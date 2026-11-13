Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

Η μάχη που δίνει για την υγεία του 

Newsroom

Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από εγχείρηση καρδιάς και βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.
  • Νοσηλεύεται στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου οι γιατροί δίνουν μεγάλη μάχη για τη ζωή του.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ μικρή ηλικία και θεωρήθηκε παιδί-θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Έπαιξε συνολικά σε 25 ταινίες, μεταξύ των οποίων και το ρόλο του γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι».
  • Στα παιδικά του χρόνια συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Αλέκος Αλεξανδράκης.
Snapshot powered by AI

Μεγάλη δοκιμασία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη εξαιτίας σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Προ μηνών, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τους φίλους του να κάνουν δημόσια έκκληση για αίμα. Μία εβδομάδα αργότερα, και ενώ όλα φαίνονταν πως κυλούσαν ομαλά και ο ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι του, υπέστη ξαφνικά βαρύ εγκεφαλικό, με αποτέλεσμα, λόγω της κατάστασής του, να «περιπλανηθεί» σε διάφορες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μέχρι να καταλήξει στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η καλλιτεχνική του πορεία

Μπορεί πολύ να τον θυμόμαστε σαν το μικρό γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα που έμπαινε στο σπίτι με τη μηχανή και έκανε έξαλλο τον πατέρα του στην ταινία “Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι” όμως η καλλιτεχνική του πορεια είναι πολύ σημαντική.

Θεωρήθηκε το παιδί θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου. Στα πέντε του χρόνια συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο τυφλός Άγγελος». Επίσης στα 9 του χρόνια είχε συνεργαστεί και με τον Αλέκο Αλεξανδράκη στο θέατρο. Σε ηλικία 11 ετών έπαιξε στην ταινία «Αγνές Ψυχές» όπου υποδύθηκε τον Λάμπρο. Ακολούθησαν οι ταινίες «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», «το ποτάμι», «το αγρίμι» και βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «Μικρές Αφροδίτες» το 1963. Μέχρι την ηλικία των 15 ετών είχε ήδη προλάβει να παίξει σε 10 ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έπαιξε συνολικά σε 25 ταινίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Τα 110 ψεύτικα προφίλ, τα τηλέφωνα για ερωτικές συνευρέσεις από αγνώστους και οι υποψίες για revenge porn

06:52LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Τα πρόσωπα, οι εκπομπές και οι μεγάλες επιστροφές που σχεδιάζονται για το 2027 

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Πώς ένας αριθμός απέκτησε τη φήμη του πιο γρουσούζικου στον κόσμο - Από τον Μυστικό Δείπνο στους σκοτεινούς θρύλους

06:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Σαρανταήμερο»: Πότε ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε τη «Μικρή Σαρακοστή»

06:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ηλεκτρονική «παράλυση»: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Microsoft Outlook - Αδυναμία πρόσβασης στα email για χιλιάδες χρήστες

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ενισχυμένοι νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες – Αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή

06:10ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Συνεχίζονται οι αιτήσεις της μεγάλης προκήρυξης για τις 3.262 θέσεις στο Δημόσιο για αποφοίτους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ομπάμα: «Θα τον κέρδιζα εύκολα στις εκλογές – Ήταν υπερεκτιμημένος και δίχαζε τη χώρα»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΚΟΣΜΟΣ

H Σαουδική Αραβία πιέζει την ΕΕ να χαρακτηρίσει τους Χούθι τρομοκρατική οργάνωση – Οι επιφυλάξεις των Ευρωπαίων

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 13 Νοεμβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν – Προειδοποιούν για νέα πλήγματα

04:08LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου: Ξέσπασε κατά της Εριέττας Μαυρουδή για τις δηλώσεις της – «Ντροπή και κατινιές – Η γυναίκα είναι τρελή»

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστια επιχείρηση από FBI και Europol: 354 συλλήψεις σε 14 χώρες για διακίνηση ναρκωτικών μέσω του dark web – Κατασχέθηκαν 5,7 τόνοι και 209 όπλα

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τον πρώην CEO της Nvidia: «Περνάει μια κόλαση» – Τι αποκάλυψε για την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ και τις υποψίες κατασκοπείας

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι χώρες του Κόλπου μου ζήτησαν να μην επιτεθώ ξανά στο Ιράν – «Μπορώ να το καταστρέψω σε τρεις ημέρες»

02:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Δημόσιο

02:08ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παγκόσμια ηλεκτρονική «παράλυση»: Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο Microsoft Outlook - Αδυναμία πρόσβασης στα email για χιλιάδες χρήστες

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός με διαμέρισμα $1,1 εκατ. ο άνδρας που έσπειρε τον θάνατο στην Ουάσινγκτον - Σκότωσε τον διαχειριστή της πολυκατοικίας του λόγω διαμάχης για μούχλα στο κτίριο

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά: Ενισχυμένοι νοτιάδες, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες – Αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή

20:26ΚΟΣΜΟΣ

«Μπράβο Specialist»: Ο Χέγκσεθ απένειμε παράσημο στον στρατιώτη που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη - Δείτε φωτογραφίες

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

18:24ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαρία Καρρά: Νέα δικαστική δικαίωση για την κληρονομιά Τράγκα στο Μονακό - Τι αποφάσισε το Εφετείο

23:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα φοροδιαφυγής Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή άλλοι 3 κατηγορούμενοι – Τι ισχυρίστηκαν

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα Θεσσαλονίκης: «Ο διάολος χωρίς πρόσωπο, μεταμορφωμένο» - Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της γυναίκας «αράχνης»

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολοκοτρώνη: «Υπάρχει κίνδυνος ολικής κατάρρευσης του κτιρίου», λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων

17:27WHAT THE FACT

«Δεν θέλω να πεθάνω παρθένος»: 59χρονος παντρεμένος εδώ και 20 χρόνια αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ σεξουαλική ζωή

06:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

«Σαρανταήμερο»: Πότε ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε τη «Μικρή Σαρακοστή»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστες του ΕΚΑΒ κατά Κωνσταντοπούλου μετά το περιστατικό με την επιθεωρήτρια

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες: Από το cheerleading και το τσιδαόμπα μέχρι τον αλεξιπτωτισμό και την αγωνιστική αλιεία - Τα άγνωστα αθλήματα που υπό προϋποθέσεις δίνουν μόρια

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με σχολικό στη Λάρισα: Διασωληνώθηκε το παιδάκι 2,5 ετών– Με συντριπτικά κατάγματα ο πατέρας

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

15:22ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο «Abeille Marengo» μόλις εισήλθε σε διεθνή ύδατα - Άμεση απάντηση από την φρεγάτα «Λήμνος»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Πακέτο επιβίωσης: Τι πρέπει να περιέχει - Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ