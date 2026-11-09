Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό

Το θρυλικότερο ναυάγιο στην Ιστορία συνεχίζει να προκαλεί απορίες

Δημήτρης Δρίζος

Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο κανείς δεν έχει βρεθεί σκελετός μέσα στον Τιτανικό
WHAT THE FACT
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  • Παρά τον θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπων στον Τιτανικό, δεν έχουν βρεθεί ανθρώπινα λείψανα στο ναυάγιο.
  • Τα σωσίβια, οι καταιγίδες και τα ωκεάνια ρεύματα πιθανώς μετέφεραν ή κατέστρεψαν τα πτώματα μακριά από το ναυάγιο.
  • Σε μεγάλο βάθος, το νερό διαλύει τα οστά λόγω έλλειψης ανθρακικού ασβεστίου, εξηγώντας την απουσία λειψάνων.
  • Ορισμένα σφραγισμένα τμήματα του πλοίου ίσως περιέχουν διατηρημένα σώματα λόγω έλλειψης οξυγόνου και περιορισμένης πρόσβασης.
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Ακόμα και μετά από 113 χρόνια, ο Τιτανικός συνεχίζει να μας συναρπάζει.

Μια συζήτηση στο Reddit έφερε ένα ενδιαφέρον γεγονός. Περίπου 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία, αλλά παρά τις πολλές εξερευνήσεις από τότε που ανακαλύφθηκε εκ νέου το ναυάγιο τον Σεπτέμβριο του 1985, δεν έχουν βρεθεί ποτέ ανθρώπινα λείψανα στο πλοίο.

Ο Τζέιμς Κάμερον, σκηνοθέτης του Τιτανικού, έχει εξερευνήσει το ναυάγιο 33 φορές και ισχυρίζεται ότι πέρασε περισσότερο χρόνο στο πλοίο από τον πραγματικό καπετάνιο του πλοίου.

«Δεν έχω δει ανθρώπινα λείψανα», είπε. «Είδαμε ρούχα. Έχουμε δει ζευγάρια παπούτσια, δείχνουν ότι υπήρχε κάποιο σώμα κάποια στιγμή εκεί».

Ποιος είναι όμως ο λόγος;

Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι τα σωσίβια που φορούσαν πολλοί επιβάτες και πλήρωμα.

Τυχόν καταιγίδες που ακολούθησαν το συμβάν πιθανότατα παρέσυραν τα πτώματα μακριά από το σημείο των συντριμμιών. Τα ωκεάνια ρεύματα θα τους είχαν μεταφέρει ακόμη περισσότερο με τα χρόνια.

Τα σώματα που είχαν παγιδευτεί στα ίδια τα συντρίμμια πιθανότατα εξαφανίστηκαν επίσης λόγω ψαριών και άλλων οργανισμών.

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«Το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσετε είναι, σε βάθος κάτω από περίπου 914 μέτρα, περνάτε κάτω από αυτό που ονομάζεται βάθος αντιστάθμισης ανθρακικού ασβεστίου», εξήγησε στο NPR ο εξερευνητής βαθέων υδάτων Robert Ballard.

«Και το νερό στη βαθιά θάλασσα είναι υποκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο από το οποίο αποτελούνται τα οστά. Για παράδειγμα, στον Τιτανικό και στο Μπίσμαρκ, αυτά τα πλοία βρίσκονται κάτω από το βάθος αντιστάθμισης ανθρακικού ασβεστίου, οπότε μόλις τα πλάσματα τρώνε τη σάρκα τους και εκθέσουν τα οστά, τα οστά διαλύονται».

Μερικοί πιστεύουν ότι σε σφραγισμένα μέρη του πλοίου, όπως το μηχανοστάσιο, μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποια διατηρημένα σώματα επειδή τα εν λόγω δεν μπορούσαν να μπουν μέσα λόγω έλλειψης νερού πλούσιου σε οξυγόνο.

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