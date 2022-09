Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπουλάει το βιβλίο με την προφητεία του Νοστράδαμου ότι «θα πεθάνει στα 96 της»

Οι προφητείες του Νοστράδαμου έρχονται για ακόμα μια φορά στην επικαιρότητα με αφορμή τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ

Τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ σε ηλικία 96 ετών προφήτευσε πριν από αιώνες ο Γάλλος αστρολόγος Νοστράδαμος, σύμφωνα με ένα βιβλίο που ξεπουλάει μετά τον θάνατό της στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το 1555, ο αστρολόγος δημοσίευσε το «Les Propheties», ένα βιβλίο ποιημάτων με τετράστιχα που οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι έχουν προβλέψει πολλά καταστροφικά γεγονότα όπως οι παγκόσμιοι πόλεμοι και οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το δημοσίευμα της New York Post.

«Ένα από τα τετράστιχά του προέβλεψε την ακριβή ηλικία του θανάτου της βασίλισσας, σύμφωνα με το βιβλίο του Mario Reading (που κυκλοφόρησε το 2005) και ονομάζεται «Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future», ανέφεραν οι Sunday Times.

«Η βασίλισσα Ελισάβετ Β' θα πεθάνει, περίπου το 2022 της, σε ηλικία 96 ετών», φέρεται να έγραφε ο Νοστράδαμος, σύμφωνα με τον ειδικό.

Οι πωλήσεις του βιβλίου του Reading έχουν εκτοξευτεί από τότε που πέθανε η Ελισάβετ, σύμφωνα με την εφημερίδα. Περισσότερα από 8.000 αντίτυπα του βιβλίου πουλήθηκαν από τις 17 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, σε σύγκριση με τα μόλις πέντε αντίτυπα που πουλήθηκαν την εβδομάδα πριν από το θάνατό της.