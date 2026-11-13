Παρέμβαση Αρχιεπισκόπου: «Σας παρακολουθούμε όλους, δεν μιλάμε πολλές φορές»

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος συναντήθηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε θερμό κλίμα για πάνω από μία ώρα.

Ο Ανδρουλάκης τόνισε τον ρόλο της Εκκλησίας στην προώθηση της αλληλεγγύης και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέδειξε την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς και την ανάγκη διαφάνειας.

Ο Ιερώνυμος δήλωσε ότι παρακολουθούν όλους αλλά δεν μιλούν συχνά, εκφράζοντας την ελπίδα πως το καλό θα υπερισχύσει.

Ο Αρχιεπίσκοπος δώρισε στον Ανδρουλάκη το βιβλίο του για τα θρησκευτικά μνημεία της Βοιωτίας. Snapshot powered by AI

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο συναντήθηκε σήμερα το μεσημέρι της ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά τη συνάντηση που κράτησε πάνω από μία ώρα και έγινε σε θερμό κλίμα ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας υπέρ της αλληλεγγύης, κατά της μισαλλοδοξίας και της διχόνοιας.

«Έχουμε χρέος να εργαζόμαστε με μετριοπάθεια για την ασφάλεια της πατρίδας» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μίλησε για κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στους θεσμούς και για την ανάγκη για διαφάνεια.

«Πάντως σας παρακολουθούμε όλους, δεν μιλάμε πολλές φορές, ίσως να μην χρειάζεται. Αλλά πιστεύω ότι το καλό θα υπερισχύσει», απάντησε ο κ. Ιερώνυμος και δώρισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το βιβλίο που έχει συγγράψει για τα θρησκευτικά μνημεία της Βοιωτίας.

Τον Προεδρο του ΠΑΣΟΚ Νικο Ανδρουλακη δεχθηκε σημερα ο Αρχιεπισκοπος Αθηνων Ιερωνυμος Eurokinissi

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