ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη φορτηγού σε πολυσύχναστο πάρκινγκ - Έτρεχαν πανικόβλητοι οι πελάτες

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε γειτονική επιχείρηση, ενώ οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που οι πόρτες του καταστήματος άνοιξαν από το ωστικό κύμα

Ανθή Κουρεντζή

ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη φορτηγού σε πολυσύχναστο πάρκινγκ - Έτρεχαν πανικόβλητοι οι πελάτες
WHAT THE FACT
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  • Ένα φορτηγό ανάμειξης ασφάλτου εξερράγη σε πολυσύχναστο χώρο στάθμευσης στην πόλη Μπίλινγκς της Μοντάνα, προκαλώντας φωτιά και υλικές ζημιές σε γειτονική επιχείρηση.
  • Η έκρηξη ήταν τόσο έντονη που άνοιξε απότομα τις γυάλινες πόρτες καταστήματος και προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί καθώς οι εργαζόμενοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από το όχημα πριν την εκδήλωση της φωτιάς.
  • Οι αρχές πιστεύουν ότι η έκρηξη συνδέεται με δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού και χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως ατύχημα.
  • Το συμβάν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες, με τις εικόνες να διαδίδονται ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε πολυσύχναστο χώρο στάθμευσης στην πόλη Μπίλινγκς της Μοντάνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένα φορτηγό που ρυμουλκούσε εξοπλισμό ανάμειξης ασφάλτου τυλίχθηκε στις φλόγες και στη συνέχεια εξερράγη, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζομένους και πελάτες γειτονικών καταστημάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, σε εμπορικό συγκρότημα επί της λεωφόρου King Avenue West, στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο ρυμουλκούμενο μηχάνημα, ενώ λίγες στιγμές αργότερα σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, με μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε προκάλεσε ζημιές στις πόρτες γειτονικής επιχείρησης, ενώ εργαζόμενοι έσπευσαν να απομακρύνουν τους πελάτες από την επικίνδυνη περιοχή.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε βίντεο

Εντυπωσιακές εικόνες από το περιστατικό κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, καθώς και κάμερες ασφαλείας παρακείμενων επιχειρήσεων.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται η φωτιά να κατακαίει το όχημα, πριν ακολουθήσει η ισχυρή έκρηξη, που προκαλεί αναστάτωση στον χώρο στάθμευσης.

Χαρακτηριστικά είναι τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης Bullfrog Spas, στα οποία φαίνεται η δύναμη της έκρηξης να ανοίγει απότομα τις γυάλινες πόρτες του καταστήματος.

Ο Τέιλορ Μπρόμγκαρντ, εργαζόμενος στην επιχείρηση, περιέγραψε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KTVQ τις δραματικές στιγμές που βίωσε.

Όπως ανέφερε, αρχικά παρατήρησε έξω από το κατάστημα κάτι που έμοιαζε με ομίχλη ή υδρατμούς. Σύντομα, όμως, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για καπνό που υψωνόταν από τη φωτιά.

Ο ίδιος έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει το περιστατικό και σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει ένα λάστιχο νερού για να περιορίσει τις φλόγες. Ωστόσο, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα, ώστε δεν υπήρχε περιθώριο να επέμβει.

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μπίλινγκς, την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν βρισκόταν κανείς μέσα στο φορτηγό ή σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό.

Το όχημα ανήκε σε συνεργείο που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης και διαγράμμισης στον χώρο στάθμευσης.

Οι εργαζόμενοι είχαν απομακρυνθεί από το όχημα πριν από την εκδήλωση της φωτιάς, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αποφυγή τραυματισμών.

Τι προκάλεσε την έκρηξη

Οι πυροσβεστικές Αρχές χαρακτήρισαν την πυρκαγιά ατύχημα, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η έκρηξη φαίνεται να συνδέεται με δεξαμενή προπανίου που βρισκόταν στο πίσω μέρος του οχήματος.

Η φωτιά προκάλεσε υλικές ζημιές στο όχημα και σε παρακείμενη επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Οι εικόνες της έκρηξης κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας πόσο γρήγορα μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα μετατράπηκε σε επικίνδυνο περιστατικό.

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