«Ήσυχο διαζύγιο»: Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας γάμος έχει τελειώσει πριν από τον επίσημο χωρισμό

Snapshot Το «ήσυχο διαζύγιο» περιγράφει τη συναισθηματική απομάκρυνση των συντρόφων σε έναν γάμο που διαρκεί χωρίς επίσημο χωρισμό.

Σημάδια αυτής της κατάστασης περιλαμβάνουν τη σχέση που θυμίζει συγκατοίκηση, την παύση προσπάθειας επίλυσης διαφορών και τη μείωση της σωματικής οικειότητας χωρίς νοσταλγία.

Η παραμονή σε έναν τέτοιο γάμο συχνά οφείλεται σε πρακτικούς, οικονομικούς ή οικογενειακούς λόγους και στον φόβο για το άγνωστο μετά το χωρισμό.

Η αναγνώριση της απομάκρυνσης απαιτεί ειλικρίνεια και αυτοεξέταση για το αν η σχέση μπορεί να σωθεί ή αν έχει τελειώσει οριστικά.

Η διαδικασία της σιωπηλής απομάκρυνσης μπορεί να προσφέρει σαφήνεια και επούλωση πριν από την τελική απόφαση του διαζυγίου. Snapshot powered by AI

Το «quiet quitting» αποτελεί την τάση των εργαζομένων να κάνουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα στη δουλειά τους, έχοντας ουσιαστικά αποσυρθεί από αυτήν.

Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και σε έναν γάμο. Το λεγόμενο «ήσυχο διαζύγιο» (quiet divorce) περιγράφει την κατάσταση στην οποία ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι παραμένουν μαζί τυπικά, αλλά έχουν αποσυρθεί συναισθηματικά από τη σχέση.

Δεν είναι απαραίτητο ένας γάμος να τελειώσει με έναν μεγάλο καβγά, μια τεράστια σύγκρουση ή μια ξαφνική απόφαση χωρισμού. Μερικές φορές, η απομάκρυνση έρχεται αργά και σχεδόν ανεπαίσθητα. Η επικοινωνία περιορίζεται στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας, η προσπάθεια να λυθούν οι διαφωνίες σταματά και η συναισθηματική ή σωματική οικειότητα υποχωρεί. Οι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να μοιράζονται ένα σπίτι, τις υποχρεώσεις και ενδεχομένως την ανατροφή των παιδιών, χωρίς όμως να αισθάνονται πια ότι μοιράζονται και τη ζωή τους.

Η ιστορία της Αμάντα Τόμας, η οποία πήρε διαζύγιο το 2025, αποτυπώνει αυτή τη σταδιακή αποσύνδεση. Όπως περιγράφει, ο δικός της γάμος είχε ουσιαστικά τελειώσει δύο χρόνια νωρίτερα, πολύ πριν φτάσει η στιγμή του επίσημου χωρισμού.

Ένας γάμος που τελείωσε πριν από το διαζύγιο

Για την 42χρονη σήμερα Αμάντα Τόμας, που ζει στην Ουάσιγκτον, η σχέση των 20 ετών δεν διαλύθηκε εξαιτίας ενός δραματικού περιστατικού. Για μεγάλο διάστημα υπήρχε ακόμη αγάπη, ενώ υπήρχαν και όλα όσα συνήθως συνδέονται με μια σταθερή οικογενειακή ζωή. Δύο παιδιά, ένα σπίτι και ένας σύζυγος με σταθερή επαγγελματική πορεία. Δεν υπήρξε, όπως λέει, μια συγκεκριμένη βραδιά κατά την οποία συνειδητοποίησε ότι είχε πάψει να τον αγαπά.

Αντίθετα, άρχισε να αισθάνεται ότι ζούσε τον γάμο της μόνη της. Εκείνη οργάνωνε τις εξόδους τους, αναλάμβανε τις δουλειές του σπιτιού, συναρμολογούσε έπιπλα και επισκεύαζε ό,τι χρειαζόταν. Ο σύζυγός της, από την άλλη, έβρισκε χρόνο για τη δουλειά, τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τους φίλους του. Για την ίδια, ο διαθέσιμος χρόνος ήταν όλο και λιγότερος.

Στην αρχή, πίστευε ότι τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν. Του μιλούσε για όσα την ενοχλούσαν και αναζήτησε ακόμη και συμβούλους γάμου. Εκείνος, όπως θυμάται, είτε απαντούσε ότι την «άκουγε» είτε απέρριπτε τα παράπονά της χαρακτηρίζοντάς τα «γκρίνια». Για περισσότερο από μία δεκαετία, ωστόσο, το αποτέλεσμα παρέμενε το ίδιο.

Κάποια στιγμή, η Τόμας σταμάτησε να δίνει περισσότερα από όσα έπαιρνε. Έπαψε να ζητά όσα είχε ανάγκη για να αισθάνεται αγαπημένη και σταμάτησε να περιμένει ότι θα τα λάβει. Οι δύσκολες συζητήσεις εξαφανίστηκαν, όπως και η πεποίθηση ότι άξιζε να συνεχίσει να αγωνίζεται για τον γάμο της.

«Δεν σταμάτησα να νοιάζομαι», εξήγησε. «Απλώς σταμάτησα να αναλαμβάνω την ευθύνη για τη διατήρηση της υγείας της σχέσης».

Με τον καιρό, η δυσαρέσκειά της αμβλύνθηκε. Η παραμέληση την πλήγωνε λιγότερο και έμαθε να προσαρμόζεται στη συναισθηματική απουσία του συζύγου της, αντί να περιμένει από εκείνον να καλύψει το κενό. Παρότι χρειάστηκαν ακόμη δύο χρόνια μέχρι να φύγει από το σπίτι, ένα μέρος της είχε ήδη αποχωρήσει από τον γάμο.

Αυτό ακριβώς περιγράφει το «ήσυχο διαζύγιο», μια σχέση που έχει χάσει σταδιακά τη συναισθηματική της ουσία, χωρίς οι σύντροφοι να έχουν προχωρήσει ακόμη στον επίσημο χωρισμό.

Τι σημαίνει να αποσύρεσαι σιωπηλά από έναν γάμο

Όπως εξηγεί η Γκαλένα Ρόουντς, καθηγήτρια έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Ντένβερ και διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιστήμης των Σχέσεων (Institute for Relationship Science), το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ο ένας ή και οι δύο σύντροφοι παύουν να επενδύουν ουσιαστικά στον γάμο, χωρίς απαραίτητα να κάνουν συγκεκριμένα βήματα για να τον τερματίσουν.

Σε αντίθεση με έναν επίσημο χωρισμό, δεν υπάρχει πάντοτε μια σαφής στιγμή κατά την οποία κάποιος αποφασίζει ότι η σχέση τελείωσε. Η απομάκρυνση μπορεί να είναι το αποτέλεσμα χρόνων προσπαθειών, απογοητεύσεων και επαναλαμβανόμενων συζητήσεων που δεν οδηγούν σε αλλαγές.

Η ίδια η Τόμας παραδέχεται ότι, για μεγάλο διάστημα, δεν σκεφτόταν καν το διαζύγιο ή τον χωρισμό. «Δεν το είχα στο μυαλό μου. Δεν ήταν καν στις πρώτες μου σκέψεις», ανέφερε.

Γιατί, όμως, κάποιος να παραμένει σε έναν γάμο από τον οποίο έχει αποσυρθεί συναισθηματικά;

Οι λόγοι δεν είναι πάντα συναισθηματικοί. Ο γάμος συνδέεται και με πρακτικές, οικονομικές και οικογενειακές δεσμεύσεις. Όπως επισημαίνει η Μόλι Μπάρρετς, κλινική ψυχολόγος και επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεραπείας Γάμου και Οικογένειας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, «ο γάμος είναι μια οικονομική συμφωνία».

Ένα στεγαστικό δάνειο, τα έξοδα φροντίδας των παιδιών, η ασφάλιση υγείας και οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί μπορεί να κάνουν την αποχώρηση εξαιρετικά δύσκολη.

Ορισμένοι γονείς επιλέγουν επίσης να παραμείνουν στη σχέση για χάρη των παιδιών τους. Σε περιπτώσεις τοξικών ή κακοποιητικών σχέσεων, μάλιστα, η αποχώρηση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Ρόλο παίζει και ο φόβος για το άγνωστο. Σύμφωνα με τη Ρόουντς, αρκετοί άνθρωποι δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η ζωή τους μετά το τέλος του γάμου θα μπορούσε να είναι αρκετά καλή. Η συναισθηματική απομάκρυνση μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λειτουργήσει ως μια δοκιμή της ζωής χωρίς τον σύντροφο, πριν από την οριστική απόφαση του χωρισμού.

https://www.instagram.com/p/De-hYjbF1Lu/

Πώς μπορεί, όμως, κάποιος να καταλάβει αν περνά μια δύσκολη περίοδο στον γάμο του ή αν έχει ήδη αρχίσει να αποσύρεται από αυτόν;

1. Ζείτε σαν συγκάτοικοι ή συνγονείς, όχι σαν σύντροφοι

Ένα από τα σημάδια που εντοπίζει η Ρόουντς είναι όταν η σχέση αρχίζει να θυμίζει περισσότερο επαγγελματική συνεργασία παρά συντροφική ζωή. Οι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το σπίτι και τις υποχρεώσεις τους, αλλά δεν μοιράζονται πια όσα τους απασχολούν σε προσωπικό επίπεδο.

Οι συζητήσεις μπορεί να συνεχίζονται καθημερινά, αλλά να περιορίζονται σχεδόν αποκλειστικά στα πρακτικά ζητήματα: Ποιος θα πάρει τα παιδιά; Πληρώθηκε ο λογαριασμός του ρεύματος; Τι θα φάμε το βράδυ;

«Συνεργάζονται καλά. Είναι καλοί στη διαχείριση της καθημερινότητας», σημειώνει η Ρόουντς.

Αυτό που λείπει είναι το ενδιαφέρον για την εσωτερική ζωή του άλλου. Η περιέργεια για το πώς πέρασε τη μέρα του, τι τον απασχολεί, τι τον αγχώνει, τι τον ενθουσιάζει ή τι τον κάνει να ανησυχεί. Το ζευγάρι μπορεί να λειτουργεί άψογα ως ομάδα διαχείρισης ενός νοικοκυριού, χωρίς να αισθάνεται πλέον ότι αποτελεί μια συναισθηματική κοινότητα.

2. Σταματάτε να προσπαθείτε να λύσετε τις διαφωνίες

Οι καβγάδες δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη ότι ένας γάμος βρίσκεται σε κρίση. Μερικές φορές, το γεγονός ότι οι σύντροφοι εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους δείχνει ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται αρκετά ώστε να προσπαθούν να αλλάξουν κάτι.

Όταν οι διαφωνίες αντιμετωπίζονται με εποικοδομητικό τρόπο και οι δύο πλευρές προσπαθούν να βρουν λύσεις, μπορούν ακόμη και να ενισχύσουν τη σχέση.

Πιο ανησυχητική είναι η στιγμή που κάποιος σταματά να νοιάζεται αρκετά ώστε να διαφωνήσει. Δεν προσπαθεί πλέον να εξηγήσει τι τον πληγώνει, δεν περιμένει να εισακουστεί και δεν πιστεύει ότι υπάρχει λόγος να επιμείνει.

«Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι ο θυμός. Είναι η αδιαφορία», λέει η Μπάρρετς, εξηγώντας ότι αυτή μπορεί να εμφανιστεί ύστερα από χρόνια απογοητεύσεων.

«Όταν η απογοήτευση μετατρέπεται σε παραίτηση, τότε συχνά αρχίζει ένα ήσυχο διαζύγιο».

3. Η σωματική οικειότητα μειώνεται και δεν σας λείπει

Μια περίοδος με λιγότερη σεξουαλική επαφή δεν σημαίνει από μόνη της ότι ένας γάμος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Ρόουντς, για πολλά ζευγάρια η σωματική οικειότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί μια ερωτική σχέση από μια απλή συγκατοίκηση.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη συχνότητα του σεξουαλικής επαφής. Μπορεί να σταματήσετε να φιλιέστε όταν αποχαιρετάτε ο ένας τον άλλον, να μη ζητάτε αυθόρμητα το χέρι του συντρόφου σας, να μην κάθεστε κοντά στον καναπέ ή να μην αγγίζετε ο ένας τον άλλον καθώς περνάτε δίπλα από την κουζίνα.

«Και πάλι, πρόκειται για πράγματα που κάνετε μόνο με τον σύντροφό σας», σημειώνει η Ρόουντς. Όταν αυτές οι μικρές καθημερινές κινήσεις αρχίζουν να εξαφανίζονται, μπορεί να αποτελούν ένδειξη ότι αλλάζουν και άλλες πλευρές της σχέσης.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι απλώς η μείωση της σωματικής επαφής, αλλά και το αν η απουσία της προκαλεί πλέον αδιαφορία αντί για επιθυμία επανασύνδεσης.

4. Αρχίζετε να χτίζετε μια ζωή στην οποία ο σύντροφός σας δεν έχει θέση

Κάποια στιγμή, η Τόμας συνειδητοποίησε πόσο μονόπλευρη είχε γίνει η προσπάθεια να διατηρηθεί ο γάμος της.

«Θυμάμαι μια στιγμή που συνειδητοποίησα: “Θεέ μου, αφιερώνω όλη αυτή την ενέργεια για να σώσω αυτή τη σχέση”», θυμάται.

Τότε σταμάτησε να ζητά, να ελπίζει και να περιμένει ότι ο σύζυγός της θα ανταποκριθεί στις ανάγκες της. Αντί γι' αυτό, στράφηκε στις φίλες της για να βρει τη φροντίδα και τη συναισθηματική σύνδεση που της έλειπαν.

«Οι φίλες μου μού τα έδωσαν όλα αυτά στο δεκαπλάσιο», είπε. «Και δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτα για να τα πάρω».

Η ανακούφιση που ένιωσε βρίσκοντας εύκολα τη συναισθηματική υποστήριξη που αναζητούσε εξηγεί, σύμφωνα με την Μπάρρετς, γιατί αυτή η αλλαγή μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Σταδιακά, άλλοι άνθρωποι αρχίζουν να καλύπτουν τις ανάγκες που άλλοτε κάλυπτε ο σύντροφος. Ένας συνάδελφος ακούει τις αστείες ιστορίες, οι φίλοι ενημερώνονται για τα ιατρικά ραντεβού και η αδελφή γίνεται η συνοδός σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Λίγο λίγο, ο γάμος παύει να είναι απαραίτητος και γίνεται προαιρετικός.

Το να έχει κάποιος προσωπική ζωή, φιλίες και δραστηριότητες έξω από τη σχέση είναι υγιές. Η διαφορά βρίσκεται στο αν η συναισθηματική απόσταση από τον σύντροφο παύει να τον ενοχλεί.

«Όταν η απόσταση δεν σας ενοχλεί πλέον πραγματικά, αυτό είναι ένα σημάδι ότι έχετε αποσυρθεί σιωπηλά από τον γάμο σας», εξηγεί η Μπάρρετς.

Τι μπορείτε να κάνετε αν αναγνωρίζετε αυτά τα σημάδια

Η αναγνώριση της συναισθηματικής απομάκρυνσης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας γάμος έχει τελειώσει οριστικά. Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τη Ρόουντς, είναι να σταματήσει κανείς να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο και να εξετάσει με ειλικρίνεια τι χρειάζεται και τι πραγματικά αισθάνεται.

Προτείνει να αναρωτηθεί: Σε ποιο σημείο βρίσκεται η σχέση μου; Τι με έχει οδηγήσει εδώ; Υπάρχει κάτι που μπορεί ακόμη να σωθεί πριν πάρω οποιαδήποτε απόφαση για το τέλος του γάμου;

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει και ορισμένα δύσκολα ερωτήματα. Παραμένω επειδή το θέλω ή επειδή φοβάμαι ότι ο χωρισμός θα είναι δύσκολος, περίπλοκος ή οικονομικά δυσβάσταχτος; Αν ο σύντροφός μου έκανε όλα όσα του ζητώ εδώ και καιρό, θα ήταν αυτό αρκετό; Είμαι διατεθειμένος να αλλάξω και εγώ ή έχω ήδη αποφασίσει ότι η σχέση έχει τελειώσει;

Μια αρχή θα μπορούσε να είναι η φράση: «Εδώ και καιρό αισθάνομαι ότι έχουμε απομακρυνθεί και δεν είμαι πια σίγουρος για το πού βρισκόμαστε. Μπορούμε να μιλήσουμε;».

Αν εξακολουθεί να υπάρχει η επιθυμία να σωθεί η σχέση, είναι προτιμότερο να διατυπωθούν συγκεκριμένες ανάγκες αντί για μια γενική έκκληση να προσπαθήσει ο άλλος περισσότερο. Για παράδειγμα: «Θα ήθελα να περνάμε ένα βράδυ την εβδομάδα μαζί, χωρίς κινητά και τηλεόραση, γιατί αισθάνομαι παραμελημένος».

Από την άλλη πλευρά, μπορεί κάποιος να γνωρίζει ήδη ότι θέλει να φύγει. Παρότι η ανακοίνωση μιας τέτοιας απόφασης μπορεί να μοιάζει σκληρή, η Ρόουντς υποστηρίζει ότι η ειλικρίνεια είναι συχνά πιο υγιής από τη διατήρηση μιας ψευδούς εικόνας δέσμευσης, εφόσον η σχέση είναι αρκετά ασφαλής ώστε να επιτρέψει μια ανοιχτή συζήτηση.

Ο σύντροφός σας απομακρύνεται

Για εκείνον που βρίσκεται στην άλλη πλευρά και αισθάνεται ότι ο σύντροφός του απομακρύνεται, η πρώτη αντίδραση έχει σημασία. Η Μπάρρετς προτείνει να προσεγγίσει κανείς το ζήτημα με περιέργεια και διάθεση κατανόησης, όχι με κατηγορίες.

Αντί για μια φράση όπως «Μου φέρεσαι έτσι», θα μπορούσε να πει: «Παλιά μου έλεγες πώς πέρασες τη μέρα σου μόλις έμπαινες στο σπίτι και τελευταία δεν το κάνεις. Μου λείπει αυτό. Συμβαίνει κάτι με εμάς; Είμαστε καλά;».

Η αποκατάσταση της σχέσης, εφόσον το επιθυμούν και οι δύο, δεν μπορεί να στηριχθεί σε μία μόνο ειλικρινή συζήτηση. Χρειάζονται μικρές αλλά σταθερές προσπάθειες, συνέπεια και υπομονή για να ξαναχτιστούν η εμπιστοσύνη και η αγάπη που έχουν χαθεί.

Όταν η απομάκρυνση οδηγεί στην καθαρότητα

Δεν είναι, ωστόσο, κάθε γάμος δυνατό ή επιθυμητό να σωθεί. Για την Τόμας, τα δύο χρόνια της σιωπηλής απομάκρυνσης που προηγήθηκαν του διαζυγίου τής έδωσαν μια σαφήνεια που, όπως περιγράφει, δεν είχε καταφέρει να αποκτήσει μέσα από δεκαετίες προσπαθειών και συμβιβασμών.

Όταν τελικά ήρθε η απόφαση να χωρίσουν και να πάρουν διαζύγιο, ένιωθε ότι προερχόταν από μια διαδικασία επούλωσης και όχι από μια παρορμητική αντίδραση.

«Όταν ήρθε η απόφαση να χωρίσουμε και να πάρουμε διαζύγιο, ήξερα ότι προερχόταν από ένα σημείο θεραπείας και επούλωσης», είπε. «Οπότε, ναι, γνωρίζω και πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο για μένα».

*Με πληροφορίες από τη The Washington Post

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