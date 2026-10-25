Βηρυτός: Viral γυναίκα που χόρευε ημίγυμνη κοντά στο τζαμί Αλ-Αμίν - Βίντεο

Snapshot ια ημίγυμνη γυναίκα χόρευε κοντά στο τζαμί Αλ-Αμίν στη Βηρυτό, προκαλώντας έκπληξη στους περαστικούς.

Οι παρευρισκόμενοι της ζήτησαν να σταματήσει και να φύγει, αλλά εκείνη αγνόησε τις προτροπές.

Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο που έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας ή αν έχει γίνει σύλληψή της. Snapshot powered by AI

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό, που προκάλεσε την έκπληξη των περαστικών, σημειώθηκε στο κέντρο της Βηρυτού, όταν μια ημίγυμνη γυναίκα εμφανίστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα να χορεύει με αλλόκοτο τρόπο σε δημόσιο χώρο, κοντά στο τζαμί Μοχάμαντ Αλ-Αμίν.

Η εικόνα προκάλεσε απορία, καθώς κανείς από τους παρευρισκομένους δεν φαινόταν να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε ή τι είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά τις προτροπές των περαστικών να σταματήσει και να αποχωρήσει από το σημείο, η ίδια αδιαφόρησε και συνέχισε.

Το βίντεο από το περιστατικό έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλα σχόλια και ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα της γυναίκας ούτε αν έχει συλληφθεί.

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