Μάγια Αγγέλου: Η πρώτη Αφροαμερικανίδα σε νόμισμα των ΗΠΑ

Η σπουδαία ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου, είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα που εμφανίζεται ποτέ στο κέρμα των 25 λεπτών στις ΗΠΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έκοψε νομίσματα με την ποιήτρια Μάγια Αγγέλου - την πρώτη Αφροαμερικανίδα που εμφανίζεται ποτέ στο νόμισμα των 25 λεπτών των ΗΠΑ, γνωστό ως τέταρτο.

Η Αγγέλου, ποιήτρια και ακτιβίστρια, ήταν η πρώτη Αφροαμερικανίδα που έγραψε και ερμήνευσε ποίημα σε προεδρική ορκωμοσία. Αντίστοιχα κέρματα σχεδιάζονται για άλλες πρωτοπόρες γυναίκες, ανάμεσά τους μία αστροναύτη, μια αρχηγό φυλής και μια ηθοποιού - ως μέρος του προγράμματος American Women Quarters.

PHOTO GALLERY Photo 1/4 H Mάγια Αγγέλου το 2010 Πηγή: Α.Ρ Photo 2/4 Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα φιλάει την Αμερικανίδα ποιήτρια Πηγή: Α.Ρ Photo 3/4 Εκδήλωση στη μνήμη της ποιήτριας Πηγή: Α.Ρ Photo 4/4 Γραμματόσημο με τη μορφή της μεγάλης ποιήτριας Πηγή: Α.Ρ

Η κίνηση χαιρετίστηκε από την πρώτη γυναίκα υπουργό Οικονομικών του έθνους. «Κάθε φορά που επανασχεδιάζουμε το νόμισμά μας, έχουμε την ευκαιρία να πούμε κάτι για τη χώρα μας - τι εκτιμούμε και πώς έχουμε προχωρήσει ως κοινωνία», δήλωσε η Τζάνετ Γέλεν.

Η Αγγέλου - συγγραφέας και κοινωνική ακτιβίστρια - πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών. Έγινε διάσημη με την πρωτοποριακή αυτοβιογραφία της το 1969, I Know Why the Caged Bird Sings, για την παιδική της ηλικία στον αμερικανικό Νότο.

Έλαβε δεκάδες τιμητικούς τίτλους και έγραψε πάνω από 30 έργα που έγινανμπεστ-σέλερ. Το 2010, της απονεμήθηκε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας - το υψηλότερο βραβείο πολιτών στις ΗΠΑ - από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Θα μαζέψει κάποιος επιτέλους τον Άρη Πορτοσάλτε;

Survivor Spoiler: Άγριος καβγάς στους Διάσημους - «Είσαι αχάριστη», «αν δεν σου αρέσει φύγε»

Μεγάλος σεισμός στην Κύπρο - Αισθητός σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο

Survivor Spoiler: Αναχώρησε για Άγιο Δομίνικο - Το σχόλιο της συντρόφου του (video)