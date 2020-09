Σάλος στη Βρετανία: Ο Επστάιν «πάσαρε»… κοκκινομάλλες στον πρίγκιπα Άντριου

Αποκαλύψεις σε βιβλίο που αναμένεται να δημοσιευτεί

Σάλο στη Βρετανία αναμένεται να προκαλέσουν τα όσα αποκαλύπτονται στο βιβλίο του Ίαν Χάλπεριν με τίτλο "Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Most Powerful Elite", στο οποίο αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι ο παιδεραστής δισεκατομμυριούχος Τζέφρι Επστάιν, πήγαινε κοκκινομάλλες γυναίκες στον πρίγκιπα Άντριου.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τον Ίαν Χάλπεριν, ο πρίγκιπας Άντριου είχε μανία με τις κοκκινομάλλες και είχε σεξουαλική επαφή με τουλάχιστον 12 όμορφες γυναίκες, τις οποίες φέρεται να του προώθησε ο Έπσταϊν.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι μίλησε σε τουλάχιστον δώδεκα από τις πρώην ερωμένες του Δούκα του Γιορκ, με σχόλια από την καθεμία να δημοσιεύονται στο πολυαναμένόμενο βιβλίο του, "Sex Lies and Dirty Money by the World's Powerful Elite", το οποίο κυκλοφορεί την Πέμπτη. Νωρίτερα ο Χάλπεριν είχε υποστηρίξει ότι το βιβλίο θα παρέχει νέες πληροφορίες για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Πηγή κοντά στον Δούκα περιέγραψε τους ισχυρισμούς "συγκλονιστικούς" επισημαίνοντας ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έγιναν από γυναίκες που δεν είχαν την πεποίθηση να επισυνάψουν το όνομά τους σ' αυτούς.

Ο Χάλπεριν μιλώντας στο Page Six είπε: "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Έπσταϊν προωθούσε κορίτσια στον Άντριου και αυτή ήταν η αιτία που ήταν φίλοι Ο πρίγκιπας Άντριου είχε εμμονή με τις κοκκινομάλλες και ο Έπσταϊν είχε τους ανιχνευτές του να αναζητούν στους δρόμους τις πιο όμορφες κοκκινομάλλες που θα συναντούσαν. Μία από τις πρώην ερωμένες του Άντριου είπε ότι αυτός ήταν εθισμένος στο σεξ γιατί ήταν πάντα δεύτερος μετά τον πρίγκιπα Κάρολο. Συνέκρινε τη σχέση του με τον αδελφό του με αυτήν του Ουίλιαμ με τον Χάρι. Ο Ουίλιαμ θεωρείται γαλαζοαίματος όπως ακριβώς ο Κάρολος, ενώ αντίθετα αυτός και ο Χάρι θεωρούνται τα κακά αγόρια. Αυτή η νοοτροπία του οδήγησε σε αυτόν τον τρόπο ζωής του πλέιμποϊ. Δεν λάμβανε την απαιτούμενη προσοχή. Τον έκανε να αισθάνεται ξεχωριστός το να έχει αυτές τις όμορφες γυναίκες στο κρεβάτι του".

