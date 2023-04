Σέιμουρ Στάιν: Πέθανε ο διάσημος μουσικός παραγωγός - Είχε «ανακαλύψει» μεταξύ άλλων τη Μαντόνα

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο διάσημος παραγωγός και ιδρυτής της Sire Records Σέιμουρ Στάιν ο οποίος ανακάλυψε τη Μαντόνα, τους Talking Heads και τους Ramones ενώ σύστησε στις ΗΠΑ συγκροτήματα όπως οι Cure, οι Depeche Mode και οι Smiths.

Ο Σέιμουρ Στάιν πέθανε σε ηλικία 80 ετών το πρωί της Κυριακής (2/4) στο Λος Άντζελες μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας στο Variety. Ως συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας Sire Records, έγινε γνωστός ως ο «βασιλιάς της ποπ» της δεκαετίας του ’80 και εγκαινίασε την καριέρα ονομάτων πρώτης γραμμής όπως οι Madonna, Talking Heads και Ramones, ενώ εισήγαγε τους Cure, Depeche Mode και Smiths στην Αμερική.

Συνέχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο «κυνηγώντας» νέα ταλέντα μέχρι τα 70 του χρόνια. Γεννήθηκε το 1942 στο Μπρόυκλιν και ως έφηβος δούλευε τα καλοκαίρια στην King Records με έδρα το Σινσινάτι, την εταιρεία του Τζέιμς Μπράουν, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 είχε συνιδρύσει την Sire Productions, που σύντομα θα γινόταν Sire Records.

Η Sire εξαγοράστηκε από την Warner Bros το 1978. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, η δισκογραφική υπέγραψε με πολλά ονόματα πρώτου μεγέθους, ανάμεσά τους οι Replacements, Echo & the Bunnymen, Madness, the Undertones, the Smiths και τους Morrissey, Brian Wilson, kd lang, Seal, Wilco, Ice-T, Lou Reed, Everything But the Girl, My Bloody Valentine αλλά και την αυστραλιανή μπάντα the Saints.

Παθιασμένος με τα μουσικά charts του Billboard από τα παιδικά του χρόνια, ήταν γνωστός για τη βαθιά γνώση και την εκτίμησή του για τη μουσική και αποδείχθηκε οξυδερκής κριτής ταλέντων. Η μεγαλύτερη εμπορική αποτυχία του υπήρξε η Μαντόνα η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με τη Sire αφού άκουσε το «ντέμο» της για το Everybody ενώ ανάρρωνε από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και την κάλεσε στο δωμάτιο του νοσοκομείου.

«Ήταν ντυμένη με φτηνά πανκ ρούχα το είδος του παιδιού του κλαμπ που έμοιαζε παράλογα εκτός τόπου και χρόνου σε ένα καρδιολογικό θάλαμο», έγραψε. «Δεν την ενδιέφερε καν να με ακούσει να της εξηγώ πόσο μου άρεσε το ντέμο της. «Αυτό που πρέπει να κάνεις τώρα”, είπε, “είναι να μου υπογράψεις ένα δισκογραφικό συμβόλαιο”».

«Μου άρεσε η φωνή της, μου άρεσε η αίσθηση και μου άρεσε το όνομα. Μου άρεσαν όλα και τα έπαιξα ξανά», έγραψε στα απομνημονεύματά του «Siren Song», που εκδόθηκαν το 2018, την ίδια χρονιά που αποσύρθηκε.