Bebe Rexha: Της πέταξαν κινητό στο κεφάλι την ώρα που τραγουδούσε – Δείτε το περιστατικό

Η Aμερικανίδα τραγουδίστρια Bebe Rexha (Μπίμπι Ρέξα) αναγκάστηκε να κατέβει εσπευσμένα από την σκηνή όταν άγνωστος της πέταξε ένα τηλέφωνο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο σε συναυλία της στη Νέα Υόρκη.

Πλάνα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν την σκηνή με την τραγουδίστρια αμέσως μετά να πέφτει στα γόνατά της και μέλη του προσωπικού της συναυλίας να τρέχουν να τη βοηθήσουν.

Η εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας έγινε στο Rooftop at Pier 17 στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της περιοδείας της «Best F'n Night of My Life».

Σε ένα άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τραβηγμένο από τον Ross Bernaud, φαίνεται η τραγουδίστρια να αποχωρεί από την σκηνή καλύπτοντας το πρόσωπό της με τα χέρια της. «Περνούσαμε όλοι πολύ καλά και το ίδιο και η Μπίμπι, περνούσαμε όλοι καλά, εννοώ ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο;». Ελπίζουμε να είσαι καλά», έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter.

Σύμφωνα με το Pop Base η μητέρα της δήλωσε ότι η σταρ έλαβε ιατρική φροντίδα και χρειάστηκε να κάνει τρία ράμματα.

Η ποπ τραγουδίστρια με αφορμή το νέο της άλμπουμ «Bebe» που κυκλοφόρησε στις 28 Απριλίου έχει προγραμματίσει ακόμη πέντε συναυλίες -στη Φιλαδέλφεια, την Ουάσινγκτον, την Ατλάντα, το Ορλάντο και το Χιούστον -στο πλαίσιο της περιοδείας της με τίτλο «Best F'n Night of My Life» στη Βόρεια Αμερική.

Όπως αναφέρει το Variety δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για το αν το περιστατικό επηρεάσει το υπόλοιπο της περιοδείας.

