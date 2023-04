Τζάστιν Μπίμπερ: Αποκοιμήθηκε σε συναυλία του Coachella - Το viral βίντεο στο Tik Tok

«Όργιο» τρολλαρίσματος στα social media προς τον Τζάστιν Μπίμπερ για την παρουσία του στο Coachella.

Θαυμαστές κατηγορούν, αστειευόμενοι, τον Τζάστιν Μπίμπερ ότι κοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Φρανκ Όσιαν στο Φεστιβάλ Coachella, στο Ίντιο, στην Καλιφόρνια.

Σε βίντεο στο Tik Tok που δημοσιεύτηκε από χρήστη, ο Καναδός σταρ της ποπ φαίνεται να στέκεται στο πλήθος με τα μάτια του φαινομενικά κλειστά, καθώς ο Όσιαν τραγουδά το «At Your Best (You Are Love)».

«Όχι, ο Τζάστιν Μπίμπερ κοιμάται στη συναυλία του Όσιαν» έγραψε ο χρήστης του Tik Tok στην κορυφή του viral κλιπ. «Πέρασε η ώρα του ύπνου του».

Στην ενότητα σχολίων, ορισμένοι θαυμαστές κάνουν αστεία σχόλια για τον Μπίμπερ και άλλοι υποστηρίζουν ότι απολαμβάνει τη μουσική του Φρανκ Όσιαν.

Στην αρχή της εβδομάδας ο Μπίμπερ υπερασπίστηκε την ερμηνεία του Όσιαν στο Φεστιβάλ Coachella παρά την κριτική από τους θαυμαστές του, υποστηρίζοντας ότι η τέχνη του τραγουδιστή «είναι απαράμιλλη».

«Έμεινα ενθουσιασμένος από την ερμηνεία του Φρανκ Όσιαν στο Coachella» έγραψε ο τραγουδιστής σε ανάρτηση στο Instagram. «Η τέχνη του είναι απλά απαράμιλλη, το στυλ, το γούστο του, η φωνή του, η προσοχή του στη λεπτομέρεια. Συγκινήθηκα βαθιά. Με έκανε να θέλω να συνεχίσω και να γίνομαι καλύτερος ως καλλιτέχνης. Συνεχίζει να βάζει ψηλά τον πήχη και μου χάρισε μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ! Ευχαριστώ Φρανκ».

Πολλοί θαυμαστές που παρακολούθησαν την ερμηνεία του Όσιαν ισχυρίστηκαν ότι η παραγωγή ήταν αρκετά «απογοητευτική».

«Πρέπει να μην συμμετάσχει το δεύτερο Σαββατοκύριακο, συγγνώμη», έγραψε θαυμαστής.

«Οι άνθρωποι ταξίδεψαν τόσο μακριά για να τον δουν και είχαν μεγάλες προσδοκίες» σημείωσε.

Ο Φρανκ Όσιαν λέγεται ότι υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια της πρόβας για τη συμμετοχή του στο Coachella και στη συνέχεια προσαρμόστηκε, σύμφωνα με τις συμβουλές των γιατρών.