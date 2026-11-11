Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη - Πότε ανεβαίνει ο υδράργυρος

Snapshot Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από διαστήματα ηλιοφάνειας, τοπικές βροχές και αφρικανική σκόνη.

Η θερμοκρασία θα ανέβει, φτάνοντας τους 24-26 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Αττικοβοιωτία και βόρεια Κρήτη.

Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν ισχυροί, έως και 7 μποφόρ, επηρεάζοντας όλη τη χώρα και ενισχύοντας τις βροχές κυρίως στα δυτικά της Πίνδου και στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχές θα επικεντρωθούν στη δυτική Ελλάδα, λόγω της μεταφοράς υγρασίας από τους νοτιάδες πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία με τον νοτιά θα διατηρηθεί έως το Σάββατο, οπότε και αναμένεται να υποχωρήσει. Snapshot powered by AI

Διαστήματα ηλιοφάνειας, βροχές αλλά και αφρικανική σκόνη θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι νεφώσεις θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, ενώ στα δυτικά και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Επιμένει ο καιρός τύπου «Π», με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι νοτιάδες κυριαρχούν και θα συνεχίσουν να πνέουν τις επόμενες ημέρες, τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το επόμενο διάστημα θα κυριαρχήσει το νοτιάδικο καιρικό μοτίβο, με τους νοτιοδυτικούς ανέμους να επηρεάζουν ολόκληρη τη χώρα. Η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα φέρει βροχές κυρίως στα δυτικά της οροσειράς της Πίνδου και σε μικρότερο βαθμό προς το ανατολικό Αιγαίο. Αντίθετα, στις ανατολικές πλαγιές της Πίνδου οι άνεμοι θα λειτουργούν ως καταβάτες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγράφονται στη Θεσσαλία, στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Αττικοβοιωτία, στην ανατολική Πελοπόννησο, στα ανατολικά τμήματα της Αρκαδίας, αλλά και στα βόρεια της Κρήτης. Ο υδράργυρος θα φτάνει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, οι βροχές δεν θα απουσιάζουν, με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι περνούν πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις, εμπλουτίζονται με υγρασία και στη συνέχεια μεταφέρουν αυτές τις ποσότητες προς τις ανατολικές περιοχές της οροσειράς της Πίνδου, προκαλώντας βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, οι νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι θα μεταφέρουν και αφρικανική σκόνη στη χώρα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που συναντάμε συχνότερα την άνοιξη, ωστόσο θα αποτελέσει μέρος του καιρικού σκηνικού και κατά την περίοδο στην οποία βρισκόμαστε.

Επομένως, μπορεί ο υδράργυρος να κινηθεί ανοδικά τις επόμενες ημέρες, όμως οι βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι δεν θα λείψουν από το σκηνικό. Οι άνεμοι θα φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 7 μποφόρ.

Αυτή η καιρική εικόνα αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και το Σάββατο, οπότε εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσει τη δράση της η συγκεκριμένη ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

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