Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

Snapshot Ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από εγχείρηση καρδιάς και βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο.

Νοσηλεύεται στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου οι γιατροί δίνουν μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Ξεκίνησε την καριέρα του από πολύ μικρή ηλικία και θεωρήθηκε παιδί-θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου.

Έπαιξε συνολικά σε 25 ταινίες, μεταξύ των οποίων και το ρόλο του γιου του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι».

Στα παιδικά του χρόνια συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Snapshot powered by AI

Μεγάλη δοκιμασία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη εξαιτίας σοβαρών θεμάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Προ μηνών, ο Βαγγέλης Ιωαννίδης, σύμφωνα με πληροφορίες της «Espresso», χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με τους φίλους του να κάνουν δημόσια έκκληση για αίμα. Μία εβδομάδα αργότερα, και ενώ όλα φαίνονταν πως κυλούσαν ομαλά και ο ηθοποιός είχε επιστρέψει στο σπίτι του, υπέστη ξαφνικά βαρύ εγκεφαλικό, με αποτέλεσμα, λόγω της κατάστασής του, να «περιπλανηθεί» σε διάφορες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, μέχρι να καταλήξει στη Γενική Κλινική «Βουγιουκλάκειο» στο Αιγάλεω, όπου οι γιατροί δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η καλλιτεχνική του πορεία

Μπορεί πολύ να τον θυμόμαστε σαν το μικρό γιο του Λάμπρου Κωνσταντάρα που έμπαινε στο σπίτι με τη μηχανή και έκανε έξαλλο τον πατέρα του στην ταινία “Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι” όμως η καλλιτεχνική του πορεια είναι πολύ σημαντική.

Θεωρήθηκε το παιδί θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου. Στα πέντε του χρόνια συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο τυφλός Άγγελος». Επίσης στα 9 του χρόνια είχε συνεργαστεί και με τον Αλέκο Αλεξανδράκη στο θέατρο. Σε ηλικία 11 ετών έπαιξε στην ταινία «Αγνές Ψυχές» όπου υποδύθηκε τον Λάμπρο. Ακολούθησαν οι ταινίες «Της μιας δραχμής τα γιασεμιά», «το ποτάμι», «το αγρίμι» και βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του στην ταινία «Μικρές Αφροδίτες» το 1963. Μέχρι την ηλικία των 15 ετών είχε ήδη προλάβει να παίξει σε 10 ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Έπαιξε συνολικά σε 25 ταινίες.

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