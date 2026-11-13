Φλώρινα: Απεγκλωβίστηκαν δύο εργαζόμενοι - Στο νοσοκομείο με τραυματισμό ο ένας

Snapshot Δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σιλό στη Φλώρινα.

Ο 57χρονος εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Περισσότεροι από 25 πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον δεύτερο εργαζόμενο. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Φλώρινα, όπου δύο εργαζόμενοι παρασύρθηκαν, μετά από κατάρρευση σιλό στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών.

Σύμφωνα με το kozan.gr, ο ένας εργαζόμενος κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρό τραυματισμό στο χέρι.

Ο 57χρονος εργαζόμενος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Εν τω μεταξύ, ο δεύτερος εργαζόμενος παρέμεινε εγκλωβισμένος μέσα σε όχημα, έχοντας τις αισθήσεις του και επικοινωνώντας με διασώστες.

Περισσότεροι από 25 πυροσβέστες βρέθηκαν στο σημείο, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες για να τον απεγκλωβίσουν.

Τελικά, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τον δεύτερο εργαζόμενο.

Σημειώνεται πως οι εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν εκμισθωθεί σε ιδιώτη, χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση καλαμποκιού.

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