«Βόμβα» από βασιλικό βιογράφο: Χάρι και Μέγκαν σκέφτονται να πάρουν το επίθετο της Νταϊάνα

Οι κινήσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ δεν σταματούν να τροφοδοτούν με ειδήσεις τους βασιλικούς συντάκτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τους βασιλικούς βιογράφους

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναζητούν τρόπους να «επανασυστηθούν στο κοινό» σε μια προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα, σύμφωνα με έναν βασιλικό βιογράφο.

Πιθανές κινήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ακόμα και την αλλαγή του επώνυμού τους σε Σπένσερ (το επίθετο της Νταϊάνα), καθώς το ζευγάρι απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη βασιλική οικογένεια.

Μιλώντας στο GB News, ο Τομ Μπάουερ, συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors», είπε ότι η Δούκισσα «χτίζει κάτι μεγάλο», κάτι που αποδεικνύεται από τη «σιωπή» της.

Επίσης ο Μπάουερ ανέφερε: «Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον στο rebranding των Σάσσεξ είναι ότι ο πραγματικός στόχος της Μέγκαν στη ζωή της είναι να είναι η Diana, αυτό ήταν πάντα το πάθος της. Αυτό ήταν και το πάθος του Χάρι. Η Μέγκαν έφτασε στο σημείο να προτείνει να αφήσει το επώνυμο Windsor και να πάρει το επώνυμο Spencer, οπότε θα ήταν η Meghan Spencer. Αυτό δεν είναι κάτι που μόλις ήρθε στο μυαλό τους, προσπαθούν ενεργά να επαναπροσδιοριστούν ως Χάρι και Μέγκαν Σπένσερ».

Τέλος στη συμφωνία εκατομμυρίων με το Spotify

Η συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που είχε συνάψει ο όμιλος μέσων ενημέρωσης του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν με τον γίγαντα ροής Spotify, λήγει με κοινή συμφωνία, δήλωσαν τα δύο μέρη την Πέμπτη 15/6.

Σε κοινή δήλωση στην NY Post το Spotify και η Archewell Audio δήλωσαν ότι «συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν οι δρόμοι τους και είναι περήφανοι για τη σειρά που έφτιαξαν μαζί». Το ζευγάρι είχε δημιουργήσει μόνο μία σειρά στο πλαίσιο του Archewell Audio podcast από τότε που υπέγραψε τη συμφωνία το 2020 για 20 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Το Variety επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή που είπε ότι το Spotify περίμενε περισσότερο περιεχόμενο από την Archewell Audio, ενώ μια άλλη ανώνυμη πηγή είπε ότι ο Χάρι και η Μέγκαν ήθελαν να απομακρυνθούν από την αποκλειστική διανομή Spotify για να βρουν ένα νέο «σπίτι» για τα ηχητικά τους έργα.

Η αποστολή της εταιρείας Archewell Audio είναι «η παραγωγή προγραμμάτων που ανυψώνει και διασκεδάζει το κοινό σε όλο τον κόσμο», καθώς και «προβάλλει διαφορετικές οπτικές και φωνές» και «χτίζει την κοινότητα μέσω κοινής εμπειρίας, αφηγήσεων και αξιών».

Πέρυσι, ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα τερμάτισαν επίσης τη συμφωνία τους με το Spotify για την αποκλειστική διανομή του podcast τους Higher Ground. Σε αυτή την περίπτωση, το Spotify είπε ότι αρνήθηκε να ανανεώσει τη συμφωνία. Είχε αναφερθεί τότε ότι το ζευγάρι είχε διαφωνήσει με το Spotify σχετικά με τον αριθμό των εκπομπών του με πρωταγωνιστές τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ και την πρώτη κυρία. Οι Ομπάμα αργότερα υπέγραψαν μια πρώτη συμφωνία με την Audible της Amazon.

Από τότε που αποχώρησαν από τη βασιλική ζωή, ο Χάρι και η Μέγκαν επικεντρώθηκαν στο να κερδίσουν χρήματα μέσω εγχειρημάτων στα μίντια, συμπεριλαμβανομένου του podcast, της αυτοβιογραφίας του 38χρονου πρίγκιπα Spare και μιας συμφωνίας με το Netflix για την παραγωγή περιεχομένου ροής, συμπεριλαμβανομένου ενός ντοκιμαντέρ για τους σχέση με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας.

