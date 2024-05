Ανοιχτή η συζήτηση για την Κεντροαριστερά – Το «τανγκό» του Κασσελάκη, οι πρωτοβουλίες Ανδρουλάκη

Το κάθε κόμμα παλεύει για να κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου

«Ζωντανή» φαίνεται πως είναι ακόμα η συζήτηση για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα – κυρίως λόγω της κάλπης των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Το θέμα αυτό επανέρχεται διαρκώς στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ από τους πολίτες που συναντούν στις περιοδείες τους ανά την Ελλάδα. Όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές περιμένουν το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών πριν αποφασίσουν προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν.

Και μπορεί οι αρχηγοί των δύο κομμάτων να κάνουν πως δεν ακούνε, η αλήθεια, όμως, είναι ότι ήδη υπάρχουν πολλές υπόγειες διεργασίες τις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες μεσαία και μεγάλα στελέχη, τόσο της Κουμουνδούρου, όσο και της Χαριλάου Τρικούπη, που προς ώρας βρίσκονται με το «όπλο στο παρά πόδα».

Απαίτηση της βάσης

Οι εκλογικές αναμετρήσεις αποτελούν μια ανταγωνιστική διαδικασία. Αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το κάθε κόμμα παλεύει για να κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται, με σκοπό να αποτελέσει τον «βασικό παίχτη» της Κεντροαριστεράς.

Επομένως, παρά την επιμονή των προοδευτικών πολιτών να θέτουν επί τάπητος το ζήτημα αυτό όποτε συναντούν τον Στέφανο Κασσελάκη ή τον Νίκο Ανδρουλάκη, είναι σαφές πως στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια κουβέντα.

Σε φιλολογικό επίπεδο και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δηλώνουν ότι θα πάρουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης, η ο οποία θα μπορέσει να αποτελέσει εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Στην πράξη, όμως, δείχνουν να βολεύονται με την υπάρχουσα κατάσταση και τα δύο μεσαία κόμματα. Και φυσικά, βολεύεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν έχει αντίπαλο που να τον απειλεί.

«It takes two to tango»

Και ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το άθροισμα των ποσοστών της Κουμουνδούρου και της Χαριλάου Τρικούπη, δεν θα φτάνουν καν αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ο Στέφανος Κασσελάκης κάνει μεγαλεπήβολα σχέδια διακυβέρνησης της χώρας.

Μπορεί να πιστεύει ότι όντως συντρέχουν συνθήκες ανατροπής της σημερινής κατάστασης ή απλά να κάνει «ενέσεις αισιοδοξίας» στους ψηφοφόρους του κόμματος του. Όπως και να έχει, το βράδυ των ευρωεκλογών θα έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει μια αποστροφή του Στέφανου Κασσελάκη, σε μια συζήτηση που είχε με έναν πολίτη στην Καρδίτσα, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του. «Εγώ θέλω μια μεγάλη Κεντροαριστερά», είπε ο συνομιλητής του στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ξέρεις τι λένε στα αγγλικά; It takes two to tango. Δύο χορεύουν τανγκό. Εγώ είμαι έτοιμος να χορέψω. Κατάλαβες τι λέω;», απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης. Επί της ουσίας, άφησε να εννοηθεί ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης του κλείνει την πόρτα.

Βέβαια, στις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του, δήλωνε πως δεν ενδιαφέρεται για συνεργασία και πως τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μπορούν να έρθουν ελεύθερα στον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έκλεινε τη συζήτηση για κάθε πιθανή συνεργασία – κάτι που θα μπορούσε να συμβαίνει για τους λόγους που προαναφέραμε, παραμονή μιας εκλογικής αναμέτρησης.

«Οι όποιες διεργασίες γίνουν, φυσικά μετά τις Ευρωεκλογές, θα γίνουν από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω. Δεν θα γίνουν σε επίπεδο κορυφής κι αυτό είναι απολύτως βέβαιο», είπε η Βούλα Κεχαγιά, επιβεβαιώνοντας πλήρως ότι όλα είναι ακόμα ανοιχτά.

Τα «κόκκινα πανιά»

Η αλήθεια είναι πως θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αν δεν υπήρχαν ορισμένα «βαρίδια» - όπως χαρακτηρίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ορισμένα στελέχη της Κουμουνδούρου, που αποτελούν γι αυτούς «κόκκινο πανί».

Και φυσικά, αν η κυρίαρχη τάση στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ο «πολακισμός» και η lifestyle ελαφρότητα που εκφράζεται από το τον Στέφανο Κασσελάκη – όπως συνηθίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, να υπογραμμίζει. Βέβαια, μεγαλύτερο πρόβλημα αποτελούν οι πολιτικές θέσεις που εκφράζει -που σε μεγάλο σημείο ταυτίζονται με της Νέας Δημοκρατίας- αλλά και το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το πει κανείς και πολύ «φανατικό» σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.

Η απάντηση από την Κουμουνδούρου, είναι καθαρή. Θεωρούν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά υποτιμητικά και προσβλητικά για τον αρχηγό τους. «Δεν υπάρχει “κόμμα Κασσελάκη”, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και έχει τέτοια δυναμική την οποία ευχόμαστε να αποκτήσει και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη», δήλωσε η Βούλα Κεχαγιά.

Την αξιοπιστία προβάλει ο Χαρίτσης

Η Νέα Αριστερά, θέλει να παίξει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις τις επόμενης μέρας. Μέχρι τις κάλπες, όμως, θα κινηθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Χτυπώντας τους εκεί που «πονάει» η κάθε πλευρά.

Τον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς, στο lifestyle του Στέφανου Κασσελάκη, αλλά και στις «φιλικές πάσες» που συχνά, πυκνά προσφέρει -ηθελημένα ή άθελα του- προς την κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ, σε κινήσεις αναξιοπιστίας, όπως είναι η επιλογή του Θοδωρή Ζαγοράκη για το ευρωψηφοδέλτιο του.