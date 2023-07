Adele: «Απείλησε» το κοινό σε συναυλία της - «Αν μου πετάξετε τίποτα θα σας σκοτώσω»

Με χιουμοριστικό τρόπο προειδοποίησε το κοινό της η Adele κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, λέγοντάς του «να μην τολμήσει να πετάξει τίποτα», μιας και το φαινόμενο τραυματισμών των τραγουδιστών επί σκηνής, από διάφορα αντικείμενα που «εκσφενδονίζονται», είναι πλέον συχνό.

Όταν διέκοψε τη ροή του σόου της για να ενημερώσει τους φαν, η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα τραγουδούσε στο Λας Βέγκας.

Με χιουμοριστική διάθεση μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το να πετάτε σκ.. στη σκηνή, το έχετε δει; Σας προκαλώ. Σας προκαλώ να μου πετάξετε κάτι. Θα σας σκοτώσω!» κρατώντας στα χέρια της ένα παιχνίδι-πιστόλι με το οποίο και σημάδεψε το πλήθος, ενώ πρόσθεσε: «Σταματήστε να πετάτε πράγματα στους καλλιτέχνες».

Η «προειδοποίηση» της Adele ήρθε λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό της Bebe Rexha, όταν κάποιος από το κοινό της πέταξε ένα τηλέφωνο με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Νέα Υόρκη.

Η τραγουδίστρια σύμφωνα με τα πλάνα που κυκλοφορήσαν στο διαδίκτυο δείχνουν την τραγουδίστρια να πέφτει στα γόνατα της και μέλη του προσωπικού της συναυλίας να σπεύδουν να βοηθήσουν. Η εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας έγινε στο Rooftop at Pier 17 στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της περιοδείας της «Best F'n Night of My Life».

Η Pink αποτελεί άλλη μια καλλιτέχνιδα, η οποία δέχθηκε πρόσφατα άλλο ένα «παράξενο «δώρο» κατά τη διάρκεια της συναυλίας της. Θαυμάστρια της πέταξε την τέφρα της μητέρας της της σε σακουλάκι, με την ποπ σταρ να νιώσει αμήχανα και να μην ξέρει πώς να το διαχειριστεί.