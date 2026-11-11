O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές

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O καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά – Η πρόγνωση για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
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Με αυξημένη συννεφιά, αρκετή υγρασία και κατά διαστήματα τοπικές βροχές θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες στη χώρα μας.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η επικράτηση νοτίων ανέμων, οι οποίοι θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες αλλά και αφρικανική σκόνη προς την περιοχή μας.

Έτσι, παρά τις βροχές, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο, φτάνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο ακόμη και τους 24 με 25 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές.

Οι βροχές του τετραημέρου

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου: Ο καιρός θα διατηρηθεί άστατος, με αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές. Τα περισσότερα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη δυτική Ελλάδα, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου τις πρωινές ώρες οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Βροχές θα σημειωθούν επίσης σε περιοχές της βόρειας χώρας και του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου: Περιμένουμε μια πρόσκαιρη βελτίωση, καθώς οι βροχές θα περιοριστούν σημαντικά και θα υπάρξουν μεγαλύτερα διαστήματα χωρίς φαινόμενα. Η συννεφιά, πάντως, θα διατηρηθεί κατά περιόδους, ενώ η υγρασία θα παραμείνει αυξημένη.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου: Νέα επιδείνωση αναμένεται με περισσότερες βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάζουν και πάλι τα δυτικά και βορειοδυτικά, καθώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα ευνοεί τη μεταφορά υγρών αερίων μαζών από την κεντρική Μεσόγειο. Οι βροχές θα επεκταθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, χωρίς όμως να παρουσιάζουν παντού την ίδια ένταση.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου: Ο καιρός θα παραμείνει αρκετά νεφελώδης, με τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα αρχίσουν να περιορίζονται. Παρά τη διατήρηση της αστάθειας, διαφαίνεται τάση βαθμιαίας υποχώρησης των φαινομένων.

Καιρός - Κολυδάς

Οι άνεμοι – Επικράτηση νοτιάδων και σταδιακή ενίσχυση

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με εντάσεις που αρχικά δεν θα ξεπερνούν γενικά τα 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη.

Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες και ιδιαίτερα προς την Παρασκευή και το Σάββατο, οι νοτιάδες θα παρουσιάσουν αισθητή ενίσχυση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Η επικράτηση αυτής της νότιας ροής θα παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην άνοδο της θερμοκρασίας όσο και στη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας.

Καιρός - Κολυδάς

Αφρικανική σκόνη την Παρασκευή και το Σάββατο – Πιθανές λασποβροχές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, που αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή κατά το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου.

Σύμφωνα με τους προγνωστικούς χάρτες του Copernicus CAMS, ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης θα μετακινηθεί από τη βόρεια Αφρική προς την κεντρική Μεσόγειο και στη συνέχεια προς το Ιόνιο, την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Καιρός - Κολυδάς

Η μεταφορά δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα. Αρχικά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στα δυτικά και στη συνέχεια προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Η παρουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες βροχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τοπικές λασποβροχές, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο. Η εκδήλωσή τους, βεβαίως, θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι βροχοπτώσεις θα συμπέσουν χρονικά και γεωγραφικά με τις περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης σκόνης.

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι οι προγνωστικοί χάρτες οπτικού βάθους σκόνης του CAMS αποτυπώνουν τη συνολική παρουσία της στην ατμοσφαιρική στήλη και όχι αποκλειστικά τις συγκεντρώσεις κοντά στην επιφάνεια του εδάφους.

Και επειδή αρκετοί αναρωτιούνται αν είναι κατάλληλες οι επόμενες ημέρες για το πλύσιμο των αυτοκινήτων, η απάντηση είναι μάλλον αρνητική! Με τη σκόνη και τις πιθανές λασποβροχές της Παρασκευής και του Σαββάτου, καλύτερα να αναβάλουμε το πλύσιμο για μετά το πέρασμα του φαινομένου.

Θερμοκρασίες – Σταδιακή άνοδος και έως 24 με 25 βαθμούς

Παρά τη συννεφιά και τις κατά διαστήματα βροχές, ο καιρός θα γίνει αισθητά πιο μαλακός τις επόμενες ημέρες.

Αρχικά, στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, ενώ στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιωτικά τμήματα οι μέγιστες τιμές θα βρίσκονται κοντά στους 21 με 22 βαθμούς.

Στην Αθήνα αναμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 20 με 21 βαθμούς, με κατά διαστήματα συννεφιά και πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν περίπου στους 16 με 17 βαθμούς, με ανάλογες καιρικές συνθήκες.

Καιρός - Κολυδάς

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας. Οι νότιοι άνεμοι θα μεταφέρουν θερμότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα την Παρασκευή και το Σάββατο οι μέγιστες τιμές να φτάσουν τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα ιδιαίτερα υψηλά για τα μέσα Νοεμβρίου.

Παράλληλα, θα ανέβουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, περιορίζοντας την πρωινή ψύχρα και δημιουργώντας μια γενικότερη αίσθηση ήπιου και υγρού καιρού.

Από την Κυριακή, πάντως, διαφαίνεται τάση σταδιακής υποχώρησης της θερμοκρασίας, καθώς θα αρχίσει να μεταβάλλεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Καιρός - Κολυδάς

Συνοψίζοντας, το επόμενο τετραήμερο θα χαρακτηρίζεται από εναλλαγές βροχών και πρόσκαιρων βελτιώσεων, ενίσχυση των νοτιάδων, μεταφορά αφρικανικής σκόνης με πιθανές λασποβροχές και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.

Ένας καιρός που, παρά τις βροχές, θα θυμίζει περισσότερο μια ήπια φθινοπωρινή περίοδο παρά τα μέσα Νοεμβρίου.

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