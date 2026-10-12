Ισραήλ: Έκρηξη με έναν νεκρό και 24 τραυματίες σε σχολική εκδρομή

Μαθητής έβαλε εκρηκτικό μηχανισμό στην τσάντα του

Ελένη Ευστρατίου

Ισραήλ: Έκρηξη με έναν νεκρό και 24 τραυματίες σε σχολική εκδρομή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας μαθητής μετέφερε στην τσάντα του άθικτο πυρομαχικό που στη συνέχεια εξερράγη σε σχολική εκδρομή στο Βόρειο Ισραήλ, προκαλώντας έναν νεκρό και 24 τραυματίες.
  • Η εκδρομή είχε λάβει έγκριση και πραγματοποιήθηκε σε περιοχή που πρόσφατα ήταν πεδίο μάχης μεταξύ Χεζμπολάχ και ισραηλινών δυνάμεων.
  • Οι αρχές θεωρούν ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός προέρχεται από τη λιβανέζικη ισλαμιστική ομάδα Χεζμπολάχ.
  • Ο αρχηγός της αστυνομίας εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού των σχολικών εκδρομών στην περιοχή για λόγους ασφαλείας.
  • Το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με τις δυνάμεις ασφαλείας για την ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών, ενώ καλεί σε υπεύθυνη στάση απέναντι στις πληροφορίες.
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Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και 24 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο Βόρειο Ισραήλ, σε σημείο που βρίσκονταν μαθητές και καθηγητές ενός λυκείου.

Το σχολείο βρισκόταν σε εκδρομή στην περιοχή μεταξύ της Μανάρα και του Γιφτάχ, όταν ένας μαθητής εντόπισε ένα άθικτο πυρομαχικό και το έβαλε στη τσάντα του. Στη συνέχεια αυτό εξερράγη προκαλώντας συναγερμό στις αρχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Jerusalem Post, τρεις μαθητές και ένας καθηγητής χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε τμήμα τραυματολογίας, ενώ τα υπόλοιπα θύματα μεταφέρθηκαν σε δύο διαφορετικά ιατρικά κέντρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Ισραηλινού Στρατού, ελικόπτερα, καθώς και ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Ισραηλινής Αστυνομίας, Ντάνιελ Λέβι , η εκδρομή είχε λάβει έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ήταν πεδίο μάχης μεταξύ της Χεζμπολάχ και των ισραηλινών δυνάμεων πριν από λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο μηχανισμός φέρεται να ήταν της λιβανέζικης ισλαμιστικής ομάδας.

Ο Λέβι πρόσθεσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις εκδρομές στην περιοχή στο εγγύς μέλλον «για να επανεξετάσει εάν το να επιτρέπεται στα παιδιά να βγαίνουν (σε τέτοιες εκδρομές) τα θέτει σε κίνδυνο».

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώθηκε για το περιστατικό και προβαίνει σε συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης, σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού (PMO).

Το Υπουργείο Παιδείας αντέδρασε επίσης, αναφέροντας ότι συνεργάζεται «με τις δυνάμεις ασφαλείας... για να δώσει απαντήσεις στους μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τις οικογένειές τους». «Ζητούμε από όλους να ενεργούν υπεύθυνα και να αποφεύγουν τη διάδοση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών, ενώ οι λεπτομέρειες του συμβάντος εξακολουθούν να διευκρινίζονται», πρόσθεσε το υπουργείο.

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