμή είναι πληγωμένος», ανέφερε.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Την ίδια ώρα, το κινητό τηλέφωνο που κατασχέθηκε από τον ιερέα έχει αποσταλεί στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας και να αξιολογηθούν τα σχετικά ψηφιακά στοιχεία.

Παράλληλα, μετά την καταγγελία, η Μητρόπολη αποφάσισε την προσωρινή παύση του ιερέα από τα καθήκοντά του, εν αναμονή της επίσημης ενημέρωσης από την Εισαγγελία Λάρισας.

Η δικαστική διαδικασία και τα αποτελέσματα της αστυνομικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τις θέσεις και των δύο πλευρών να αξιολογούνται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.