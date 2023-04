Βασιλιάς Κάρολος: Το σχέδιο των εχθρών της μοναρχίας για την ημέρα της στέψης

Οι εχθροί της μοναρχίας έχουν σχέδιο για να διαταραχθεί η στέψη του Βασιλιά Καρόλου, αποκαλύπτει η εφημερίδα Daily Mail

Mία ομάδα εχθρών της μοναρχίας σχεδιάζει διαμαρτυρία κατά μήκος της πορείας προς το The Mall καθώς καλεί χιλιάδες πολίτες να κουνήσουν κίτρινα πανό που θα γράφουν «Δεν είσαι βασιλιάς μου» την ιστορική ημέρα του μονάρχη.

Η συνωμοσία για να διαταραχθεί η στέψη του βασιλιά Καρόλου τον επόμενο μήνα αποκαλύπτεται από τη MailOnline. Η Republic, μια ομάδα που ζητά ανοιχτά την κατάργηση της μοναρχίας και την αντικατάστασή της με έναν εκλεγμένο αρχηγό κράτους, σχεδιάζει μια διαδήλωση κατά μήκος του The Mall στις 6 Μαΐου.

Στον ιστότοπό τους, οι οργανωτές καλούν χιλιάδες διαδηλωτές να φορέσουν κίτρινα μπλουζάκια και να ανεμίσουν πλακάτ που θα γράφουν «Όχι ο βασιλιάς μου» σε μια συγκέντρωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Η ομάδα διευθύνεται από τον Γκράχαμ Σμιθ, έναν ακτιβιστή που κατηγόρησε το BBC ότι παραβιάζει την αμεροληψία στην κάλυψη της βασιλικής οικογένειας.

Διαδηλώσεις κατά της στέψης έχουν προγραμματιστεί σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Κάρντιφ, η διαμαρτυρία «Not My King» που οργανώνεται από την Campaign for a Welsh Republic, σχεδιάζει να συναντηθεί στο άγαλμα Aneurin Bevan το μεσημέρι της 6ης Μαϊου, για να πραγματοποιήσει πορεία προς το πάρκο Bute. Μετά τη διαδήλωση θα ακολουθήσει αυτό που η ομάδα περιγράφει ως «μεγάο δημοκρατικό γεύμα»

Στη Σκωτία, μια πορεία για την ανεξαρτησία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη στέψη στη Γλασκώβη. Μια ταυτόχρονη διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στο Εδιμβούργο στο Εθνικό Μνημείο της Σκωτίας, με περισσότερα από 250 άτομα να έχουν ήδη δηλώσει ότι ενδιαφέρονται να πάνε. Η δημοκρατική ομάδα ισχυρίζεται ότι έχει την υποστήριξη περισσότερων από 80.000 ανθρώπων

Ο Γκράχαμ Σμιθ, 48 ετών, είναι ίσως ο πιο γνωστός ακτιβιστής στη Βρετανία και έχει αγωνιστεί κατά της μοναρχίας για 20 χρόνια. Η ομάδα του, Republic, ιδρύθηκε το 1983 αλλά έχει αποκτήσει δυναμική και υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια μετά την επίσημη ίδρυσή της ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης το 2006. Πρόσφατα χαρακτήρισε τον βασιλιά Κάρολο ως «έναν τύπο με κοστούμι που ξοδεύει πολλά από τα χρήματά μας

Ο ιστότοπος της ομάδας Republic αναφέρει: «Το Σάββατο 6 Μαΐου τα μάτια του κόσμου θα είναι στραμμένα στη στέψη. Αυτή είναι η στιγμή που κάνουμε την ένστασή μας ηχηρή, ορατή και αδύνατο να αγνοηθεί.Υποσχεθείτε να προσθέσετε τη φωνή σας στο κάλεσμα για τη δημοκρατία».