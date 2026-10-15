Τα παντρεμένα ζευγάρια με διαφορετικά επώνυμα έχουν 50% υψηλότερο ποσοστό διαζυγίου

Πόσα χρόνια διαρκεί ο γάμος τους και τι δείχνουν τα στοιχεία για τα διαζύγια 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τα παντρεμένα ζευγάρια με διαφορετικά επώνυμα έχουν 50% υψηλότερο ποσοστό διαζυγίου
WHAT THE FACT
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  • ζευγάρια με διαφορετικά επώνυμα έχουν περίπου 50% υψηλότερο ποσοστό διαζυγίου και χωρίζουν περίπου 30% νωρίτερα από αυτά με κοινό επώνυμο.
  • Η μέση διάρκεια γάμου πριν την αίτηση διαζυγίου είναι 8-10 χρόνια για ζευγάρια με διαφορετικά επώνυμα και περίπου 12 χρόνια για ζευγάρια με ίδιο επώνυμο.
  • Τα δεδομένα δεν αποδεικνύουν αιτιώδη σχέση μεταξύ επιλογής επωνύμου και επιτυχίας γάμου, αλλά ενδέχεται να αντανακλούν ευρύτερες διαφορές στις αντιλήψεις και συνθήκες των ζευγαριών.
  • Η γραφειοκρατία που σχετίζεται με την αλλαγή επωνύμου μετά το διαζύγιο μπορεί να αποθαρρύνει κάποιους από το να χωρίσουν, αλλά αυτό αποτελεί υπόθεση και όχι αποδεδειγμένη αιτία.
  • Η κοινή χρήση επωνύμου παραμένει η πιο συνηθισμένη επιλογή στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερη συχνότητα σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο.
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Τα ζευγάρια που δεν έχουν το ίδιο επώνυμο εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά διαζυγίου και τείνουν να χωρίζουν νωρίτερα στον γάμο τους σε σύγκριση με εκείνα που μοιράζονται το ίδιο επώνυμο, σύμφωνα με νέα ανάλυση αμερικανικών δεδομένων. Οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το εύρημα δεν σημαίνει πως η επιλογή διαφορετικού επωνύμου οδηγεί σε έναν λιγότερο επιτυχημένο γάμο.

Η ανάλυση του Institute for Family Studies, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία του Pew Research Center για το 2023 και σε αρχεία διαζυγίων από το Τέξας, διαπίστωσε ότι τα ζευγάρια με διαφορετικά επώνυμα εμφανίζουν περίπου 50% υψηλότερο ποσοστό διαζυγίου. Παράλληλα, φαίνεται να χωρίζουν περίπου 30% νωρίτερα κατά τη διάρκεια του γάμου τους σε σχέση με τα ζευγάρια που έχουν κοινό επώνυμο.

ζευγάρι - δαχτυλίδι

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, τα ζευγάρια που δεν μοιράζονται το ίδιο επώνυμο καταλήγουν κατά μέσο όρο να καταθέτουν αίτηση διαζυγίου έπειτα από οκτώ έως δέκα χρόνια γάμου. Για τα ζευγάρια που έχουν το ίδιο επώνυμο, το αντίστοιχο διάστημα υπολογίζεται σε περίπου 12 χρόνια.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν, πάντως, ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν πως η επιλογή του επωνύμου προκαλεί τη διάλυση ενός γάμου. Αντίθετα, ενδέχεται να αντανακλά ευρύτερες διαφορές στις αντιλήψεις, στις συνθήκες και στις αποφάσεις των ζευγαριών.

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τη διαφορά

Ο συγγραφέας της ανάλυσης, Lyman Stone, εκτιμά ότι η επιλογή του επωνύμου μπορεί να συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο οι σύζυγοι αντιλαμβάνονται τον γάμο και την κοινή τους πορεία.

Όπως υποστηρίζει, τα ζευγάρια που μοιράζονται περισσότερα στοιχεία της ζωής τους, από το επώνυμο έως τα οικονομικά τους, ενδέχεται να υιοθετούν συχνότερα μια προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στην κοινή τους ταυτότητα. Αυτό, σύμφωνα με την ερμηνεία του, μπορεί να ενισχύει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την αίσθηση ενός κοινού μέλλοντος.

ζευγαρι ζηλεια

Ο ίδιος αναφέρει, ωστόσο, και μια διαφορετική πιθανή εξήγηση: τα ζευγάρια που δεν έχουν το ίδιο επώνυμο μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερους ανθρώπους που παντρεύτηκαν βιαστικά ή χωρίς να έχουν εξετάσει σε βάθος την απόφασή τους. Ως παραδείγματα αναφέρει τους γάμους της τελευταίας στιγμής και εκείνους που πραγματοποιούνται υπό την πίεση μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης.

Πρόκειται για πιθανές ερμηνείες που διατυπώνει ο συγγραφέας και όχι για συμπεράσματα που αποδεικνύονται από τα δεδομένα. Άλλωστε, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν να διατηρήσουν το επώνυμό τους για προσωπικούς, επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικά τη δέσμευση στον γάμο.

Το γραφειοκρατικό κόστος ενός διαζυγίου

Η ανάλυση εξετάζει και μια άλλη παράμετρο. Το ενδεχόμενο η γραφειοκρατία που συνοδεύει την αλλαγή επωνύμου να επηρεάζει, έστω και έμμεσα, την απόφαση ενός ζευγαριού να χωρίσει.

Η αλλαγή του νόμιμου επωνύμου μετά τον γάμο απαιτεί χρόνο και διαδικασίες. Σε περίπτωση διαζυγίου, ενδέχεται να χρειαστεί νέα σειρά εγγράφων για την επιστροφή στο προηγούμενο επώνυμο. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτή η επιπλέον επιβάρυνση θα μπορούσε να αποθαρρύνει ορισμένους συζύγους από το να προχωρήσουν σε διαζύγιο.

Η συγκεκριμένη εξήγηση παραμένει πιθανότητα και όχι αποδεδειγμένη αιτία για τη διαφορά στα ποσοστά. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι τα ζευγάρια που έχουν κοινό επώνυμο παραμένουν αναγκαστικά μαζί επειδή θέλουν να αποφύγουν τη γραφειοκρατία.

Senior couple

Ποιες γυναίκες αλλάζουν συχνότερα επώνυμο μετά τον γάμο

Η ανάλυση δείχνει ότι η κοινή χρήση επωνύμου εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συνηθισμένη επιλογή στις ΗΠΑ. Περίπου το 75% έως 80% των παντρεμένων ζευγαριών μοιράζονται το ίδιο επώνυμο.

Τα στοιχεία καταγράφουν, επίσης, διαφορές ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών. Περίπου το 86% των γυναικών άνω των 50 ετών έχουν υιοθετήσει το επώνυμο του συζύγου τους, έναντι περίπου 74% των γυναικών κάτω των 29 ετών.

Αντίστοιχα, το ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 85% μεταξύ των γυναικών με απολυτήριο λυκείου, ενώ διαμορφώνεται σε περίπου 76% για όσες έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές.

Σύμφωνα με την έκθεση, η υιοθέτηση του επωνύμου του συζύγου είναι επίσης συχνότερη μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία και των συντηρητικών γυναικών, καθώς και μεταξύ των λευκών γυναικών στις ΗΠΑ.

https://www.instagram.com/reel/Ddla548IQYW/

Τι αποδεικνύει τελικά η έρευνα

Τα ευρήματα παρουσιάζουν μια στατιστική σύνδεση ανάμεσα στην επιλογή του επωνύμου και στα ποσοστά διαζυγίου, όχι μια σχέση αιτίας και αποτελέσματος. Δεν αποδεικνύουν ότι τα ζευγάρια που κρατούν διαφορετικά επώνυμα έχουν λιγότερο ευτυχισμένους γάμους ούτε ότι όσα επιλέγουν κοινό επώνυμο είναι πιο πιθανό να παραμείνουν μαζί.

Οι ίδιοι οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις γύρω από το επώνυμο μπορεί να συνδέονται με άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ των ζευγαριών. Για να κατανοηθεί καλύτερα η σχέση που καταγράφεται, απαιτείται περαιτέρω έρευνα, η οποία θα εξετάσει τους λόγους πίσω από αυτές τις επιλογές και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την πορεία ενός γάμου.

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