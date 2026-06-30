Εντός Ύλης - Ρόμπερτ Πεφάνης: Οι σχολές του Mediterranean College και οι δεξιότητες του μέλλοντος

Ένα σύγχρονο, ενημερωτικό και ανθρώπινο video podcast για νέους, γονείς και επαγγελματίες που ψάχνουν τον δρόμο τους στην εκπαίδευση και την καριέρα. Με οικοδεσπότες τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Career Gate, Κωστή Κατσανέβα και Θανάση Λέλε, κάθε επεισόδιο φωτίζει επιλογές, ανατρέπει στερεότυπα και προσφέρει πρακτικές συμβουλές για σπουδές, καριέρα και μέλλον.

Καλεσμένος είναι ο Ρόμπερτ Πεφάνης, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης του Mediterranean College, ο οποίος μιλά για τη διαδρομή του από τον χώρο της δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ προς την ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και για τις αλλαγές που τον οδήγησαν σε αυτήν την επαγγελματική μετάβαση. Με πολυετή εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς, περιγράφει πώς η παράλληλη ενασχόλησή του με τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια της πορείας του στα ΜΜΕ, εξελίχθηκε σε μόνιμη επαγγελματική επιλογή.

Η συζήτηση επικεντρώνεται στο Mediterranean College, το οποίο συμπληρώνει σχεδόν 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση, καθώς και στη στρατηγική συνεργασία του με το University of Derby. Ο κ. Πεφάνης αναφέρεται στις δέκα ακαδημαϊκές σχολές του κολλεγίου, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων -από την ψυχολογία και την πληροφορική έως τη ναυτιλία, τον τουρισμό και τον αθλητισμό- τονίζοντας ότι τα προγράμματα προσαρμόζονται διαρκώς στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες τάσεις στις εκπαιδευτικές επιλογές των φοιτητών, με την ψυχολογία να παραμένει σταθερά πρώτη επιλογή και την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Παράλληλα, αναδεικνύεται η στενή συνεργασία του εκπαιδευτικού οργανισμού με περισσότερες από 500 επιχειρήσεις, μέσα από guest lectures, εκπαιδευτικές επισκέψεις και career fairs, που φέρνουν τους φοιτητές σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας.

Ο καλεσμένος τονίζει επίσης τη σημασία της δια βίου μάθησης και της επανεκπαίδευσης, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν κάθε επαγγελματικό κλάδο. Στο πλαίσιο αυτό, μέσα από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μεταπτυχιακά και εξειδικευμένα courses, το Mediterranean College δίνει τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ενήλικες να επαναπροσδιορίσουν την καριέρα τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες.

Ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες του αύριο και τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στις επιλογές που διαμορφώνουν τις επαγγελματικές διαδρομές των φοιτητών και στη σημασία της συνεχούς προσαρμογής σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς.

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