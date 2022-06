Εντ Σίραν: «Θύμα» της αύξησης στην ενέργεια ο ποπ σταρ – Πλήρωσε 30.000 λίρες σε λογαριασμό ρεύματος

Οι διάσημοι και πλούσιοι ανά το κόσμο δεν γλιτώνουν τις αυξήσεις στην ενέργεια που σημειώθηκαν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, μόνο που αυτοί έχουν τα χρήματα να πληρώσουν!

«Θύμα» της αύξησης του κόστους ενέργειας έπεσε και ο δημοφιλής Βρετανός τραγουδιστής Εντ Σίραν αφού σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» καλείται να πληρώσει λογαριασμό ρεύματος 30.000 λίρες.

Ο τεράστιος λογαριασμός ρεύματος του ποπ σταρ αφορά την τεράστια έπαυλή του, αξίας 4 εκατομμυρίων λιρών, που περιλαμβάνει πισίνα, παμπ και στούντιο ηχογράφησης

Αυτό είναι το σπίτι του Εντ Σίραν.

Ειδικότερα, το ρεύμα για την έπαυλη με τα 18 υπνοδωμάτια ήρθε 30.383 λίρες.

Το κτήμα του Εντ στο Σάφολκ, που ονομάζεται «Sheeranville», διαθέτει επίσης πολυάριθμες αγροικίες, πισίνα, γκαράζ τεσσάρων χώρων και λίμνη.

Ο Έντουαρντ Κρίστοφερ "Εντ" Σίραν γεννήθηκε στο Δυτικό Γιόρκσαιρ και μεγάλωσε στο Φράμλινγχαμ της αγγλικής κομητείας Σάφοκ. Τρία χρόνια μετά την αρχή της καριέρας του, το 2008, μετακόμισε στο Λονδίνο, ελπίζοντας σε μεγαλύτερη επιτυχία. Στις αρχές του 2011 ο Εντ Σίραν κυκλοφόρησε έναν δικό του δίσκο με τίτλο No. 5 Collaborations Project, ο οποίος τράβηξε την προσοχή του Έλτον Τζον και του Τζέιμι Φοξ.

Στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με την Asylum Records. Έτσι, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ (+) το οποίο το 2012 έγινε πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα επόμενα χρόνια κέρδισε δύο BRIT Awards για τον καλύτερο άνδρα τραγουδιστή, ένα βραβείο British Breakthrough, ενώ το The A Team κέρδισε ένα Ivor Novello Award για τη μουσική και τους στίχους του. Το 2014 ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα 56α βραβεία Grammy.

Η δημοτικότητα του Εντ Σίραν στο εξωτερικό εκτοξεύτηκε το 2012. Στις ΗΠΑ πραγματοποίησε μια εμφάνιση στο τέταρτο άλμπουμ Red της Τέιλορ Σουίφτ και έγραψε τα τραγούδια για το βρετανικό-ιρλανδικό συγκρότημα One Direction.

Το τραγούδι του The A Team ήταν υποψήφιο ως τραγούδι της χρονιάς στα Βραβεία Γκράμι 2013 και το ερμήνευσε σε ντουέτο με τον Έλτον Τζον, κατά τη διάρκεια της τελετής.

Πέρασε μεγάλο μέρος του 2013 περιοδεύοντας στη Βόρεια Αμερική, κάνοντας την έναρξη στην περιοδεία της Τέιλορ Σουίφτ, ονομαζόμενη ως The Red Tour.

Το φθινόπωρο του 2013 ο Εντ Σίραν πραγματοποίησε τρεις παραστάσεις, οι οποίες ξεπούλησαν τα εισιτήριά τους, στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Το δεύτερο άλμπουμ του, με τίτλο (X) (προφέρεται Multiply), κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο στις 23 Ιουνίου 2014 και βρέθηκε στην πρώτη θέση του UK Album Charts, αλλά και του αμερικανικού Billboard 200.

Το 2015 το άλμπουμ (X) κέρδισε το βραβείο Brit (Brit Awards 2015) του βρετανικού άλμπουμ της χρονιάς και ήταν υποψήφιο για τα 57α βραβεία Γκράμι, ως άλμπουμ της χρονιάς.

Το 2017 κυκλοφόρησε δύο καινούριες επιτυχίες, το "Shape of You" και το "Castle on the Hill", τα οποία αρχικά είχε γράψει για την Rihanna, αλλά τελικά κυκλοφόρησε ο ίδιος. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ, με τίτλο (÷) (προφέρεται Divide), το οποίο κέρδισε βραβείο Γκράμι καλύτερου ποπ άλμπουμ, ενώ το "Shape of You" το Γκράμι καλύτερης σόλο ερμηνείας.

Επιπλέον, εμφανίστηκε στο πρώτο επεισόδιο της έβδομης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones, υποδυόμενος έναν στρατιώτη των Λάνιστερ.

