Σαν να βγήκαν από παραμύθι: Σπάνια ροζ δελφίνια εμφανίστηκαν στο Ομάν – Το βίντεο που έγινε viral

Οι λουόμενοι δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν ροζ δελφίνια να κολυμπούν κοντά στην ακτή 

Ανθή Κουρεντζή

Σαν να βγήκαν από παραμύθι: Σπάνια ροζ δελφίνια εμφανίστηκαν στο Ομάν – Το βίντεο που έγινε viral
WHAT THE FACT
3'
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Snapshot
  • Στην παραλία Καντάμπ του Ομάν εμφανίστηκε μια ομάδα δελφινιών με ασυνήθιστη ροζ απόχρωση, προκαλώντας εντύπωση στους παρευρισκόμενους.
  • Η ροζ απόχρωση των δελφινιών μπορεί να οφείλεται σε φυσικές διαφοροποιήσεις στο δέρμα, φωτισμό ή ορατά αιμοφόρα αγγεία σε λεπτό δέρμα.
  • Η ακριβής αιτία του χρωματισμού και το είδος των δελφινιών δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο από το βίντεο.
  • Τα ροζ δελφίνια του Αμαζονίου είναι γνωστά για παρόμοιο χρωματισμό, αλλά τα δελφίνια του Ομάν δεν ανήκουν στο ίδιο είδος ή οικοσύστημα.
  • Το θέαμα ανέδειξε τη βιοποικιλότητα των θαλάσσιων ειδών στα νερά του Ομάν και τράβηξε παγκόσμιο ενδιαφέρον μέσω κοινωνικών δικτύων.
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Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στην παραλία Καντάμπ (Qantab), κοντά στη Μουσκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, όταν μια ομάδα δελφινιών με ασυνήθιστη ροζ απόχρωση έκανε την εμφάνισή της στα νερά της περιοχής.

Τα θαλάσσια θηλαστικά πλησίασαν την ακτογραμμή, κολυμπώντας σε μικρή απόσταση από την παραλία, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς στη φύση.

Οι εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο γρήγορα άρχισε να αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χρήστες και τραβώντας την προσοχή φίλων της άγριας ζωής από ολόκληρο τον κόσμο.

Το στοιχείο που έκανε την εμφάνισή τους τόσο ξεχωριστή ήταν ο ασυνήθιστος χρωματισμός τους, καθώς τα δελφίνια φαίνονταν να έχουν ανοιχτό ροζ χρώμα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση με τα γαλαζοπράσινα νερά του Ομάν.

Το βίντεο που έγινε viral και προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, τα δελφίνια διακρίνονται να κινούνται κοντά στην επιφάνεια του νερού, με τις ροζ αποχρώσεις τους να ξεχωρίζουν καθώς κολυμπούν.

Η ασυνήθιστη εμφάνισή τους προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνδέσει τα δελφίνια με τις γνώριμες γκρίζες αποχρώσεις τους.

Η παρουσία ζώων με ροζ χρωματισμό σε θαλάσσιο περιβάλλον δεν είναι κάτι που παρατηρείται συχνά, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία διάδοση των εικόνων.

Παράλληλα, η εμφάνισή τους έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθεί η μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων ειδών που φιλοξενούνται στα νερά του Ομάν.Γιατί τα δελφίνια έχουν ροζ χρώμα;Η ιδιαίτερη απόχρωση των δελφινιών έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση του χρωματισμού τους.

Όπως εξηγούν ειδικοί στη θαλάσσια ζωή, η ροζ ή ανοιχτόχρωμη εμφάνιση ορισμένων δελφινιών μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες.

Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται φυσικές διαφοροποιήσεις στον χρωματισμό του δέρματος, οι συνθήκες φωτισμού, αλλά και η εμφάνιση αιμοφόρων αγγείων μέσα από περιοχές όπου το δέρμα είναι λεπτότερο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειωμένη μελάγχρωση μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά την εξωτερική εμφάνιση ενός θαλάσσιου θηλαστικού.

Ωστόσο, μόνο από το χρώμα που αποτυπώνεται σε ένα βίντεο δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί με βεβαιότητα ούτε το είδος των δελφινιών ούτε η ακριβής αιτία της ασυνήθιστης απόχρωσής τους.

Τα διάσημα ροζ δελφίνια του Αμαζονίου

Η εικόνα ενός ροζ δελφινιού παραπέμπει συνήθως στα περίφημα ποταμίσια δελφίνια του Αμαζονίου, γνωστά ως Inia geoffrensis.

Τα συγκεκριμένα θηλαστικά ζουν σε ποτάμια και πλημμυρισμένα δάση της Νότιας Αμερικής και είναι γνωστά για τον ιδιαίτερο χρωματισμό τους, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από γκρίζος έως έντονα ροζ.

Ωστόσο, η εμφάνιση δελφινιών με αντίστοιχες αποχρώσεις στα παράκτια νερά του Ομάν δεν σημαίνει ότι πρόκειται για το ίδιο είδος.

Τα ποταμίσια δελφίνια του Αμαζονίου έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ζουν σε εντελώς διαφορετικά οικοσυστήματα.

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