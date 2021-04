Oscars 2021: Oι πιο αμήχανες στιγμές στις τελετές απονομής

Λίγο πριν τα φετινά Oscars, πάμε πίσω στα πιο ευτράπελα που συνέβησαν στο κόκκινο χαλί, στη σκηνή αλλά και στο κοινό των μεγαλύτερων βραβείων του κινηματογράφου. Τι κι αν είναι τα πιο σημαντικά βραβεία του Hollywood, τα Oscars μας προσέφεραν αρκετές ''περίεργες'' στιγμές που έμειναν στην ιστορία.

Το φόρεμα της Bjork (2001)

Σίγουρα είτε το έχεις δει, είτε έχεις ακούσει γι' αυτό. Η Ισλανδή τραγουδίστρια Bjork έσκασε μύτη στο κόκκινο χαλί των Oscars, το 2001, με ένα φόρεμα που θύμιζε λευκό κύκνο Το φόρεμα έγινε θέμα συζήτησης σε όλα τα περιοδικά και όλες τις εκπομπές της εποχής εκείνης και παρόλο που πολλοί το κοροϊδεψαν, πλέον θεωρείται ένα από τα πιο iconic φορέματα στην ιστορία της μουσικής αλλά και στην ιστορία των βραβείων.

To φιλί του Adrien Brody και της Halle Berry (2003)

To 2002 κυκλοφόρησε η ταινία ''ο Πιανίστας'' του Roman Polanski και σάρωσε παντού. Ο πρωταγωνιστής, Adrien Brody, σε ηλικία 29 ετών κέρδισε το Oscar Α' Αντρικού Ρόλου και έγινε ο νεαρότερος ηθοποιός που τα καταφέρνει. Όταν η Halle Berry ανακοίνωσε το όνομά του, εκείνος ήταν τόσο ενθουσιασμένος που την έγειρε στα χέρια του και τη φίλησε στο στόμα.

4. Οι ''σωσίες'' των stars (2000)

To 2000 ήταν τελικά μια ιδιαίτερη χρονιά για τα Oscars. Οι δημιουργοί του South Park, Matt Stone και Trey Parker, έφτασαν στο κόκκινο χαλί ντυμένοι Jennifer Lopez και Gwyneth Paltrow, κανονικά με φορέματα, περούκες κλπ. Ναι, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και ναι, έκλεψαν την παράσταση.

5. Ένας γυμνός άντρας στη σκηνή (1974)

Αν νομίζετε πως τα ευτράπελα ξεκίνησαν πρόσφατα, κάνετε λάθος. Το 1974 και όταν ο παρουσιαστής, David Niven, κάλεσε την Elizabeth Taylor στη σκηνή, ένας γυμνός άντρας εμφανίστηκε από το πουθενά και διέσχισε τη σκηνή κάνοντας το σήμα της νίκης. Τουλάχιστον να παραδεχτούμε πως κατάφερε να ''κλέψει'' την προσοχή από την Taylor, δεν είναι λίγο.

6. Η Jennifer Lawrence έπεσε (2013)

Είναι η αγαπημένη του Hollywood και η διάσημη πτώση της στα βραβεία του 2013 μας έκανε να την αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Όμορφη όπως πάντα, και με ένα εντυπωσιακό φόρεμα προσπάθησε να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο ''Α' Γυναικείου Ρόλου'' για το ''Silver Linings Playbook''. Πάτησε πάνω στο φόρεμά της και έπεσε. Η αμηχανία της ήταν ξεκάθαρη αλλά το αντιμετώπισε με χιούμορ και γι' αυτό την αγαπάμε.

7. Ο James Franco και η Anne Hathaway (2011)

Γενικότερα. Το 2011 η Anne Hathaway και ο James Franco ανέλαβαν την παρουσίαση των βραβείων και ακόμα κανείς δεν κατάλαβε το γιατί. Μια βραδιά γεμάτη με κρύα αστεία και χαζά σκετσάκια, με αποκορύφωμα τη στιγμή που βγήκαν στη σκηνή εκείνη με κοστούμι και εκείνος με φόρεμα και περούκα.

8. Ο Travolta (2014, 2015)

To 2014 o John Travolta έγινε viral. Όταν βγήκε στη σκηνή για να ανακοινώσει το όνομα της τραγουδίστριας Idina Menzel σαν νικήτρια του βραβείου ''Καλύτερου Τραγουδιού'' (για το ''Let it Go'' του ''Frozen), μπέρδεψε το όνομά της και είπε ''Adele Dazeem''. Την επόμενη χρονιά επέστρεψε για ακόμα μια αμήχανη στιγμή, όταν βγήκε μαζί με την Menzel στη σκηνή και την άγγιζε συνεχώς ενώ στο κόκκινο χαλί προσπάθησε να φιλήσει τη Scarlett Johansson και η αντίδρασή της ήταν κάτι λιγότερο από θετική.



