Στέψη Καρόλου: Όλα όσα έγιναν στη λαμπερή συναυλία - Το σόου, η... φάλαινα στον ουρανό και τα αστεία

To σόου μετά τη στέψη

Μεγάλα ονόματα όπως οι Λάιονελ Ρίτσι, Take That και Kέιτι Πέρι πρωταγωνίστησαν στη συναυλία στέψης προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου

Λίγες ώρες μετά τη στέψη του, ο Βασιλιάς Κάρολος έκλεψε την παράσταση, κάνοντας χορευτικές κινήσεις στο πλευρό της Βασίλισσας Καμίλα στη λαμπερή συναυλία καθώς παρασύρθηκαν με τα μέλη της οικογένειάς τους στο ρυθμό της μουσικής και τις μελωδίες μεγάλων ονομάτων.

Ο Κάρολος Γ' και η σύζυγός του Καμίλα γέλασαν με την καρδιά τους με τη δεσποινίδα Πίγκι και τον Κέρμιτ τον Βάτραχο, που εμφανίστηκαν ακόμη και στο «βασιλικό κουτί» μαζί τους πριν η σκηνή και το κάστρο του Ουίνδσορ ντυθούν στα κόκκινα, τα λευκά και τα μπλε.

Aπαστράπτουσα η Κέιτι Πέρι

Το ζεύγος διασκέδασε μαζί με ένα πλήθος 20.000 ατόμων, οι οποίοι επευφημούσαν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα όταν έφτασαν καθώς ο ήλιος έδυε για την παράσταση που μεταδόθησε σε 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.Το σόου άνοιξε με το Feel The Love από τους Rudimental, ένα κομμάτι που επέλεξε προσωπικά μεταξύ άλλων ο ίδιος ο Βασιλιάς.

Και καθώς έπεφτε η νύχτα, οι βασιλείς σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να χορεύουν με τη μουσική του Λάιονελ, καθώς τραγουδούσε το All Night Long. Η Kέιτι Πέρι είπε επίσης μεγάλες επιτυχίες όπως το Roar, ντυμένη με ένα χρυσό φόρεμα και ερμηνεύοντας κάτω από ένα τεράστιο λιοντάρι που φώτισε τον ουρανό, πριν οι Take That «κλείσουν» το θεαματικό σόου που περιελάμβανε Σαίξπηρ, μπαλέτο και μια παράσταση με drone που φώτισε την αγάπη του μονάρχη για το περιβάλλον, με αποκορύφωμα μια μπλε φάλαινα που «πέταξε» πάνω από το κάστρο.

O Λάιονελ Ρίτσι επί σκηνής ΑΡ

Στο φινάλε, οι ψάλτες από το Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τραγούδησαν την έναρξη του τραγουδιού των Take That «Never Forget», το οποίο έδωσε στην παράσταση ένα απογειωτικό φινάλε.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σάρλοτ χειροκρότησαν επίσης στους ρυθμούς του τραγουδιού και κούνησαν τα σημαιάκια τους, όπως και το βασιλικό ζεύγος που ύψωσε τις σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η συναυλία έφτανε στο τέλος της, με τον Ουίλιαμ να γαργαλάει τη μύτη του Τζορτζ, σε ένα τρυφερό στιγμιότυπο.

Το πλήθος ζητωκραύγασε επίσης καθώς η Nicole Scherzinger ενώθηκε με τον Κινέζο πιανίστα Lang Lang για να τραγουδήσει το Reflections από τη Mulan της Disney. Πριν από την παράσταση, η Scherzinger είπε στο Sky News ότι ήταν ένα «μεγάλο τραγούδι αυτό που θα τραγουδούσε».

Ο παρουσιαστής Hugh Bonneville έδωσε μια δόση χιούμορ στη διαδικασία, προκαλώντας γέλια καθώς αναφέρθηκε στον Βασιλιά ως έναν «καλλιτέχνη που ήταν παλαιότερα γνωστός ως πρίγκιπας». Στο τέλος ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και ο Βασιλιάς χαμογέλασε και κούνησε το πλήθος στο τέλος.

