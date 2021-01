Κορονοϊός: Σοκαριστικές αποκαλύψεις από Κινέζουνς γιατρούς - «Ξέραμε για τον ιό, λέγαμε ψέματα»

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Ένα ντοκιμαντέρ του ITV φιλοξενεί δηλώσεις γιατρών από την Ουχάν, οι οποίοι παραδέχτηκαν πως γνώριζαν για τον φονικό ιό πολύ νωρίτερα, ωστόσο αναγκάστηκαν να πουν ψέματα μετά από πιέσεις της Κυβέρνησης της χώρας.

Σοκαριστικές αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο που η Κίνα διαχειρίστηκε τον κορονοϊό κατά το πρώτο διάστημα της εμφάνισής του στην πόλη Ουχάν, φέρνει στο φως ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο ITV με τίτλο «Outbreak: The Virus That Shook The World».

Σε αυτό, Κινέζοι γιατροί έχουν βιντεοσκοπηθεί κρυφά να παραδέχονται πως γνώριζαν πόσο επικίνδυνος ήταν ο κορονοϊός όταν άρχισε να «καταστρέφει την Ουχάν», αλλά «τους είχε ζητηθεί να λένε ψέματα γι' αυτό».

Ένας από αυτούς είπε: «Στα τέλη Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου συγγενής φίλου μου πέθανε από τον ιό. Πολλοί από εκείνους που ζούσαν μαζί του μολύνθηκαν».

Στις 12 Ιανουαρίου, ο ΠΟΥ ανακοίνωνε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο και τόνιζει ότι είχε επαρκείς διαβεβαιώσεις από τις κινεζικές αρχές.

«Ξέραμε ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά σε σύσκεψη στο νοσοκομείο μας είπαν να μην πούμε τίποτα», είπε ένας άλλος γιατρός.

Στις 21 Ιανουαρίου ο ΠΟΥ εξέδωσε την πρώτη του έκθεση για τον ιό και τότε ο κορονοϊός είχε μολύνει τουλάχιστον 278 ανθρώπους στην και είχε εξαπλωθεί σε άλλες τρεις χώρες.

Η «βόμβα» της Πρωτοχρονιάς

Οι γιατροί ισχυρίζονται επίσης πως οι Αρχές γνώριζαν τους κινδύνους των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, με τα ταξίδια να «επιταχύνουν την εξάπλωση του ιού».

«Οι άνθρωποι πρότειναν, σε επίπεδο πόλης, ότι δεν πρέπει να προχωρήσουν οι εκδηλώσεις και οι εορτασμοί, αλλά το έκαναν τελικά, γιατί αυτά τα γεγονότα θα παρουσίαζαν μια αρμονική και ευημερούσα κοινωνία», αναφέρεται σε άλλο σημείο του ντοκιμαντέρ.

Η κινεζική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει όσα παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, αλλά το Πεκίνο έχει απορρίψει επανειλημμένα τους ισχυρισμούς περί συγκάλυψης και είπε ότι παρείχε έγκαιρες πληροφορίες, γύρω από τα γεγονότα στο εσωτερικό της.

Αγνοείται η ασθενής «μηδέν»!

Την ίδια ώρα, το κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας βρίσκεται στην Ουχάν και προσπαθεί να ιχνηλατήσει την πορεία του ιού ώστε να βρει την προέλευσή του.

Κάπου εδώ, ξανά η κινεζική Κυβέρνηση εμπλέκεται άμεσα καθώς η Huang Yanling, ιολόγος του ινστιτούτο της Ουχάν, ήταν η πρώτη ασθενής. Όμως είναι... άφαντη εδώ και μήνες!

Η Huang Yanling, επιστήμονας στο κέντρο ιολογίας της Ουχάν, ήταν παγκοσμίως η πρώτη ασθενής του ιού. Υπολογίζεται πως εμφάνισε συμπτώματα του ιού το Νοέμβριο του 2019 ωστόσο από τότε και έκτοτε... εξαφανίστηκε!

Από την εξαφάνιση της Yanlign και έπειτα, οι θεωρίες συνωμοσίας για το τι ακριβώς έχει συμβεί δίνουν και παίρνουν, ωστόσο ενισχύουν τις θέσεις των ΗΠΑ πως η Κίνα προσπαθεί να συγκαλύψει με κάθε τρόπο την προέλευση του ιού από το εργαστήριο της Ουχάν.

Το πλέον αξιοπερίεργο, είναι πως το κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προσπάθησε να εντοπίσει την Yanling ωστόσο τα ίχνη της αγνοούνται και δεν υπάρχει η παραμικρή πληροφορία για το τι έχει συμβεί.

Να σημειώσουμε πως τα στοιχεία για άμεση σχέση του ιού με το εργαστήριο ιολογίας της Ουχάν ολοένα και πληθαίνουν ενώ και η Κίνα δεν επέτρεπε στο κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να εισέλθει στη χώρα.

