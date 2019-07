Αποκάλυψη - «βόμβα»: Ραδιενεργό νέφος σκέπασε όλη την Ευρώπη - Πώς κρατήθηκε μυστικό

Σοκ προκαλούν στους πολίτες της Ευρώπης τα αποτελέσματα έρευνας 70 εμπειρογνωμόνων που δημοσιεύθηκε στο Proceeding of the National Academy of Science και κάνει μιλάει για μεγάλη διαρροή ραδιενεργού υλικού τον Σεπτέμβριο 2017 από πυρηνικό εργοστάσιο στα Ουράλια όρη (νότια Ρωσία).

Μάλιστα η έρευνα κάνει λόγο για την μεγαλύτερη διαρροή ραδιενεργού υλικού από το 2011 και το περιστατικό στη Φουκουσίμα. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν 1.300 μετρήσεις του ραδιενεργού ισοτόπου ρουθηνίου-106 από τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι μεγαλύτερες ποσότητες του ρουθηνίου-106 ανιχνεύθηκαν στη Ρουμανία, την Ιταλία και την Ουκρανία.

Να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη τοποθεσία στα Ουράλια φιλοξενείτε μία από τις μεγαλύτερες πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, το Μαγιάκ, το οποίο ειδικεύεται στην επανεπεξεργασία πυρηνικών υλικών από πυρηνικούς αντιδραστήρες και πλουτωνίου από όπλα.

«Ήταν αποδέσμευση με παλμικό τρόπο που τελείωσε πολύ γρήγορα. Ήμαστε σε θέση να δείξουμε ότι το ατύχημα συνέβη κατά την επανεπεξεργασία στοιχείων αναλωμένου υλικού, σε πολύ προχωρημένο στάδιο, λίγο πριν το τέλος της διαδικασίας επεξεργασίας» δήλωσε ο καθηγητής Georg Steinhauser, ειδικός ακτινοβολίας από το πανεπιστήμιο του Ανόβερου.

Το εν λόγω εργοστάσιο έχει συνδεθεί με διάφορα περιστατικά στο παρελθόν, με πιο σημαντικό το ατύχημα του Κιστίμ, τον Σεπτέμβριο του 1957. Την εποχή εκείνη τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και εκατοντάδες εκτιμάται ότι πέθαναν.

Ευτυχώς, πάντως σύμφωνα με την έρευνα, το ραδιενεργό νέφος του 2017 δεν έθεσε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Καιρός μόνο για βουτιές: Κύμα αφρικανικού καύσωνα τις επόμενες ημέρες - Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος

Συναγερμός: Μήπως είδατε αυτή την κοπέλα; Ενημερώστε τις Αρχές

Ανατροπή στην εξαφάνιση μητέρας δύο παιδιών από την Αγία Παρασκευή - Τι συνέβη