Απάτη στην Πάτρα: Έβαλε σε σακούλα χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα, γιατί το σπίτι είχε διαρροή ρεύματος
Δεν έχουν τέλος οι απάτες
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- Άνδρας προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ εξαπάτησε 60χρονη στην Πάτρα.
- Ο δράστης έπεισε τη γυναίκα ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της.
- Η γυναίκα τοποθέτησε 26.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας άνω των 40.000 ευρώ σε σακούλα έξω από το σπίτι.
- Ο απατεώνας άρπαξε τη σακούλα και διέφυγε.
- Το περιστατικό επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη αύξηση των απάτων στην περιοχή.
Μια ακόμη μεγάλη απάτη στην Πάτρα με θύμα ηλικιωμένη.
Όπως αναφέρει το tempo24.news, άνδρας εμφανίστηκε σε 60χρονη στην περιοχή της Αγυιάς, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και έπεισε την γυναίκα πως υπάρχει διαρροή ρεύματος και θα πρέπει να βάλει τα χρήματά της και τα κοσμήματα σε σακούλα, εκτός σπιτιού.
Η γυναίκα έβαλε μέσα στην σακούλα 26.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας άνω των 40.000 ευρώ και άφησε την σακούλα έξω από το σπίτι της και τότε ο απατεώνας την άρπαξε και εξαφανίστηκε.
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