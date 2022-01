Η ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και η ΓΓ Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης τίμησαν την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης

Οι δύο Γενικοί Γραμματείς Απόστολος Δημήτρόπουλος και Γιάννης Χρυσουλάκης συντονίστηκαν για να αναδείξουν τις επιτυχημένες διεθνείς συνεργασίες των ελληνικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν ανάλογες εκδηλώσεις με τα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων με έμφαση στη συνεργασία με αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς και τη δικτύωση των Ελλήνων ακαδημαϊκών στις ΗΠΑ τόνισαν αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, φορέων αλλά και των πρεσβειών από τις δύο χώρες σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαίδευσης τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου.

Κατά την έναρξη της ημερίδας με θέμα «Study in Greece Virtual Fair: Διευρύνοντας τις Γέφυρες ανάμεσα στα Ελληνικά και τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια» η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως τόνισε ότι η διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων είναι ανάμεσα στις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς τα τελευταία δυόμιση χρόνια ελήφθησαν νομοθετικές και άλλες πρωτοβουλίες που επέτρεψαν τη συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων με πανεπιστήμια των ΗΠΑ με την υποστήριξη της αμερικανικής πρεσβείας και του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας αναφέρθηκε στη σημαντική διμερή συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας, ενισχύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς που περιλαμβάνουν τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Ρομποτική, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δύο χωρών.

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσουλάκης, τόνισε τη σημασία της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων για την εικόνα της χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με τη δικτύωση των Ελλήνων ακαδημαϊκών στις ΗΠΑ και την προώθηση των σχετικών συνεργασιών μέσα από το δίκτυο των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας στο εξωτερικό και την ελληνική ομογένεια.

Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απόστολος Δημητρόπουλος, ανέφερε ότι το Διεθνές Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας, το οποίο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, διευκολύνει τις συνέργειες ανάμεσα στην Ελλάδα και τις χώρες εντός και εκτός ΕΕ, τονίζοντας ότι απώτερος στόχος των προσπαθειών αυτών είναι να καταστεί η Ελλάδα εκπαιδευτικός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη συνεργασία των πανεπιστημίων των δύο χωρών τα τελευταία δύο χρόνια τονίζοντας ότι αυτό αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ με αξιοσημείωτα μακροπρόθεσμα οφέλη και για τις δύο χώρες.



Η πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στα μακροχρόνια οφέλη της συνεργασίας των ακαδημαϊκών κοινοτήτων σε Ελλάδα και ΗΠΑ και για τους λαούς των δύο χωρών, τονίζοντας τη συνεργασία που εγκαινίασε η ελληνική πρεσβεία με το Study in Greece για την προώθηση περαιτέρω συνεργειών.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ (Institute of International Education / IIE), Allan Goodman, αναφέρθηκε στο Διεθνές Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας (International Academic Partnership Program / IAPP) ανάμεσα στις δύο χώρες κάνοντας λόγο για ιστορική συνεργασία με την Ελλάδα τόσο από την άποψη του μεγέθους του προγράμματος όσο και από το γεγονός ότι αυτό αφορά τη σύγχρονη Ελλάδα, η οποία πάντα εμπνέει τις ΗΠΑ στο πέρασμα των αιώνων. Στο IAPP αναφέρθηκε και η επικεφαλής του Προγράμματος Clare Overmann, η οποία τόνισε την εξαιρετική συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο επιστημονικός υπεύθυνος του Study in Greece καθηγητής Χρήστος Μιχαλακέλης με την ομάδα του εγκαινίασαν και παρουσίασαν την τρισδιάστατη, εικονική, έκθεση Study in Greece Virtual Fair, η οποία είναι αφιερωμένη στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια συμμετέχουν στην έκθεση μέσω των εικονικών περιπτέρων τους, παρέχοντας πληροφορίες για τα διεθνή τους προγράμματα, ανταποκρινόμενοι σε ερωτήματα της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η έκθεση θα είναι διαθέσιμη για όλο το έτος 2022. Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες είχαν επιπλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της πλατφόρμας MatSiG, μιας ανοιχτής πλατφόρμας ψηφιακής διαμεσολάβησης μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, που διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, με απλό, διαδραστικό, τρόπο.

Στη διεθνή διάσταση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ και τις δυνατότητες συνεργασιών με τρίτες χώρες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Φίλιππος Κουμπούνης, ενώ η εκτελεστική διευθύντρια του Fulbright Greece Artemis Zenetou παρουσίασε τις δυνατότητες υποτροφιών που προσφέρει ο Οργανισμός σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως το πρόγραμμα Υποτροφιών της Ελληνικής Διασποράς (GDFP).

Στα διεθνή προγράμματα που έχουν αναπτύξει με πανεπιστήμια των ΗΠΑ αναφέρθηκαν Έλληνες και Αμερικανοί ακαδημαϊκοί. Συγκεκριμένα η καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Μαρία Γαβουνέλη και η Dr Βασιλεία Διγιδίκη από το πανεπιστήμιο του Harvard παρουσίασαν το θερινό σχολείο για Προσφυγικές και Μεταναστευτικές Σπουδές των δύο πανεπιστημίων.

Ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ανδρέας Μπουντουβής με την εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Columbia Gabrielle Gannon παρουσίασαν το πρόγραμμα σπουδών που σχεδιάζουν από κοινού σε διάφορες ειδικότητες μηχανικών, ενώ η αντιπρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ζωή Γαβριηλίδου αναφέρθηκε στη συνεργασία με διάφορα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπως το Princeton στον τομέα των Κλασικών Σπουδών, το Harvard στον τομέα της Ιατρικής κλπ.

Ο επίκουρος καθηγητής Χρήστος Κοντογιώργης από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου από κοινού με τον αναπλ. καθηγητή Matthew Matsaganis από το Rutgers University παρουσίασαν τη συνεργασία των δύο πανεπιστημίων στον τομέα της Επικοινωνίας της Υγείας σε θέματα διατροφής, εκστρατειών ενημέρωσης, πρόληψης κλπ με έμφαση και στις νέες τεχνολογίες.

Αναφορικά με τη δικτύωση των Ελλήνων ακαδημαϊκών στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος του Hellenic Institute of Advanced Studies καθηγητής Πέτρος Κουμουτσάκος αναφέρθηκε στην επιθυμία των Ελλήνων ακαδημαϊκών της Διασποράς να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ελλάδας τονίζοντας τον ρόλο του Ινστιτούτου στην προώθηση συνεργασιών, ενώ η καθηγήτρια Αλεξάνδρα Τουρούτογλου πρόεδρος του HBA-USA (Hellenic Bioscientific Institute of the USA) αναφέρθηκε σε προγράμματα ανταλλαγής και καθοδήγησης για νέους φοιτητές.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης έγινε αναφορά και σε μελλοντικές παρουσιάσεις που θα ακολουθήσουν για τα υπόλοιπα προγράμματα συνεργασιών των ελληνικών πανεπιστημίων. Την εκδήλωση συντόνισε ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Παπαχλιμίντζος.