Ένα κοντέινερ 6 μέτρων επιτρέπει στα πολεμικά πλοία να αλλάζουν εξοπλισμό ανά αποστολή

Μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο εξοπλίζονται τα πολεμικά πλοία παρουσίασε η γαλλική αμυντική εταιρεία Thales. Πρόκειται για ένα κοντέινερ μήκους περίπου έξι μέτρων, στο εσωτερικό του οποίου συγκεντρώνονται συστήματα επιτήρησης, επικοινωνιών, ναυτιλίας και ελέγχου πυρός, με δυνατότητα εγκατάστασης σε διαφορετικές πλατφόρμες.

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