Θλίψη: Πέθανε πασίγνωστη τραγουδίστρια – Γυναίκα σύμβολο της δεκαετίας του ’80 (pics)

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε η πασίγνωστη τραγουδίστρια της R&B Betty Wright.

Η σταρ του τραγουδιού που είχε κάνει σλόγκαν την έκφραση «No pain, no gain» (δεν κερδίζεις χωρίς κόπο) πέθανε – σύμφωνα με το ΤΜΖ πριν από δύο ημέρες. Το τραγικό γεγονός έκανε γνωστή η ανιψιά της ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της.

Δείτε την gallery:

GALLERY 01 Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 66 ετών άφησε η πασίγνωστη τραγουδίστρια της R&B Betty Wright.

twitter







Η τραγουδίστρια λόγο της μεγάλης της καριέρας ήταν πρότυπο για πολλές σύγχρονες τραγουδίστριες όπως η Mary J. Blige.

Μερικές από τις επιτυχίες της είναι τα: «Clean Up Woman», «Let Me Be Your Lovermaker», «Shoorah Shoorah», «Tonight is the Night» και «Where is the Love»

Μάλιστα την δεκαετία του ’80 έφτιαξε και την δικιά της δισκογραφική εταιρεία. Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάφερνε κάτι τέτοιο στον κόσμο του θεάματος.

Ήταν μητέρα πέντε παιδιών. Ωστόσο το 2005 έζησε το δικό της δράμα όταν ένας από τους γιους της σε ηλικία 21 ετών σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμό.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Επικουρικές συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις σε 250.000 δικαιούχους - Δείτε από πότε