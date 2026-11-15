Χανιά: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα μετά από εκτροπή - Δύο τραυματίες

Snapshot Το πρωί της Κυριακής στον Δήμο Πλατανιά στα Χανιά, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Στο όχημα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, που τραυματίστηκαν κατά την πτώση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση και η Αστυνομία έχει αναλάβει την προανάκριση. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στον Δήμο Πλατανιά, στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Στο όχημα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν από την πτώση. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ την προανάκριση για τα αίτια της εκτροπής έχει αναλάβει η Αστυνομία.

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