Ένα κοντέινερ 6 μέτρων επιτρέπει στα πολεμικά πλοία να αλλάζουν εξοπλισμό ανά αποστολή
Η γαλλική Thales παρουσίασε ένα αρθρωτό σύστημα σε κοντέινερ έξι μέτρων, το οποίο συγκεντρώνει ραντάρ, σόναρ, επικοινωνίες και λειτουργίες ελέγχου πυρός
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Μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο εξοπλίζονται τα πολεμικά πλοία παρουσίασε η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales. Πρόκειται για ένα κοντέινερ μήκους περίπου έξι μέτρων, στο εσωτερικό του οποίου συγκεντρώνονται συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών, ναυτιλίας και ελέγχου πυρός, με δυνατότητα εγκατάστασης σε διαφορετικές πλατφόρμες.
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