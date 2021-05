Τα 10+1 πιο «ακριβά» διαζύγια: Από τον Μπιλ Γκέιτς στον Μάικλ Τζόρνταν

Το διαζύγιο του Μπιλ Γκέιτς από την επί 27 έτη σύζυγό του, Μελίντα, ανταγωνίζεται αυτό του Τζεφ Μπέζος για το «ακριβότερο» στον κόσμο

Το διαζύγιο του Μπιλ και της Μελίντα Γκέιτς μετά από 27 χρόνια γάμου ήταν αναμφισβήτητα μια είδηση που σόκαρε όλο τον κόσμο κυρίως λόγω του μεγέθους της περιουσίας που έχει αποκτήσει ο Mr Microsoft και η οποία τον κατατάσσει τα τελευταία αρκετά χρόνια στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη.

Το πώς θα μοιραστεί ακριβώς μια περιουσία που περιλαμβάνει από σπάνια έργα τέχνης μέχρι ιδιωτικά νησιά και βίλες παραμένει ακόμα μυστήριο.

Σύμφωνα με το Forbes η περιουσία του Μπιλ Γκέιτς ανέρχεται σε 130,5 δισεκατομμύρια δολάρια, «επίδοση» που τον κατατάσσει στην τέταρτη θέση της σχετικής λίστας του έγκυρου οικονομικού περιοδικού.

Βάσει των εγγράφων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το ζεύγος Γκέιτς έχει υπογράψει ένα «συμβόλαιο» για το πώς θα χειριστούν τα κοινά οικονομικά τους ζώντας πλέον χωριστά. Το αίτημα που έχει υποβληθεί στο δικαστήριο είναι ο διαμοιρασμός της περιουσίας να γίνει βάσει του συμβολαίου αυτού καθώς το ζευγάρι φέρεται να μην είχε υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο.

«Οδηγό» πάντως θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι νόμοι της πολιτείας της Ουάσινγκτον στην οποία εδρεύει το διάσημο ζευγάρι και οι οποίοι προβλέπουν διανομή 50%-50% εφόσον απουσιάζει προγαμιαίο συμβόλαιο.

Δικηγόροι που ειδικεύονται στα διαζύγια εξήγησαν στο Forbes ότι η πρόβλεψη αυτή, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτική καθώς ένα ζευγάρι μπορεί να συμφωνήσει να διαχωρίσει την περιουσία του βάσει δικής του συμφωνίας όπως συνέβη στην περίπτωση του Τζεφ Μπέζος και της πρώην πλέον συζύγου του, Μακένζι Σκοτ.

Ο χωρισμός του Mr Amazon ήταν μέχρι στιγμής ο «ακριβότερος» με το Newsbomb.gr να συγκεντρώνει τα 10 πιο ηχηρά διαζύγια με τη μεγαλύτερη οικονομική «συναλλαγή».

1. Τζεφ Μπέζος και Μακένζι Σκοτ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γραφεία του hedge fund D.E. Shaw στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια μετακόμισαν στο Σιάλτ όπου η Μακένζι Σκοτ βοήθησε τον Τζεφ Μπέζος να ξεκινήσει την Amazon. Τον Απρίλιο του 2019 ανακοίνωσαν τους όρους του διαζυγίου τους.

Τζεφ Μπέζος και Μακένζι Σκοτ AP Photo

Η Μακένζι Σκοτ έλαβε το 4% των μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας τότε άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Μπέζος κράτησε την εταιρεία Blue Origin και την εφημερίδα Washington Post.

Η Μακένζι Σκοτ, η οποία παντρεύτηκε ξανά το 2021 και υποσχέθηκε να χαρίσει τη μισή της περιουσία. Η πρώην σύζυγος του Τζεφ Μπέζος είναι πλέον – χάρη στο διαζύγιό τους – η τέταρτη πλουσιότερη γυναίκα στον πλανήτη με 61,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

2. Άλεκ και Ζοσελίν Γουίλντεσταϊν

Στο ζευγάρι αυτό, τον Άλεκ και την Ζοσελίν Γουίλντεσταϊν, ανήκε το ρεκόρ που έσπασαν Τζεφ Μπέζος και Μακένζι Σκοτ.

Το 1999 συμφώνησαν σε ένα διαζύγιο αξίας 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τον δισεκατομμυριούχο έμπορο τέχνης Άλεκ να υποχρεώνεται να δίνει 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τα επόμενα 13 χρόνια στην Ελβετίδα σύζυγό του, η οποία ήταν διάσημη στους χώρους του διεθνούς τζετ σετ κυρίως για τις πλαστικές της εγχειρίσεις.

Άλεκ και Ζοσελίν Γουίλντεσταϊν

Η αρχή του τέλους του ζευγαριού ξεκίνησε το 1997 όταν η Ζοσελίν υποστήριξε ότι ο σύζυγός της την απατά. Τα δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι ο δισεκατομμυριούχος Άλεκ την απείλησε με όπλο με αποτέλεσμα να περάσει ένα βράδυ στα κρατητήρια.

Ανάμεσα στους όρους του διαζυγίου ήταν και η απαγόρευση στην Ζοσελίν να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αισθητικές επεμβάσεις λόγω της ροπής της προς αυτά τα έξοδα.

3. Ρούπερτ Μέρντοχ και Άννα Μαρία Μαν

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερ Μέρντοχ, παντρεύτηκε τη σύζυγό του, την Σκωτσέζα δημοσιογράφο Άννα Μαρία Μαν το 1967 με το ζευγάρι να αποφασίζει να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους μετά από 32 χρόνια έγγαμου βίου στη διάρκεια των οποίων απέκτησαν τρία παιδιά.

Ο Μέρντοχ και η Άννα Μαρία Μαν χώρισαν το 1998 με το διαζύγιο να εκδίδεται ένα χρόνο αργότερα.

Η συμφωνία προέβλεπε για την Άννα Μαρία ένα ποσό της τάξης των 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στα οποία 110 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά.

Σημειώνεται ότι μόλις 17 ημέρες μετά το διαζύγιο των 1,7 δισ. δολαρίων ο Μέρντοχ παντρεύτηκε την Αμερικανο-κινέζα ηθοποιό και μικρότερή του κατά 38 χρόνια, Γουέντι Ντενγκ.

Ρούπερ Μέρντοχ και Γουέντι Ντενγκ AP Photo

4. Μπιλ και Σου Γκρος

Το διαζύγιο αυτό αφαίρεσε από τη λίστα των 400 πλουσιότερων ανθρώπων στη Γη ένα άτομο και πρόσθεσε έναν άλλο. Ο Μπιλ Γκρος, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων Pimco, μέχρι το διαζύγιό του 2016 είχε σταθερά μια θέση στη λίστα The Forbes 400.

Λόγω του διαζυγίου που ζήτησε η σύζυγός του, ο Μπιλ Γκρος υποχρεώθηκε να δώσει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ η συμφωνία παρέδωσε στα χέρια της Σου ένα σπίτι αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων και έναν πίνακα του 1932 που φέρεται να ζωγράφισε ο Πικάσο και τον οποίο η ίδια πούλησε στη συνέχεια προς 35 εκατομμύρια δολάρια.

. Μπιλ και Σου Γκρος

Η Σου, μάλιστα, κατάφερε να πάρει από τον Μπιλ και τις τρεις γάτες που είχε το ζευγάρι.

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν το 2018 ο ιδρυτής της Pimco να βρεθεί για πρώτη φορά μετά από συναπτά έτη εκτός της λίστας The Forbes 400.

Πλέον και οι δύο «τρέχουν» τα δικά τους ξεχωριστά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

5. Χάρολντ και Σου Αν Χαμ

Το ζεύγος Χάρολντ και Σου Αν Χαμ αποφάσισε να βάλει τέλος στην κοινή του πορεία το 2012 μετά από 24 χρόνια γάμου.

Δύο χρόνια αργότερα ο Χάρολντ Χαμ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, Continental Resources, υποχρεώθηκε να πληρώσει στη σύζυγό του σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το CNBC από το ποσό αυτό τα 322,7 εκατομμύρια πληρώθηκαν εκείνη τη χρονιά, το 2014, με το διαζύγιο να προβλέπει τα υπόλοιπα χρήματα μέχρι το 1 δισ. δολάρια να καταβάλλεται σε μηνιαίες πληρωμές της τάξης των 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χάρολντ και Σου Αν Χαμ AP Photo

6. Στιβ και Ιλέιν Γουίν

Το ζευγάρι που ίδρυσε τον «γίγαντα» του κλάδου των καζίνο Wynn Resorts χώρισε για δεύτερη – και οριστική – φορά το 2010.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν προέβλεπε την παραχώρηση στην Ιλείν συνολικά 11 εκατομμυρίων μετοχών της εταιρείας που είχε ιδρύσει με τον σύζυγό της, με την αξία τους να υπολογίζεται τότε σε 795 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Στιβ υποχρεώθηκε, επίσης, να πουλήσει μετοχές αξίας περίπου 114 εκατομμυρίων δολαρίων, με το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να καταλήγει στην Ιλέιν στα πλαίσια της συμφωνίας του διαζυγίου.

Ο Στιβ και η Ιλέιν Γουίν με την εγγονή τους AP Photo

Τον Φεβρουάριο του 2018 ο Στιβ παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Wynn Resorts εν μέσω καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση εκ μέρους του, τις οποίες ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η περιουσία της Ιλέιν Γουίν υπολογίζεται τώρα σε 2,3 δισεκατομμύρια δολαρίων και είναι η μεγαλύτερη μέτοχος της Wynn Resorts.

7. Ρόι και Πατρίσια Ντίσνεϊ

Ο Ρόι και η Πατρίσια υπέβαλαν αίτηση διαζυγίου το 2007 όταν εκείνος ήταν 77 ετών και εκείνη 72.

Οι δύο τους είχαν συμπληρώσει 52 χρόνια μαζί όταν αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Η περιουσία του Ρόι, ο οποίος ήταν ανηψιός του Γουόλντ Ντίσνεϊ, υπολογιζόταν τότε σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Λόγω του διαζυγίου που του «κόστισε» περίπου 600 εκατομμμύρια δολάρια, ο Ρόι Ντίσνεϊ έχασε σχεδόν τη μισή του περιουσία αλλά και μια θέση ανάμεσα στους 400 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου.

O Ρόι Ντίσνεϊ AP Photo

Παρόλα αυτά το 2008 παντρεύτηκε την συγγραφέα και παραγωγό Λέσλι ΝτεΜούς το 2008 πριν να αφήσει την τελευταία του πνοή το 2009.

Η Πατρίσια πέθανε το 2012 ενώ το 2018 ιδρύθηκε ένα ίδρυμα αξίας 122 εκατομμυρίων δολαρίων με τα ονόματά τους το οποίο στηρίζει οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος.

8. Μάικλ Τζόρνταν και Χουανίτα Βανόι

Ο Μάικλ Τζόρνταν γνώρισε την Χουανίτα το 1985 σε ένα εστιατόριο στο Σικάγο με τον γάμο τους να γίνεται τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1989, στο Λας Βέγκας.

Μετά από 13 χρόνια, όμως, και ενώ είχαν φουντώσει οι φήμες για ερωτικές ατασθαλίες του «Air», το ζευγάρι, το οποίο εντωμεταξύ είχε αποκτήσει τρία παιδιά, αποφάσισε να χωρίσει.

Ακολούθησε μια περίοδος επανένωσης, η οποία, όμως, άντεξε μόνο μέχρι το 2006 και συνολικά 17 χρόνια έγγαμου βίου.

Η Χουανίτα έλαβε τότε 168 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας με τον Τζόρνταν για ένα από τα μεγαλύτερα διαζύγια, τότε, στον χώρο του αθλητισμού.

Μάικλ Τζόρνταν και Χουανίτα Βανόι AP Photo

9. Τάιγκερ Γουντς και Ελίν Νόρντεγκρεν

Ο διασημότερος παίχτης του γκολφ και το πρώην μοντέλο γνωρίστηκαν το 2001 και τρία χρόνια μετά ο Τάιγκερ και η Ελίν αποφάσισαν να παντρευτούν στα Μπαρμπάντος.

Ο γάμος τους, όμως, άντεξε μόλις 6 χρόνια με το ζευγάρι να υποβάλει αίτηση διαζυγίου το 2010.

Φήμες της εποχής ήθελαν τη συμφωνία να κλείνει στα 710 εκατομμύρια δολάρια με το περιοδικό Forbes, ωστόσο, να αποκαλύπτει ότι ο τελικός διακανονισμός ήταν αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τάιγκερ Γουντς και Ελίν Νόρντεγκρεν AP Photo

10. Κάνιε Γουέστ και Κιμ Καρντάσιαν

Πρόκειται για το τελευταίο χρονικά διασημότερο και ακριβότερο διαζύγιο με τον Κάνιε να χωρίζει από την Κιμ τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι λεπτομέρειές της οικονομικής πλευράς του διαζυγίου δεν έχουν γίνει γνωστές και αναμένεται να αποκαλυφθούν στα πλαίσια της 21ης σεζόν του ριάλιτι σοου Keeping up with the Kardashians, το οποίο ξεκίνησε να προβάλλεται τον Μάρτιο.

Τελευταίο χτύπημα στον γάμο των Kimye, όπως ήταν γνωστό το ζευγάρι στους χώρους της σόουμπιζ, φέρεται να ήταν η απόφαση του Κάνιε να βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η συνολική αξία της περιουσίας του Κάνιε και της Κιμ σύμφωνα με το Forbes ανέρχεται σε 225 δισεκατομμύρια δολάρια ανάμεσα στα οποία έργα τέχνης αξίας 536 εκατομμύριων δολαρίων, αυτοκίνητα αξίας 429 εκατομμυρίων δολαρίων, κοσμήματα αξίας 343 εκατομμυρίων δολαρίων και ζώα αξίας 32 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κάνιε Γουέστ και Κιμ Καρντάσιαν AP Photo

